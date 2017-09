Der SV Plößberg schafft in doppelter Unterzahl in letzter Minute den 2:2-Ausgleich, der VfB Mantel holt einen 1:5-Rückstand auf und der SVSW Kemnath streicht sang- und klanglos die Segel - auf den Fußballplätzen der Kreisliga Weiden Nord geht es am achten Spieltag hoch her.

Beim FC Weiden-Ost (4./13 Punkte) besteht Diskussionsbedarf: Die Kämpf-Truppe spielte eine Stunde lang mit elf gegen neun. Und dennoch brachten die Weidener einen 2:1-Vorsprung nicht in trockene Tücher. Der SV Plößberg (3./15) schlug in der Nachspielzeit zurück und erzielte noch das 2:2. Mindestens genauso fahrlässig wie die Ostler agierte der TSV Erbendorf (11./8). TSV-Goalgetter Sandro Hösl schoss seine Farben mit fünf Treffern bis zur 47. Minute fast uneinholbar mit 5:1 in Front. Die Steinwaldelf hatte jedoch nicht mit dem Kampfgeist des VfB Mantel (8./11) gerechnet. Der Aufsteiger stellte das Ergebnis noch fast sensationell auf 5:5. Aus dem Rahmen fiel auch das Ergebnis in Kemnath: Der gastgebende SVSW (7./12) sah gegen den FC Tremmersdorf (5./13) kein Land und kassierte mit 2:6 eine deftige Heimpleite. Spitzenreiter SV Grafenwöhr (1./21) wurde dagegen seiner Favoritenrolle gerecht. Nach Anlaufschwierigkeiten gelang ein 2:1-Sieg bei der DJK Ebnath (12./6).SV Plößberg 2:2 (1:2) FC Weiden-OstTore: 1:0 (24.) Enrico Köllner, 1:1 (32.) Stefan Kick, 1:2 (38./Foulelfmeter) Marco Lorenz, 2:2 (90./Handelfmeter) Michael Sonnberger - SR: Matthias Schubert (Neustadt am Kulm) - Zuschauer: 120 - Rot: (37.) Max Weniger (Nachtreten) und Toni Weniger (Schiedsrichterbeleidigung), beide PlößbergAufregendes Spitzenspiel in Plößberg: 2:2 trennten sich die Tabellennachbarn SV Plößberg und FC Weiden-Ost in einer Partie, in der sich der Gastgeber durch die Undiszipliniertheiten der Weniger-Brüder selbst um ein besseres Ergebnis brachte. Nach 24 Minuten erzielte Enrico Köllner die Führung für Plößberg. Nur acht Minuten später überlief Stefan Kick die SV-Abwehr und markierte den Ausgleich. In der 37. Minute kam es dann zum unrühmlichen Höhepunkt. Nach einer Flanke in den Plößberger Strafraum gingen ein Gästespieler und Max Weniger zu Boden. Letztgenannter trat gegen seinen Kontrahenten nach, was Rot plus Strafstoß zur Folge hatte. Doch damit nicht genug, denn Toni Weniger musste seinen Bruder nach einer Schiedsrichterbeleidigung zum Duschen begleiten. Den Elfmeter verwandelte Marco Lorenz zum 2:1 für die Gäste. Nach der Pause musste man das Schlimmste für die Gastgeber befürchten, doch mit zwei Mann weniger boten sie eine klasse Leistung in der Defensive. Die Leistung wurde in der Schlussminute belohnt, als Michael Sonnberger einen Handelfmeter zum 2:2 verwandelte.