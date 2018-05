Die Kreisliga Nord biegt drei Spieltage vor Saisonende auf die Zielgerade ein. Sowohl im Rennen um die Meisterschaft und den direkten Aufstieg in die Bezirksliga als auch im Überlebenskampf für den Klassenerhalt erreicht die Spannung den Siedepunkt.

Spitzenreiter SV Grafenwöhr (59) reist zum abstiegsgefährdeten Tabellenzehnten DJK Weiden (24) und der Tabellenzweite SpVgg SV Weiden II (55) empfängt den Siebten SC Kirchenthumbach (29). In zwei sogenannten Sechs-Punkte-Spielen stehen sich im Abstiegskampf der Vorletzte SV Neusorg (21) und der Neunte TSV Erbendorf (27) sowie der Drittletzte SV Anadoluspor Weiden (24) und der Viertletzte DJK Ebnath (27) gegenüber.SV Neusorg Sa. 15.00 TSV ErbendorfDie Hausherren mussten zum wiederholten Mal in dieser Saison eine unglückliche Schiedsrichterentscheidung wegstecken. Nun fehlt Braun im wichtigen Spiel gegen Erbendorf. "Wir sind praktisch gezwungen, einen Heimsieg einzufahren", motiviert Trainer Lautenbacher sein Team. Wolf wird vermutlich nicht zur Verfügung stehen. "Wir wussten genau, um was es geht, und haben alles gegeben", lobt Gästecoach Stefan Rupprecht seine Mannschaft nach dem wichtigen Heimdreier gegen Kemnath. Nun steht die nächste "Schlacht" auf dem Programm. "Für Neusorg geht es um alles und wird uns enorm fordern."DJK Weiden So. 15.00 SV Grafenwöhr"Durch die Niederlage gegen Irchenrieth befinden wieder uns wieder mitten im Abstiegskampf. Ich hoffe, das hat jetzt auch der Letzte in der Mannschaft kapiert", appelliert DJK-Coach an seine Mannschaft. "Ich erwarte gegen den Spitzenreiter eine komplett andere Leistung von meiner Mannschaft." Fraglich ist der Einsatz von Hüttner. Ertl, Karlicek und Treml werden sicher ausfallen. Im Endspurt um die Meisterschaft gehen Gästetrainer Roland Lang die Spieler aus. Zusätzlich zu den Langzeitverletzten muss er drei Urlauber und einen beruflich verhinderten Akteur ersetzen. So wird er seinen Kader mit Spielern aus der zweiten Mannschaft und Nachwuchsspielern ergänzen.VfB Mantel So. 15.00 SV Plößberg"Wir haben nicht nur die Punkte, sondern mit Michael Stubenvoll, Alexander Schärtl und Marcel Herrmann auch drei Spieler mit Knochenbrüchen verloren", zieht VfB-Coach Tobias Heindl ein dementsprechendes Fazit nach der Niederlage in Ebnath. "Die Konstellation bezüglich der Tabelle ist nicht gerade einfacher geworden." "Die Niederlage beim Spitzenreiter war gerecht", berichtet Gästetrainer Harald Walbert. "Trotzdem muss ich meine junge Truppe loben. Wir haben sehr gut gekämpft und über die gesamte Spielzeit viel Leidenschaft gezeigt." Nun soll in Mantel ähnlich agiert werden. Sturmführer Sonnberger und Spielmacher Toni Weniger stehen wieder zur Verfügung.SVSW Kemnath So. 15.00 FC Weiden-Ost"Wir müssen mit dem Punkt aus dem Nachholspiel in Neusorg zufrieden sein. Vielen Spielern hat man den erneuten Doppelspieltag angemerkt", berichtet Spielertrainer Christian Ferstl. "Gegen den sehr spielstarken Gegner aus Weiden brauchen wir eine Top-Leistung, um zu punkten." Die Gäste sind einigermaßen zufrieden mit den vier Punkten aus den beiden Partien am letzten Wochenende. Allerdings wurmt allen das Remis aus der Heimpartie gegen Anadoluspor. "Wir haben uns in den letzten Spielen gegen Kemnath immer sehr schwer getan", erinnert Gästecoach Peter Kämpf seine Mannschaft. "Ich bin aber optimistisch."DJK Irchenrieth So. 15.00 FC TremmersdorfDJK-Abteilungsleiter Jürgen Hartwich freut sich über den verdienten Sieg am Weidener Flutkanal. "Wenn wir die gleichen Tugenden gegen Tremmersdorf zeigen, werden die Zähler zu Hause bleiben. Ich werde nicht viele Worte finden müssen, damit meine Mannschaft wieder alles in die Waagschale wirft", sagt Trainer Markus Schreiner. Gästetrainer Robert Schäffler wünscht sich für sein Team nach längerer Durststrecke wieder einen Sieg. Die Gastgeber werden es den Mannen um Kapitän Diepold allerdings nicht leicht machen. Schwer wiegt der Ausfall von Quast. Wenn der Angriff wieder zuverlässiger trifft, kann Zählbares ins Heimgepäck geschnürt werden.SpVgg SV Weiden II So. 15.00 SC K'thumbachDer Tabellenzweite möchte auch die Heimpartie gegen Kirchenthumbach gewinnen und die makellose Bilanz weiter ausbauen. "Unsere Gäste sind ein sehr gefährlicher Gegner", erinnert Trainer Rainer Fachtan sein Team an die Hinspielniederlage. Bis auf den verletzten Michael Riester hat er alle Mann an Bord. "Meine Mannschaft hat beim Heimsieg gegen Neusorg eine kämpferisch starke Leistung gezeigt", lobt Spielertrainer Daniel Klempau sein Team. "Trotz der Roten Karte gegen mich, die eine nicht nachvollziehbare Fehlentscheidung war, haben wir Moral bewiesen und dagegen gehalten." Beim ambitionierten Wasserwerk-Nachwuchs wird nur schwer etwa zu holen sein.SV Anadoluspor So. 15.00 DJK EbnathSV-Coach Akram Abdel-Haq spricht seiner Mannschaft ein dickes Lob für die starken Leistungen in den Partien nach der Winterpause aus. "Für viele waren wir nach der Hinrunde bereits abgestiegen. Wir werden auch die nächsten Partien ohne Druck angehen und unser ganzes Potenzial in die Waagschale werfen." Personell wird es allerdings enger. Wichtige Leistungsträger haben sich verletzt und die Rote Karte vom Wochenende macht es auch nicht besser. Nach dem schwer erkämpften Heimsieg gegen Mantel, reisen die Gäste zur Mannschaft der Stunde, die derzeit eine scharfe Klinge schlägt und jedem Gegner Probleme bereiten kann. Im letzten Auswärtsspiel der Saison wäre die Sebald-Truppe mit einem Remis mehr als zufrieden. Pikert und Prockisch stoßen wieder zum Kader und auch Daubner könnte wieder einsatzbereit sein.