Die SpVgg SV Weiden meldet den ersten Winter-Neuzugang für den Bayernliga-Kader. Mit Martin Kovac schließt sich ein ehemaliger tschechischer Jugend-Nationalspieler den Schwarz-Blauen an. Dies gab SpVgg-SV-Sportvorstand Philipp Kaufmann am Sonntag beim Neujahrsempfang des Vereins bekannt.

Kovac wohnt in Pilsen, ist 25 Jahre alt und kann sowohl im zentralen Mittelfeld als auch als Innenverteidiger eingesetzt werden. Zuletzt schnürte er die Fußballschuhe für die SpVgg Oberfranken Bayreuth.Kovac lernte das Fußballspielen bei seinem Heimatverein Viktoria Pilsen. Sein Talent wurde früh erkannt, in den Altersklassen U13 bis U19 erhielt er mehrmals Berufungen in die Nachwuchs-Nationalmannschaften seines Landes. Der Traum von der Profikarriere platzte, als er mit 19 Jahren an einer Sarkoidose in der Lunge erkrankte. Der junge Fußballer musste eineinhalb Jahre lang pausieren. Danach konzentrierte sich Kovac auf seine Ausbildung und spielte parallel dazu beim TSV Marklkofen in der Kreisklasse.Mit höherklassigerem Fußball hatte er jedoch damit noch längst nicht abgeschlossen. Nach einem erfolgreichen Probetraining wechselte er zu Saisonbeginn 2017/18 zur SpVgg Oberfranken Bayreuth. In der Vorbereitung stand Kovac in allen Testspielen des Regionalligisten auf dem Platz, ehe ihn zum Saisonstart ein Patellaspitzensyndrom mehrere Monate außer Gefecht setzte."Die Verletzung ist ausgeheilt. Ich habe keine Beschwerden mehr", sagt Kovac. Bei der SpVgg SV möchte er nun die Chance nutzen, um Spielpraxis zu erlangen und sich eventuell wieder ins Rampenlicht zu spielen. "Weiden ist nur eine Fahrtstunde entfernt. Das ist gut", sagt Kovac, der in Pilsen ein Lehramtsstudium aufgenommen hat. Eine Bezugsperson hat Kovac am Wasserwerk bereits. Co-Trainer Martin Schuster stammt ebenfalls aus Pilsen. Bis Saisonende will der Tscheche Kovac für die SpVgg SV im Kampf um den Klassenerhalt alles geben. Ob er darüberhinaus bei den Schwarz-Blauen bleibt, hängt von seinen weiteren sportlichen Perspektiven ab.Die SpVgg SV hat auch für den Kreisliga-Kader eine Verstärkung an Land gezogen. Chousein Chousein kehrt zu seinem Ex-Verein zurück, nachdem er zuletzt den Ligakollegen SV Anadoluspor trainiert hatte.