Der SV Neusorg lebt: Im Derby gegen die DJK Ebnath landet die Truppe um Neu-Trainer Jens Lautenbacher einen verdienten 2:1-Sieg. Dagegen setzt sich die Talfahrt der DJK Irchenrieth in der Kreisliga Nord fort.

Dank des Dreier rücken die Neusorger (12. Platz/11 Punkte) auf den Relegationsrang vor. Davon können die beiden Leidensgenossen im Tabellenkeller nur träumen: Im Spiel eins nach der Trennung von Spielertrainer Benjamin Scheidler kassierte die DJK Irchenrieth (14./8) mit 0:3 beim TSV Erbendorf (11./14) die achte Niederlage in Folge und stürzte auf den letzten Tabellenplatz ab. Nicht viel besser sieht es für den SV Anadoluspor (13./8) aus, der beim VfB Mantel (7./20) mit 0:2 unterlag.An der Tabellenspitze untermauerte Herbstmeister SV Grafenwöhr (1./35) seine Ausnahmestellung in der Liga. Auch der in den letzten Wochen stark auftrumpfende FC Tremmersdorf (5./22) musste sich der weiter ungeschlagenen Lang-Truppe mit 1:3 geschlagen geben. Verfolger SpVgg SV Weiden II (2./28) muss die Meisterschaft wohl bereits zur Halbzeit abschreiben: Im Stadtderby beim FC Weiden-Ost (6./20) reichte es lediglich zu einem 1:1. Immer besser in Fahrt kommt dagegen der SV Plößberg (3./24), der sich mit dem 1:0 über den SVSW Kemnath (9./16) auf Platz drei vorschob. Mit dem gleichen Ergebnis bezwang der SC Kirchenthumbach (4./23) die DJK Weiden (8./16) und verbesserte sich auf Rang vier.SV Neusorg 2:1 (1:0) DJK EbnathTore: 1:0 (28.) Tobias Holzinger, 2:0 (72.) Alexander Stich, 2:1 (79.)Bendeikt Hoffmann - SR: Matthias Schubert - Zuschauer: 200(cow) In einem unterhaltsamen und hart umkämpften Derby behielt der SV Neusorg absolut verdient die Oberhand, auch wenn es am Ende nochmals unnötig eng wurde. Der Gastgeber übernahm gegen unerwartet passive Gäste zunächst die Spielkontrolle, war aber in seinen Offensivbemühungen zu harmlos. Lediglich nach Standardsituationen von Sachs wurde es im Strafraum Ebnaths einige Male gefährlich. Auf der Gegenseite konnte sich der aktuell in überragender Form befindliche Heimtorhüter Wedlich erstmals bei einem Abschluss von Bader auszeichnen. Nach einem eigentlich harmlosen Freistoß ging die Heimelf in Führung, als Holzinger eine Unkonzentriertheit des DJK-Torwarts zum umjubelten 1:0 nutzte. Die zweite Halbzeit begann mit einem riesigen "Brett" für Schuller, der es verpasste, nach starker Vorlage des agilen Holzinger zum beruhigenden 2:0 zu vollstrecken. Dieses Ergebnis bewerkstelligte der stets gefährliche Alexander Stich, der alleine vor dem Gästegehäuse auftauchte und die Nerven behielt. Niemand rechnete mit einer furiosen Schlussphase der DJK. Doch genau so kam es. Hoffmann besorgte den Anschlusstreffer. Letztendlich war es Wedlich, der einige Male überragend den dreifachen Punktgewinn festhielt und für einen nahezu perfekten Einstand von Jens Lautenbacher als SV-Coach sorgte.FC Weiden-Ost 1:1 (1:0) SpVgg SV Weiden IITore: 1:0 (45.) Noah Forster, 1:1 (82.) Michael Riester - SR: Roman Solter (TSG Weiherhammer) - Zuschauer: 120 - Gelb-Rot: (72.) Tom Preisinger (SpVgg SV II)(gil) Wieder geführt, wieder ein Mann mehr und wieder die Führung am Ende verspielt: Die Ostler schaffen es in dieser Saison einfach nicht, ihre Überzahlspiele erfolgreich zu Ende zu bringen. Die Heimelf war gut auf die spielstarken Gäste eingestellt und ließ nur wenig zu. So hatte die SpVgg SV II in Abschnitt eins nur eine echte Torchance durch Riester. Diese hatte es aber in sich, als er den Ball vor dem leeren Tor ans Außennetz schob. Auf der anderen Seite näherte sich der FC Ost immer weiter der Führung an. Diese gelang Youngster Forster kurz vor dem Pausenpfiff per Freistoß. Nach dem Wechsel spielten die Ostler vor der Gelb-Roten Karte gegen Preisinger erstmal so kompakt weiter. Im Spielverlauf wurde dann aber auch schnell klar, warum es in dieser Saison einfach nicht zu mehr reicht. Die Chancen werden einfach nicht konsequent verwertet. Heller schoss an den Pfosten, Gillitzer köpfelte knapp vorbei und Schuller traf aus kurzer Distanz das Außennetz. Dadurch ließ man den Gegner am Leben, der es in Unterzahl zustande brachte, die Heimelf immens unter Druck zu setzen, so dass der 1:1-Ausgleich durch Riester am Ende in Ordnung ging.VfB Mantel 2:0 (2:0) SV AnadolusporTore: 1:0 (10.) Florian Bertelshofer, 2:0 (24.) Sebastian Bierler- SR: Christian Struppeck (Illschwang) - Zuschauer: 100(rmd) Mantel versuchte von Anfang an, das Spiel zu bestimmen. Aber Anadoluspor schaffte es zunächst, immer wieder Nadelstiche zu setzen. In der 10. Minute erzielte Florian Bertelshofer das 1:0 für den VfB. Danach drückte der Gast auf den Ausgleich. Genau in diese Drangperiode hinein traf Sebastian Bierler mit einem sehenswerten Flachschuss zum 2:0. In der zweiten Halbzeit war Anadoluspor am Drücker. Aber die VfB-Abwehr hielt dicht. Mantel kam - vor allen durch die beiden schnellen Stürmer Stefan Prölß und Florian Bertelshofer - zu mehreren Chancen, die aber alle nicht zum vorentscheidenden 3:0 führten. Aufgrund der größeren Zahl an Möglichkeiten gewann der Gastgeber verdient.SV Plößberg 1:0 (0:0) SVSW KemnathTore: 1:0 (80.) Mert Tiryaki - SR: Johannes Zintl (Reuth) - Zuschauer: 94In einem Spiel zweier gleichwertiger Mannschaften holten die Einheimischen drei wertvolle Punkte und verkürzten den Rückstand auf den Tabellenzweiten SpVgg SV Weiden II auf vier Punkte. Die Gäste legten Wert auf Torsicherung und versuchten mit Kontern über Torjäger Ferstl zum Erfolg zu kommen, konnten jedoch die gut gestaffelte Plößberger Abwehr nicht ernsthaft in Verlegenheit bringen. Die Grün-Weißen, die neben Toni Weniger kurzfristig auch auf Spielmacher Enrico Köllner verzichten mussten, zeigten zwar ein gefälliges Kombinationsspiel im Mittelfeld, doch die wenigen Torchancen wurden überhastet vergeben. In der zweiten Hälfte begannen die Gäste offensiver. Nach einer Stunde hatte der Kemnather Knodt allein vor Torhüter Krapfl das Führungstor auf dem Fuß, er schoss aber knapp am Tor vorbei. Als nach einer Stunde die Kräfte bei den Gästen nachließen, startete Plößberg zur Schlussoffensive und Mert Tiryaki gelang in der 80. Minute das Tor des Tages.FC Tremmersdorf 1:3 (0:3) SV GrafenwöhrTore: 0:1 (4./Eigentor) Patrick Dittner, 0:2 (15.) Markus Kraus, 0:3 (26.) Johannes Renner, 1:3 (47./Foulelfmeter) Patrick Dittner - SR: Andreas Betzl - Zuschauer: 220(rli) In Halbzeit eins war der Tabellenführer klar überlegen und zeigte in der Offensive eine konzentrierte Leistung, während bei der Heimelf nicht viel zusammenlief. Dittner fälschte nach wenigen Minuten einen Freistoß unglücklich ab, so dass dieser den Weg ins Tor fand. Als Keeper Arnold einen Ball nach einem Lattentreffer nicht festhalten konnte, stand Kraus goldrichtig und brauchte nur noch einzuschieben. Als Renners abgefälschter Schuss im Tor zum 0:3 landete, schien das Spiel nach weniger als 30 Minuten entschieden. Der FC verzeichnete in Halbzeit eins durch Neukam nur eine gute Chance. Er scheiterte im eins zu eins an SV-Torwart Kindlein. Nach der Halbzeit wurde Tauber von Kraus gefoult, den Elfmeter verwandelte Dittner sicher. Anschließend zeigte sich der FC stark verbessert. Beide Mannschaften waren fortan gleichwertig und erlaubten dem Gegner jeweils noch zwei, drei gute Chancen.SC Kirchenthumbach 1:0 (1:0) DJK WeidenTor: 1:0 (44.) Dominik Greupner - SR: Marco Henschel - Zuschauer: 190(dfr) Der Sportclub bleibt auch im dritten Spiel hintereinander ungeschlagen. In einer mittelmäßigen Kreisliga-Partie übernahmen die Hausherren von Beginn weg das Kommando. Bereits in der 3. Minute hatte Alex Lautner, nach einem klasse Einwurf von Jo Böhm, die Riesenchance auf die Führung, als er alleine vor Gästekeeper Daniel Hecht stand, jedoch scheiterte. Die Gastgeber waren das spielbestimmende Team. Die Gäste aus Weiden hatten in Hälfte eins keine einzige Torchance. Kurz vor der Pause erzielte Dominik Greupner den verdienten Führungstreffer. Nach guter Vorarbeit von Manuel Strauß, der mit einem flachen Querpass in den 16er auf den freien Greupner spielte, lochte Letzterer eiskalt zur Führung ein. Nach der Pause ließ die Qualität der Partie deutlich nach. Viele kleine Fehler auf beiden Seiten waren die Folge. Jedoch kamen die Gäste nun öfter in Richtung SC-Strafraum. Gefährlich wurden die Aktionen aber selten. Der Sportclub hatte durch Greupner und A. Lautner ebenfalls noch Möglichkeiten. Zum Schluss der Partie warf die DJK alles nach vorne und kam noch zu einzelnen Möglichkeiten. Gefährlich wurde es aber nicht mehr.TSV Erbendorf 3:0 (2:0) DJK IrchenriethTore: 1:0 (32.) Bastian Wiesent, 2:0 (38.) Bernhard Kastner, 3:0 (72.) Tomas Zajicek - SR: Roland Bauer - Zuschauer: 100 - Besonderes Vorkommnis: (61.) DJK-Torwart Lingl hält Elfmeter von Sandro Hösl(skm) Der TSV Erbendorf hatte die Partie gegen schwache Gäste größtenteils im Griff und fuhr einen verdienten Heimdreier ein. Bereits nach fünf Minuten hätte Lukas Kastner die Führung erzielen können, der Pfosten stand jedoch im Weg. Ähnlich viel Pech hatte später auf der anderen Seite Demir, dessen Freistoß die Latte traf. Danach übernahm die Heimmannschaft die Kontrolle und ging durch Wiesent in Führung. Kurz darauf erhöhte Bernhard Kastner per Freistoß auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel waren die Erbendorfer bemüht, die Entscheidung herbeizuführen. Wiesent vergab zweimal freistehend vor Gästekeeper Lingl, welcher anschließend auch noch einen Hösl-Elfmeter parieren konnte. Erst der Treffer von Tomas Zajicek sorgte für den Endstand.