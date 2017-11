So gut wie nichts ging in der Fußball-Kreisliga Nord. Der Wintereinbruch - verbunden mit erst Dauerregen, dann Schneefall - machte die Fußballplätze in der Region weitgehend unbespielbar. Lediglich zwei Spiele wurden angepfiffen. Dabei setzte Klassenprimus SV Grafenwöhr (1. Platz/41 Punkte) unbeeindruckt von den Wetterkapriolen seine Siegesserie fort und gewann beim SVSW Kemnath (8./20) mit 3:1. Die SpVgg SV Weiden II (2./34) wähnte sich beim VfB Mantel (6./23) bereits auf der Siegerstraße. Beim Stand von 3:0 für Weiden brach der Unparteiische allerdings die Partie in der 59. Minute ab. Heftiger Schneefall hatte den ramponierten Rasen in eine Rutschbahn verwandelt.

Die in der Kreisliga Nord und Süd ausgefallenen Spiele beunruhigen Kreisspielleiter Albert Kellner noch nicht. "Wir werden einen neuen Termin finden im neuen Jahr. Heuer werden diese Partien nicht mehr nachgeholt." Der vermutliche Nachholtermin ist 25. März 2018, eine Woche vor dem ursprünglich geplanten Wiederbeginn nach der Winterpause. Sollte es an den letzten beiden Spieltagen in diesem Jahr weitere Ausfälle geben, werde es aber problematisch, sagt Kellner. "Wir haben noch den Ostermontag als zweiten Nachholtermin. Wenn auch der belegt ist, bleiben nur noch Termine unter der Woche."SVSW Kemnath 1:3 (0:2) SV GrafenwöhrTore: 0:1 (32.) Markus Kraus, 0:2 (33.) Edgar Drat, 1:2 (73.) Christian Ferstl, 1:3 (73./Eigentor) Maximilian Herr - SR: Andreas Kink senior (SV Störnstein) - Zuschauer: 85(tog) Im Kemnather Schneegestöber behielt Grafenwöhr die Oberhand und nahm aufgrund der clevereren Spielweise verdient die Punkte gegen nie aufsteckende SVSW-ler mit nach Hause. Nach einer ausgeglichenen ersten halben Stunde gingen die Gäste durch Kraus in Führung. Drat schob nur wenig später zum 0:2 ein. Nach der Halbzeit spielten beide Teams auf Augenhöhe mit nur leichten Vorteilen für Grafenwöhr. Der SVSW hielt kampfstark dagegen. Mit zunehmender Spieldauer kam die Heimelf dann besser in die Partie und verkürzte durch Spielertrainer Ferstl. Kurz vor Ende verlängerte ein SVSW-Verteidiger unglücklich einen Freistoßball ins eigene Netz.