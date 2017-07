Der SV Neusorg und der SV Plößberg eröffnen am Samstag um 15 Uhr die neue Saison der Kreisliga Weiden Nord. Ebenfalls am Samstag um 18 Uhr empfängt der FC Tremmersdorf zum Nachbarderby den SC Kirchenthumbach. Bezirksliga-Absteiger SV Grafenwöhr hat Aufsteiger SV Anadoluspor Weiden zu Gast und der selbst ernannte Aufstiegskandidat FC Weiden-Ost tritt im Derby bei der DJK Irchenrieth an. Der zweite Aufsteiger, der VfB Mantel, hat mit dem SVSW Kemnath, dem ebenfalls ein vorderer Tabellenplatz zugetraut wird, gleich eine hohe Auswärtshürde vor sich.

SV Neusorg Sa. 15 Uhr SV PlößbergMit durchwegs positiven Testspielergebnissen im Rücken starten die Gastgeber in die Auftaktpartie. Das Hauptaugenmerk von Neu-Trainer Tilo Seebach lag neben der Fitness und dem Spielerischem auf der Integration der Neuzugänge. Fehlen werden der noch ein Spiel gesperrte Walberer, ihn wird Wedlich im Tor vertreten, sowie Horn und Göllner.Gästecoach Harald Walbert freut sich auf das Auftaktmatch. "Die Gastgeber haben sich enorm verjüngt und werden mit ihrem neuen Trainer hochmotiviert zu Werke gehen. Uns haben gestandene Kreisliga-Spieler verlassen, so dass sich für die nachrückenden Akteure die Gelegenheit bietet, sich zu beweisen. Wir möchten auf jeden Fall nicht mit leeren Händen nach Hause fahren." Torjäger Michael Sonnberger, Martin Giering und der langzeitverletzte Dimitri Lalenko werden fehlen.