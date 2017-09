In der Kreisliga Weiden Nord steht am achten Spieltag das Verfolgertreffen zwischen dem Tabellendritten SV Plößberg (14 Punkte) und dem Viertplatzierten FC Weiden-Ost (12) im Mittelpunkt. Um ganz vorne dabeizubleiben, brauchen beide Teams alle drei Zähler. Der nach wie vor verlustpunktfreie Spitzenreiter SV Grafenwöhr (18) möchte die Tabellenführung beim Vorletzten DJK Ebnath (4) verteidigen. Auch der Zweite SpVgg SV Weiden II (15) will zu Hause gegen den Zehnten DJK Irchenrieth (8) einen Dreier einfahren. Wenn sich der Tabellenfünfte SVSW Kemnath (12) in der Spitzengruppe behaupten möchte, müssen gegen den Achten FC Tremmersdorf (10) drei Punkte her.

SV Plößberg So. 15.00 FC Weiden-Ost"Mit der Leistung in Erbendorf können wir zufrieden sein", lobt SV-Coach Harald Walbert sein Team nach dem hochverdienten und deutlichen 5:0-Sieg. "Um gegen Weiden-Ost zu gewinnen, müssen wir uns aber noch steigern. Die Gäste gehören für mich zu den drei Top-Teams der Liga." Lalenko und Frank sind verletzt, Kraus ist beruflich verhindert. Neuzugang Merth Tyriaki steht im Kader. "Es war zwar keine überzeugende Leistung, aber wir haben zu Null gespielt und drei Punkte geholt", analysiert Gästetrainer Peter Kämpf den Heimsieg gegen Ebnath. "Nun warten heim- und offensivstarke Gastgeber auf uns. Besonderes Augenmerk werden wir auf den aktuellen Top-Torjäger Sonnberger legen. Wir fahren guter Dinge nach Plößberg und möchten mindestens einen Zähler mitnehmen."8. SpieltagSamstag, 15 Uhr: SV Neusorg - DJK Weiden; Sonntag, 15 Uhr: VfB Mantel - TSV Erbendorf, SV Plößberg - FC Weiden-Ost, SpVgg SV Weiden II - DJK Irchenrieth, SVSW Kemnath - FC Tremmersdorf, SV Anadoluspor Weiden - SC Kirchenthumbach; 16 Uhr: DJK Ebnath - SV Grafenwöhr