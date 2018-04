Wie gewonnen, so zerronnen: Die SpVgg SV Weiden II hat sich womöglich zu früh über den Sieg im Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga Nord gefreut. Ein Spieler war wohl nicht einsatzberechtigt.

Schwebendes Verfahren

Frage der Anstoßzeit

Unmittelbar nach Schlusspfiff hatten die Weidener Spieler ausgiebig gejubelt. Mit 2:1 (0:1) hatten sie soeben Tabellenführer SV Grafenwöhr bezwungen und damit den Rückstand auf selbigen Gegner auf einen Punkt verkürzt. Eine Annahme, die sich als falsch erweisen könnte. Noch auf dem Spielfeld rieben die Grafenwöhrer den Schwarz-Blauen einen vermutlich folgenschweren Fehler unter die Nase.Am Pranger steht der Einsatz des Weidener Mittelfeldspielers Florian Reich. Sein Mitwirken soll nicht durch die Verbandsstatuten gedeckt sein. Das Kreissportgericht wird sich in seiner nächsten Sitzung mit dem Sachverhalt befassen. Einen Kommentar wollte Sportgerichtsvorsitzender Lorenz Gebert unter Hinweis auf ein schwebendes Verfahren nicht abgeben. Nur so viel: "Es gibt nun mal Bestimmungen und auch diesbezügliche Urteile des Verbandssportgerichts." In Paragraf 34 der Spielordnung des Bayerischen Fußballverbandes ist unter Punkt 2.1. (gültig von der Bayernliga bis zur C-Klasse) folgendes festgehalten:"Nach einem Einsatz in der ersten Halbzeit eines Verbandsspiels der 1. Mannschaft ... darf der Spieler nicht an den nächsten zwei Meisterschaftsspielen der 2. Mannschaft mitwirken. Die Einsatzbeschränkung endet in jedem Fall nach Ablauf von 10 Tagen."Im konkreten Fall hatte Florian Reich am Karsamstag, 31. März, in der Startformation der SpVgg SV Weiden beim Bayernligaspiel bei der DJK Don Bosco Bamberg gestanden. Laut BFV-Vorgabe hätte der 20-Jährige nun in den zwei folgenden Partien der Kreisliga-Elf nicht auflaufen dürfen. Im Ostermontag-Spiel der SpVgg SV II beim SVSW Kemnath am 1. April fehlte der Name von Reich richtigerweise auf dem Spielberichtsbogen. Sechs Tage später allerdings verstärkte der Spieler dann die "Zweite" im Top-Match gegen Grafenwöhr. Ein klarer Verstoß gegen die BFV-Statuten, was zwingend die Spielwertung für den Gegner zur Folge haben muss.So weit, so gut: Im speziellen Fall kommt nun aber die Anstoßzeit des Kreisligaspiels am Karsamstag ins Spiel. Denn nicht nur die Bayernliga-Elf der SpVgg SV, sondern auch deren "Zweite" hatte an jenem Tag zu Hause ein Punktspiel zu bestreiten. Ersteres in Bamberg begann um 15 Uhr, letzteres zu Hause gegen den SV Neusorg eine Stunde später. Und genau hier liegt der Hase im Pfeffer. Die Weidener Seite könnte aufgrund des späteren Anstoßtermins argumentieren, dass bereits das Samstag-Spiel bei der Zwangspause für Reich mitzählen muss. Ob eine solche Sichtweise vor dem Sportgericht Bestand haben kann, ist jedoch zweifelhaft. "Wir haben eine Stellungnahme abgegeben", teilte SpVgg-SV-Sportvorstand Philipp Kaufmann mit. "Wir sehen die Sache etwas anders. Mehr können wir bei einem schwebenden Verfahren im Moment nicht sagen."Fest steht: Sollten die Punkte der SV Grafenwöhr zugesprochen werden, ist das Titelrennen so gut wie entschieden. Sieben Spieltage vor Saisonende hätte Grafenwöhr dann sieben Punkte Vorsprung.