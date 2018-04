Im Streit vor dem Sportgericht gewonnen und die Nachholpartie während der Woche verloren: Die SV Grafenwöhr (53) steht nach turbulenten Tagen nun mit vier Zählern Vorsprung an der Tabellenspitze der Kreisliga Nord.

Der Tabellenführer wird bei Schlusslicht DJK Irchenrieth (13) einen Dreier anstreben. Die SpVgg SV Weiden II (49) auf Rang zwei muss nicht aufstecken und hat im Stadtderby den Tabellensiebten DJK Weiden (27) zu Gast. Wichtige Zähler, um den Klassenerhalt frühzeitig klar zu machen, werden zwischen dem Neunten SVSW Kemnath (26) und dem punktgleichen SC Kirchenthumbach vergeben.SV Neusorg Sa. 15.00 FC TremmersdorfNach der knappen Niederlage im Nachholspiel in Plößberg und dem doch überraschenden Sieg von Anadoluspor gegen den Spitzenreiter beträgt der Rückstand des SVN auf den Relegationsplatz fünf Zähler. Aber Aufgeben zählt nicht, zumal man mit einer Partie gegenüber dem Kontrahenten aus Weiden im Rückstand ist. Gästetrainer Robert Schäffler erinnert sein Team daran, dass man sich im letzten Jahr in Neusorg schwer getan hat. "Um die Punkte mit nach Hause zu nehmen, müssen wir dort unseren besten Fußball zeigen", motiviert er sein Team.SV Anadoluspor So. 15.00 TSV Erbendorf"Die bislang gute Stimmung ist noch besser geworden", berichtet Trainer Akram Abdel-Haq nach dem verdienten Sieg gegen den Spitzenreiter und freut sich für seine Mannschaft, die viel für die guten Leistungen der letzten Wochen getan hat. "Es ist nicht wichtig wer uns als Gegner gegenüber steht", sagt er seinem Team. "Es zählt einzig und allein unsere Einstellung." Personell ist nach wie vor nicht alles an Bord, aber die Nachrücker schlagen sich prächtig. "Der Heimsieg gegen Mantel ging auch in der Höhe in Ordnung", freute sich zuletzt TSV-Trainer Stefan Rupprecht. "Natürlich wird Anadoluspor nach dem Sieg gegen den Tabellenführer vor Selbstvertrauen strotzen. Aber auch wir sind gut drauf", motiviert er sein Team.VfB Mantel So. 15.00 FC Weiden-OstVfB-Coach Tobias Heindl berichtet von einer verdienten Niederlage in Erbendorf. Nun fordert er eine Leistungssteigerung von seiner Elf, auch wenn sich die Personalsituation weiter zuspitzt. Fröhlich, Bertelshofer und Mark sind verletzt, Schärtl ist privat verhindert und Birner bis zum Saisonende gesperrt. Trotz der drei Heimpunkte gegen Plößberg war Gästecoach Peter Kämpf mit der Leistung seiner Mannschaft nicht zufrieden. "Viel Ballbesitz, wenig Durchschlagskraft", analysiert er die Partie. "Die Stärke des VfB ist dessen Kompaktheit", bereitet er sein Team auf die Partie in Mantel vor.SpVgg SV Weiden II So. 15.00 DJK WeidenDie junge Elf vom Wasserwerk möchte ihre makellose Bilanz fortsetzen. Nach der Winterpause wurden alle Spiele gewonnen. Allerdings warnt Trainer Rainer Fachtan davor, die Gäste zu unterschätzen. Im Hinspiel konnte erst in den Schlussminuten ein knapper Sieg erzielt werden. Lukas Wiesnet ist wieder dabei, der Einsatz von Jonas Heimerl ist fraglich. "Die Leistung gegen Neusorg war enttäuschend", resümiert DJK-Coach Matthias Müller die Niederlage. "Jetzt sind wir wieder mitten im Abstiegskampf und haben zusätzlich personelle Probleme." Treml, Ott, Hüttner und Ertl fallen aus.SVSW Kemnath So. 15.00 SC K'thumbachSVSW-Spielertrainer Christian Ferstl freut sich über die tolle Mannschaftsleistung beim verdienten Sieg in Tremmersdorf. Jetzt gilt es, gegen Kirchenthumbach nachzulegen. Mit einer wiederum guten Mannschaftleistung vor allem im kämpferischen Bereich sollen die Zähler zu Hause bleiben. "Im Moment ist es schwierig, die richtigen Worte zu finden", sagt SC-Spielertrainer Daniel Klempau. "Wir sind wieder mittendrin im Abstiegskampf, da wir nach der Winterpause noch kein Spiel gewinnen konnten. Wir haben derzeit auch noch viele verletzte Spieler und Urlauber. Was wir brauchen, ist endlich wieder ein Erfolgserlebnis."DJK Irchenrieth So. 15.00 SV Grafenwöhr"Gegen die SpVgg SV Weiden II waren wir chancenlos", berichtet Jürgen Hartwich. Die schwere Verletzung eines Spielers war dann auch noch zu beklagen. Nun gastiert mit Grafenwöhr der Ligaprimus. Die Mannschaft glaubt weiter an sich und wird alles in die Waagschale werfen, um erfolgreich zu sein. "Fast noch schlimmer als die schlechte Leistung und die verdiente Niederlage bei Anadoluspor wiegen die beiden schwer verletzten Spieler", ärgert sich SV-Trainer Roland Lang. "Rahn hat sich vermutlich einen Kreuzbandriss zugezogen. Jetzt kommen wir auf dem berühmten Zahnfleisch daher und die Mannschaft stellt sich in Irchenrieth fast von selbst auf." Auf die Zähne beißen und fighten, fordert er seine Mannschaft auf.SV Plößberg So. 15.00 DJK Ebnath"Endlich haben wir den ersten Dreier in diesem Jahr eingefahren", gibt sich SV-Coach Harald Walbert erleichtert. Um auch gegen Ebnath dreifach zu punkten, bedarf es aber einer weiteren Steigerung. Personell sieht er langsam wieder Licht am Ende des Tunnels. Trotz einer starken Leistung reichte es für die Gäste nicht zum Punktgewinn in Grafenwöhr. Auch wenn der Vorsprung auf die abstiegsgefährdeten Plätze geschmolzen ist, weiß man um die eigene Stärke und wird alles daran setzen, in Plößberg Zählbares ins Heimgepäck zu schnüren. Verzichten muss Trainer Markus Sebald auf Daubner und Söllner.