Zwei souveräne Siege, kein Gegentor - der TSV Pleystein erlebt in der Kreisklasse Ost ungewohnte Gefühle. Im Tabellenkeller läuft's für Neuling TSV Flossenbürg und den FC Weiden-Ost II genau anders herum.

Mit 3:0 räumten die Pleysteiner den Aufsteiger ASV Neustadt zur Seite und führen nun mit der vollen Punktausbeute die Tabelle an. Auf ebenfalls sechs Zähler kommen die DJK Neustadt und der TuS Schnaittenbach, die aber die schlechtere Tordifferenz aufweisen. Den höchsten Tagessieg am 2. Spieltag feierte die SpVgg Pirk (3), die nach etwas mühsamen Beginn den Aufsteiger TSV Flossenbürg (0) mit 5:1 abfertigte. Die Flossenbürger zieren mit dem ebenfalls noch punktlosen FC Ost II das Tabellenende.TSV Pleystein 3:0 (0:0) ASV NeustadtTore: 1:0, 2:0, 3:0 (50., 57., 67.) Volkan Kuzpinari - SR: Waldemar Reil (SpVgg SV Weiden) - Zuschauer: 170 - Gelb-Rot: (63.) Andreas Hock (ASV)(khe) Aufgrund einer enormen Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit kam der TSV zu einem verdienten 3:0-Sieg gegen den ASV. In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit hatte der TSV die erste Chance, als Gall alleinstehend am guten Gäste-torwart Mulic scheiterte. In der 27. Minute setzte sich Gästestürmer Khadar über links durch, seinen Schuss lenkte Torwart Giehl gerade noch über die Latte. In der 50. Minute unterlief dem Gästekeeper eine Freistoßflanke und Kuzpinari köpfte zum 1:0 ein. Es war wiederum der agile Kuzpinari, der mit einem Freistoß auf 2:0 erhöhte. Nach Gelb-Rot für den ASV-Spieler Hock drängte der TSV auf die Entscheidung. Nach Vorarbeit von Pregler schloss Kuzpinari seine hervorragende Leistung mit einem lupenreinen Hattrick ab. Die Gäste steckten nie auf und hatten kurz vor Schluss durch Khadar die Chance zur Resultatsverbesserung. Aber auch der TSV hätte bei Konterchancen das Ergebnis höher gestalten können.TuS Schnaittenbach 3:2 (1:1) FC Weiden-Ost IITore: 0:1 (11.) Valmir Shabani, 1:1 (24.) Thomas Bösl, 2:1 (62./Foulelfmeter) Turan Bafra, 2:2 (77.) Roman Schindler, 3:2 (80.) Thomas Bösl - SR: Mario Baumgartner (Dürnsricht) - Zuschauer: 85Die Gäste aus Weiden erwiesen sich als der erwartet schwere Gegner. Früh attackierten sie den Gastgeber und waren sofort präsent. Erst nach dem Gegentor, einem sehenswerten Weitschuss durch Valmir Shabani, wurde das Spiel der Bafra-Truppe druckvoller. Kurz vor der Halbzeit und dem Ausgleichstreffer erspielte sich Schnaittenbach gute Tormöglichkeiten. Nach der Pause sahen die Zuschauer ein ausgeglichenes und gutes Kreisklassenspiel. Selbst beim 2:2-Zwischenstand nach 75 Minuten hatte kein Zuschauer das Gefühl, dass sich beide Teams schon mit dem Ergebnis anfreunden wollten. Hin und Her ging es im rassigen Spiel, bis sich TuS-Trainer Turan Bafra den Ball schnappte und in den Strafraum eindrang. Dort umkurvte er mehrere gegnerische Spieler, um dann uneigennützig auf den freien Thomas Bösl zu passen, der ungehindert zum 3:2-Endstand einschob.SpVgg Pirk 5:1 (2:1) TSV FlossenbürgTore: 1:0 (27.) Johannes Reil, 1:1 (35./Foulelfmeter) Sandro Wagner, 2:1 (44.) Alexander Kosnowski, 3:1/4:1/5:1 (78./84./89.) Philipp Pröls - SR: Karl-Heinz Grollmisch (FC Schlicht) - Zuschauer: 100 - Besonderes Vorkommnis: (75.) Sandro Wagner scheitert mit Foulelfmeter an Vaclav Bouzek (SpVgg)(slj) Ein schwer erkämpfter und in der Höhe etwas zu hoch ausgefallener Heimsieg gelang der Spielvereinigung gegen den Neuling. In der ersten Hälfte spielte sich das Spielgeschehen meistens im Mittelfeld ab. Eine der wenigen Chancen versenkte Johannes Reil nach gut einer halben Stunde im TSV-Tor. Völlig überraschend pfiff wenige Minuten später der Schiedsrichter Foulelfmeter. Den Strafstoß nutzte Sandro Wagner zum Ausgleich. Kurz vor dem Pausenpfiff fiel die erneute Pirker Führung durch Alexander Kosnowski, der eine schöne Ballstafette zum 2:1 abschloss. Nach dem Wechsel übernahmen die Gäste das Kommando. 15 Minuten vor Spielende bekamen die Gäste einen fragwürdigen Foulelfmeter zugesprochen, den der überragende Pirker Torwart Vaclav Bouzek parierte. Danach kam der Auftritt von Philipp Pröls, der kurz vorher eingewechselt worden war. Innerhalb von nur elf Minuten schoss er mit einem lupenreinen Hattrick den TSV Flossenbürg auf die Verliererstraße.SV Störnstein 1:1 (0:0) FC Luhe-MarktTore: 1:0 (59.) Daniel Voxbrunner, 1:1 (73.) Oliver Wagner - SR: Hugo Kraus (Pechbrunn) - Zuschauer: 70(mkb) Im ersten Heimspiel der Saison tat sich die Schiener-Elf zu Beginn schwer gegen eine gut gestaffelte Gästemannschaft. Nach einer halben Stunde hatte Daniel Voxbrunner Pech mit einem Lattenschuss. Von da an erspielte sich die Heimelf bis zur Pause mehrere gute Möglichkeiten. Nach dem Wechsel vergab Tobias Schiener nach einem Konter die längst fällige Führung, ehe in der 59. Minute Daniel Voxbrunner das erlösende 1:0 erzielte. Die Heimelf verpasste es, die Führung auszubauen. So kam Luhe in der 73. Minute noch zum schmeichelhaften Ausgleich durch Oliver Wagner.FSV Waldthurn 2:2 (1:2) SpVgg Vohenstrauß IITore: 0:1 (10.) Alexander Vogl, 1:1 (31.) Daniel Schenk, 1:2 (39.) Alexander Vogl, 2:2 (67./Elfmeter) Michael Winter - SR: Josef Bulla (Eslarn) - Zuschauer: 80Die Gäste erwischten den besseren Start und hatten bereits in der 3. Minute die erste große Torchance, doch der Ball prallte von der Unterkante der Latte in das Spielfeld zurück. In der 10. Minute erzielte Alexander Vogl das 0:1, als ein Mitspieler aus abseitsverdächtiger Position für ihn auflegte. Im Anschluss übernahm der FSV das Kommando. In der 31. Minute wurde Christoph Käs in der gegnerischen Hälfte zu Fall gebracht. Den von Stefan Grünauer gefühlvoll ausgeführten Freistoß-Lupfer verlängerte Daniel Schenk zum verdienten Ausgleich ins Netz. Wie aus dem Nichts erzielte Vohenstrauß in der 39. Minute erneut durch Alexander Vogl mit einem direkt verwandelten Freistoß die schmeichelhafte Halbzeitführung. Nach dem Seitenwechsel versuchte der FSV, an die Leistung der ersten Hälfte anzuknüpfen, was auch gelang. Als Daniel Schenk in der 67. Minute im gegnerischen Strafraum unfair zu Fall gebracht wurde, verwandelte Michael Winter den fälligen Strafstoß zum hochverdienten Ausgleich. Stefan Grünauer traf mit einem Freistoßball nur den Pfosten.DJK Neustadt 2:0 (2:0) SV WaldauTore: 1:0 (15.) Philipp Gerlach, 2:0 (36.) Patrick Michl - SR: Karl-Heinz Klein jun. (Weiden) - Zuschauer: 150(wsc) Hochverdient gewann der Kreisligaabsteiger dieses Spitzenspiel, auch weil er seine personellen Ausfälle besser kompensieren konnte als die Gäste. Vor allem vor der Pause präsentierte sich die Häuber-Elf in einer sehr guten Verfassung. Waldau gelang es kaum einmal, sich zu befreien. Nachdem sich die SVW-Abwehr bei einem kurz ausgeführten Eckstoß (15.) im Tiefschlaf befand, konnte Philipp Gerlach fast ungehindert per Flachschuss aus 20 Metern einlochen. Neun Minuten vor der Pause stand Patrick Michl nach einer Peter-Hereingabe goldrichtig und staubte zum Pausenstand von 2:0 ab. Nach dem Wechsel ließ es Neustadt ruhiger angehen, spielte nicht mehr so zielstrebig und verwaltete seinen Vorsprung. DJK-Stürmer Chris Bösl traf nach 51 Minuten nur den Innenpfosten. Torchancen blieben bis in die Schlussphase hinein Mangelware. Dann hätten allerdings Patrick Michl, Daniel Härtl und Florian Stangl bei drei "Hochkarätern" das Ergebnis für ihre Farben noch nach oben korrigieren müssen.SV Altenstadt/Voh. 1:0 (0:0) Ehenfeld/HirschauTor: 1:0 (70.) Christian Seer - SR: Reinhard Castro Moreno - Zuschauer: 55