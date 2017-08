Nur noch zwei Vereine sind in der Kreisliga Weiden Nord nach dem zweiten Spieltag ohne Punktverlust. Mit 36 Treffern in sieben Spielen fiel die Torquote noch üppiger aus als zum Saisonstart (34).

Die Sportvereinigung Grafenwöhr (1./6 Punkte) nahm die hohe Hürde beim SC Kirchenthumbach (6./3) relativ glatt mit 2:0 und verteidigte damit die Tabellenführung. Auf die gleiche Punktausbeute wie der Spitzenreiter kommt der SVSW Kemnath (2./6), der beim SV Anadoluspor beinahe mühelos mit 3:0 gewann. Federn lassen musste dagegen die hoch gehandelte SpVgg SV Weiden II (4./3): Beim stark auftrumpfenden SV Plößberg (4./4) kassierten die Wasserwerk-Fohlen eine 2:3-Niederlage. Die Grenzen aufgezeigt bekam auch die DJK Irchenrieth (5./3): Den 5:2- Heimsieg der DJK Ebnath (10./3) hatte vor allem von der Höhe her nicht jeder auf der Rechnung. Etwas überraschend kam der zum Saisonauftakt so gebeutelte FC Tremmersdorf (11./3) mit 4:3 beim TSV Erbendorf (7./3) zum ersten Dreier. Jubel auch beim VfB Mantel (8./3): Der Aufsteiger feierte mit 4:2 gegen den SV Neusorg (12./1) den ersten Saisonsieg. Bereits am Freitagabend entschied der FC Ost (9./3) das Weidener Stadtderby gegen die DJK (13./0) mit 4:2 für sich.SV Plößberg 3:2 (1:1) SpVgg SV Weiden IITore: 0:1 (9.) Tobias Bernkopf, 1:1 (30./Foulelfmeter) und 2:1 (59.) Michael Sonnberger, 3:1 (65.) Tobias Walter, 3:2 (90.+2/Foulelfmeter) Marco Kießling - SR: Thomas Fiebig (SV Pechbrunn) - Zuschauer: 100Überzeugender Auftritt des SV Plößberg im ersten Heimspiel der neuen Saison: Nach einer klasse Leistung bezwang die Walbert-Truppe Top-Favorit SpVgg SV Weiden II verdient mit 3:2. Den besseren Start erwischten aber die Gäste, die mit drei Mann aus dem Bayernliga-Kader angetreten waren. Nach einer Ecke erzielte Tobias Bernkopf (9. Minute) per Kopf die Führung für Weiden. Danach bekamen die Hausherren die Begegnung aber immer besser in den Griff. Nach einer halben Stunde wurde Max Weniger im Strafraum gefoult und Michael Sonnberger verwandelte den Elfmeter sicher. Als nach knapp einer Stunde Sonnberger das 2:1 für Plößberg erzielte, entsprach dies auch dem Spielverlauf. Die Gastgeber kombinierten gut im Spielaufbau und ließen in der Abwehr nur wenig zu. In der 65. Minute köpfte Tobias Walter zum 3:1 ein. Der Anschlusstreffer der Weidener durch einen Foulelfmeter in der Nachspielzeit war nur noch Ergebniskosmetik.