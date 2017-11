Der SV Plößberg leckt seine Wunden: Mit 0:6 geht die Walbert-Truppe am Weidener Wasserwerk unter. Eine Pleite, die Folgen hat.

Nach dieser Schmach kann der SV Plößberg (4. Platz/24 Punkte) seine Hoffnungen, vielleicht doch noch in den Kampf um Platz zwei in der Kreisliga Nord eingreifen zu können, begraben. Satte zehn Punkte beträgt nunmehr der Rückstand auf die furios aufspielende SpVgg SV Weiden II (2./34). Keinen Ausrutscher leisteten sich die SV Grafenwöhr (1./38) und der FC Tremmersdorf (3./28). Während Spitzenreiter Grafenwöhr mit dem 2:0 gegen den SC Kirchenthumbach (7./23) den zwölften Saisondreier feierte, ließen die Tremmersdorfer dem TSV Erbendorf (11./15) beim 5:1 keine Chance.Eine mäßige Zuschauerresonanz hatte das Weidener Stadtderby am Flutkanal. Ein Tor reichte dabei dem FC Ost (5./23), um den Nachbarverein DJK (10./17) in die Schranken zu weisen. Nach personellen Turbulenzen und dem Abgang von Trainer Chousein Chousein zeigte der Tabellenvorletzte SV Anadoluspor (13./9) eine Trotzreaktion und holte ein verdientes 1:1 beim SVSW Kemnath (8./20). Einen weiteren Rückschlag musste dagegen die DJK Irchenrieth (14./8) verdauen: Das 0:2 gegen die DJK Ebnath (9./18) lässt die Abstiegsglocken noch schriller läuten. Auch beim SV Neusorg (12./11) werden die Sorgen nicht weniger. Die Steinwaldelf hatte sich gegen den VfB Mantel (6./23) mehr ausgerechnet als ein 0:1.SpVgg SV Weiden II 6:0 (4:0) SV PlößbergTore: 1:0/2:0 (22./26.) Niklas Lang, 3:0 (32.) Marco Kießling, 4:0 (40.) Niklas Lang, 5:0 (86./Eigentor Fabian Klinnert), 6:0 (90.) Moritz Zeitler - SR: Jonas Engelhardt (TSV Bayreuth St. Johannis) - Zuschauer: 100(otr) Die SpVgg SV Weiden II hat im Rennen um den zweiten Tabellenplatz einen Mitkonkurrenten aus dem Rennen geworfen. Der SV Plößberg, der das Hinspiel noch mit 3:1 für sich entscheiden konnte, war am Wasserwerk so gut wie chancenlos. In der recht einseitigen Begegnung hatte Plößberg bei einem Kopfball von Tobias Walter (17.) seine einzige Torchance der ersten Halbzeit. Nachdem Niklas Lang in der 11. Minute bereits eine klare Tormöglichkeit ungenutzt ließ, machte er es in der 22. Minute besser und hämmerte ein Zeitler-Zuspiel von der Strafraumgrenze volley in die Maschen. Vier Minuten später erhöhte der gleiche Spieler auf 2:0. Mustergültig durchgesetzt schob Lang den Ball dem Gästekeeper Thomas Krapfl durch die Beine. Beim 3:0 durch Marco Kießling (32.) war Krapfl chancenlos Kießlings Schuss ging an den langen Pfosten und dann ins Tor. Für den 4:0-Pausenstand war Niklas Lang, diesmal per Kopfball, verantwortlich. Eine Minute vor der Pause hatte Marco Kießling bei einem Pfostenschuss Pech. Drei Minuten nach Wiederbeginn hatte Plößberg seine zweite Torchance. Der Flugkopfball von Michael Sonnberger ging aber knapp am Pfosten vorbei. In der Folgezeit gingen die Gastgeber mit ihren Möglichkeiten etwas fahrlässig um. Marco Kießling (52./64.) und Moritz Zeitler (68.) hätten Plößberg eigentlich abschießen müssen. Bei einem unglücklichen Abwehrversuch lenkte Fabian Klinnert einen Kießling-Schuss ins eigene Tor (80.). Mit dem Schlusspfiff machte Moritz Zeitler das halbe Dutzend voll.DJK Weiden 0:1 (0:0) FC Weiden-OstTor: 0:1 (48./Elfmeter) Marco Lorenz - SR: Timmy Joe Schlesinger (SV Altenstadt/Voh.) - Zuschauer: 100(asm) Der FC Ost erspielte sich von Beginn an ein Übergewicht und kam auch zu Chancen, die er entweder leichtfertig vergab oder DJK-Torhüter Hecht vereitelte. Der Gastgeber hielt kämpferisch dagegen und hatte auch die eine oder andere aussichtsreiche Möglichkeit, aber es fehlte die Genauigkeit beim letzten Pass. Nach dem Wechsel ging der Gast durch einen fragwürdigen Elfmeter in Führung. Spätestens ab diesem Zeitpunkt wurde das Derby zu einem reinen Kampfspiel, in dem sich beide Mannschaften nichts schenkten. Die größte Chance zum Ausgleich hatte Karlicek, doch er vergab kläglich. Die Ostler hatten einige Kontermöglichkeiten, die allesamt nicht ordentlich ausgespielt wurden. Die DJK warf am Schluss alles nach vorne, aber der Ausgleich wollte nicht gelingen. So blieb es beim unterm Strich verdienten Sieg für den Gast.SV Grafenwöhr 2:0 (1:0) SC K'thumbachTore: 1:0 (34.) David Dobmann 2:0 (68.) Markus Kraus - SR: Constantin Scharf (TSV Pressath) - Zuschauer: 160(mku) Auch im Derby wahrte die SV Grafenwöhr ihren Nimbus des ungeschlagenen Tabellenführers. Die Gäste starteten gut in die Partie und konnten die Anfangsminuten ausgeglichen gestalten. Mit zunehmender Spieldauer verlagerte sich das Spielgeschehen allerdings zusehends vor das von Gästekeeper Sebastian Wöhrl gehütete Tor. Dieses Übergewicht münzte David Dobmann in der 34. Minute in Zählbares um, als er eine Flanke seines Bruders Alexander am langen Pfosten in die Maschen versenkte. Nur fünf Zeigerumdrehungen später brannte es nochmals lichterloh im Gästestrafraum, allerdings konnte Edgar Drat die feine Vorarbeit von Thomas Rahn nicht um Tor unterbringen. Die zweite Hälfte begann zunächst ausgeglichen, ehe sich die Gäste ein leichtes Übergewicht erspielten, ohne allerdings zwingend zum Abschluss zu kommen. Anders die Sportvereinigung, die nach schnell vorgetragenen Kontern mehrere Chancen hatte, um auf 2:0 zu stellen. In der 68. Minute brachte Markus Kraus eine Freistoßflanke von Johannes Renner per Kopf im Tor. In den verbleibenden 20. Minuten versuchte der Gast alles um zum Anschlusstreffer zu kommen, scheiterte allerdings an der gut sortierten Abwehr der Lang-Schützlinge.SVSW Kemnath 1:1 (1:0) SV AnadolusporTore: 1:0 (9.) Ramiz Toqani, 1:1 (52.) Rabar Baker Ismail - SR: Roland Bauer (ASV Waldsassen) - Zuschauer: 50(tog) Kampfstarke Gäste entführten verdient einen Punkt aus Kemnath. Zu Anfang lagen die größeren Spielanteile eher beim heimischen SVSW. So fiel die Führung durch Toqani, der von Spielertrainer Christian Ferstl mustergültig im Strafraum bedient wurde, auch verdient. Danach entwickelte sich ein körperbetontes Spiel, was sicher auch den widrigen Platz- und Witterungsverhältnissen geschuldet war. Die Multikulti-Truppe aus Weiden war nahezu über die gesamte Spielzeit das spielbestimmende Team und erarbeitete sich Chance um Chance, scheiterte aber reihenweise am bärenstarken Heimkeeper Angermann. Nach Unstimmigkeiten in der Hintermannschaft des SVSW schaltete Baker Ismail am schnellsten und glich aus. Mit dem Abpfiff hatte Quast den Siegtreffer auf dem Fuß, doch der Gästekeeper konnte das Spielgerät mit einer feinen Reaktion an den Pfosten lenken.FC Tremmersdorf 5:1 (2:1) TSV ErbendorfTore: 1:0 (10.) Reinhold Quast, 1:1 (35.) Sandro Hösl, 2:1 (41.) Reinhold Quast, 3:1 (57.) Julian Diepold, 4:1 (72.) Patrick Dittner, 5:1 (78.) Patrick Dittner - SR: Marcel Pröhl (TSV Bayreuth St. Johannis) - Zuschauer: 150(rli) Bei schwierigen Platzverhältnissen dauerte es nur zehn Minuten, bis die Heimelf in Führung ging. Reinhold Quast war es, der nach einem gefährlichen Freistoß von Dittner das Durcheinander im Strafraum zu seinen Gunsten entscheiden konnte. Danach war ein offenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten zu sehen, ehe Hösl zum Ausgleich einnetzte. Nur drei Minuten später veredelte erneut Quast seine starke Leistung mit dem 2:1. Nach der Pause wurde Tremmersdorf seiner Tabellenposition gerecht und dominierte auf ganzer Linie. Zuerst traf Julian Diepold nach Vorarbeit von FC-Schlussmann Arnold, anschließend beförderte Goalgetter Dittner die Steinwaldelf mit seinen Saisontoren 13 und 14 endgültig in den Abstiegskampf. Am Ende stand ein verdienter 5:1-Erfolg für die Schäffler-Truppe zu Buche, die ihren Aufwärtstrend bestätigte und Platz drei festigte.DJK Irchenrieth 0:2 (0:0) DJK EbnathTore: 0:1 (57.) Florian Söllner, 0:2 (90.+2) Florian Prokisch - SR: Roman Solter (TSG Mantel-Weiherhammer) - Zuschauer: 90(jhä) Eine neuerliche Niederlage musste die heimische DJK gegen die Gäste aus dem Fichtelgebirge einstecken. Die Partie hatte auf schwer bespielbarem Untergrund nur mäßiges Niveau und war auf beiden Seiten von vielen einfachen Ballverlusten geprägt. Klare Chancen waren in der ersten halben Stunde Fehlanzeige, dann setzte Fatih Demir mit einem Lattenknaller aus 25 Metern ein Ausrufezeichen für die Heimelf und leitete Irchenrieths beste Phase des Spiels ein. Weitere gute Einschussmöglichkeiten durch Andreas Stolorz und Lukas Woldrich blieben ungenutzt. Anders sah das beim Gast aus Ebnath aus. Der erste Schuss, der direkt aufs Tor der Heimelf kam, schlug auch gleich ein. Ein zu kurz geklärter Befreiungsschlag aus der heimischen Abwehr landete bei Florian Söllner, der nicht lange fackelte und nach knapp einer Stunde mit einem Sonntagsschuss aus 25 Meter Entfernung die Gästeführung erzielte. Irchenrieth wechselte mit Jan Stipek einen weiteren Offensivspieler ein. Dieser vergab dann die beste Ausgleichschance, als er eine scharfe Hereingabe von Florian Krapf aus kurzer Entfernung mit der Hacke am Tor vorbeilenkte. Ein weiteres Mal hatte Martin Kostka mit einem Kopfball Pech, der auf der Linie geklärt werden konnte. In der Schlusssekunde tauchte Fabian Prokisch vor Torwart Alexander Lingl auf und hatte kein Problem, den Ball zum Endstand ins lange Eck zu schlenzen.SV Neusorg 0:1 (0:1) VfB MantelTor: 0:1 (45.) Stefan Prölß -SR: Enes Özbay (Anadoluspor) - Zuschauer: 75 - Rot: (70.) Rene Hupas (Beleidigung eines Gegenspielers)(cow) Einen faden Beigeschmack hat für den SV Neusorg die Schiedsrichteransetzung bei diesem so wichtigen Spiel in Abstiegskampf. Der für den direkten Konkurrenten Anadoluspor aktive Unparteiische zog sich mehrmals den Unmut der Neusorger zu, da sämtliche strittigen Entscheidungen der Meinung des Gastgebers nach gegen Neusorg gepfiffen wurden. Es waren nicht einmal zwei Minuten gespielt, da hätte Holzinger beinahe ein Geschenk des Gästekeepers angenommen. Er kam jedoch bei der Verarbeitung des ungewollten Zuspiels ins Straucheln. In der Folge agierte die Heimelf viel zu passiv und ließ Räume für die Gäste, die jedoch zunächst nichts Zwingendes zustande brachten. Mit zunehmender Spieldauer rückte immer mehr Neusorgs Torwart Wedlich in den Fokus, der einige Male prächtig reagierte und so die Null festhielt. Die größte Chance auf die Gästeführung verhinderte aber das Torgestänge, das Prölß bei einem Freistoß aus 20 Metern anvisierte. Als sich beide Teams auf ein torloses Remis zur Pause einstellten, bekam Prölß präzise freigespielt eine weitere Chance zur Führung und netzte gekonnt ein.Ein ganz anderes Gesicht zeigte Neusorg nach dem Wechsel. Schuller scheiterte aus kurzer Distanz am überragend reagierenden Gästeschlussmann. Fortan rollte Angriff um Angriff Richtung Manteler Tor. Holzinger vergab eine weitere Großchance, Hupas setzte den folgenden Nachschuss knapp über das Tor. In Unterzahl drückte Neusorg weiter vehement auf den Ausgleich. Auf der Gegenseite verpasste Bertelshofer die Entscheidung.