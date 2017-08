Die SV Grafenwöhr will scheinbar auf schnellstem Weg zurück in die Bezirksliga. Auch der SVSW Kemnath blieb gegen den Tabellenführer der Kreisliga Nord chancenlos. Viel Mut und Herz zeigte der VfB Mantel am Weidener Wasserwerk - aber dann doch vergeblich.

Mit 4:0 fertigte Spitzenreiter SV Grafenwöhr (9 Punkte) die Kemnather (4./6) ab und ist nach drei Spieltagen die einzige Mannschaft ohne Punktverlust. Mit drei Zählern Rückstand folgt ein Quartett, das von der SpVgg SV Weiden II (2./6) angeführt wird. Die Weidener Youngsters benötigten einen Foulelfmeter, um den sich wacker wehrenden VfB Mantel (10./3) mit 2:1 zu bezwingen. Der FC Weiden-Ost (3./6) machte beim 6:0 beim FC Tremmersdorf (12./3) kurzen Prozess und rückte auf Platz drei vor. Vierter im Bunde der Grafenwöhrer Verfolger ist die DJK Ebnath (5./6), die im torreichsten Spiel des Tages bei der DJK Weiden (14./0) mit 5:3 gewann.Die ersten Kreisliga-Punkte der Vereinsgeschichte sammelte der SV Anadoluspor (11./3) durch den 3:1-Sieg beim SV Neusorg (13./1) ein. Keine Sieger gab es in den Duellen zwischen der DJK Irchenrieth (9./4) und dem SV Plößberg (6./5) sowie dem SC Kirchenthumbach (7./4) und TSV Erbendorf (8./4).SV Neusorg 1:3 (1:2) SV AnadolusporTore: 1:0 (12.) Raphael Herold, 1:1 (20.) Remzi Bozkurt, 1:2 (44.) Arif Tombas, 1:3 (88./Handelfmeter) Okan Özbay - SR: Stefan Betz - Zuschauer: 65 - Gelb-Rot: (62.) Oguz Uluca (Anadoluspor.)(cow) Erneut konnte Neusorg eine frühe Führung nicht lange verwalten und musste eine schmerzhafte Niederlage gegen die zuvor noch punkt- und torlosen Weidener einstecken. Vor der Partie musste Holzinger mit muskulären Problemen passen. Herold schoss die gut startende Heimelf aus spitzem Winkel in Front (12.). Es folgte ein Ausgleich auf äußerst kuriose Art und Weise. Bozkurt köpfte einen geplanten Flankenwechsel der Neusorger Innenverteidigung ins Tor des verdutzten Walberer. Somit war es mit der Sicherheit in den Reihen der Heimelf wieder dahin. Trotzdem wurde der SVN nicht unbedingt gefordert, die Partie spielte sich zum Großteil im Mittelfeld ab. Kurz vor der Pause schockte Tombas die Gastgeber mit dem 1:2, als er unbedrängt abstauben konnte. Für die zweite Hälfte nahm sich Neusorg viel vor, erspielte sich drei sehr gute Chancen, war aber im Abschluss zu unpräzise. Selbst die halbstündige Überzahl ließ das Blatt nicht mehr wenden. Neusorg rannte an, scheiterte aber mehrmals an der vielbeinigen Defensive der Gäste. Den Schlusspunkt setzte der auffällige Özbay, der einen berechtigten Handelfmeter zum Endstand nutzte.SV Grafenwöhr 4:0 (2:0) SVSW KemnathTore: 1:0 David Dobmann (4.) 2:0 David Dobmann (34.) 3:0 Alexander Dobmann (52.) 4:0 Luis Bernet (63.) - SR: Dieter Brückner - Zuschauer: 230 - Besonderes Vorkommnis: (68.) Luis Bernet (SV Grafenwöhr) verschießt Foulelfmeter(mku) Die Heimelf zeigte eine fulminante Vorstellung und gewann auch in der Höhe verdient mit 4:0. Bereits in der vierten Minute stand David Dobmann bei einer Flanke von Christopher Fleischmann goldrichtig und versenkte den Ball aus kürzester Distanz per Kopf zum 1:0. Im weiteren Verlauf waren die Mannen von Roland Lang spielbestimmend und hatten ein klares Chancenplus zu verzeichnen. In Minute 34 setzte sich Fabian Lober gekonnt auf dem Flügel durch und bediente den mitgelaufenen David Dobmann mustergültig, so dass dieser den Ball nur noch einzuschieben brauchte. In den letzten zehn Minuten der ersten Halbzeit erspielte sich Kemnath ein leichtes optisches Übergewicht, ohne sich allerdings zwingende Chancen zu erarbeiten. Der zweite Durchgang begann erneut mit einem Blitzstart der Heimelf. Sieben Minuten waren gespielt, als der Mann des Tages, David Dobmann, seinen Bruder Alexander mit einer Flanke bediente und dieser sehenswert per Direktabnahme traf. Damit war der Widerstand der Gäste nun vollends gebrochen und man erspielte sich Chancen im Minutentakt. Nachdem Johannes Renner im Strafraum regelwidrig gestoppt wurde, versenkte Luis Bernet den Ball vom Elfmeterpunkt zum 4:0-Endstand (63.).SpVgg SV Weiden II 2:1 (1:1) VfB MantelTore: 0:1 (6.) Niklas Fröhlich, 1:1 (31.) Niklas Lang), 2:1 (84./Elfmeter) Andreas Müller - SR: Andreas Kink (SV Störnstein) - Zuschauer: 50(otr) Gegen den Aufsteiger musste die SpVgg SV Weiden II ein ganz dickes Brett bohren, ehe der zwar nicht unverdiente, letztendlich aber doch etwas glückliche 2:1-Heimsieg unter Dach und Fach war. Mantel versteckte sich nicht und ging nach schöner Vorlage von Fabian Magerl bereits in der 6. Minute durch Niklas Fröhlich mit 1:0 in Führung. Der mehrfach in der Luft liegende Ausgleich ließ bis zur 31. Minute auf sich warten. Endlich einmal sah der einheimische Anhang einen von Andreas Müller über die rechte Außenbahn schnell vorgetragenen Angriff. Per Direktabnahme verwertete Niklas Lang die Hereingabe zum 1:1. Nach exakt einer Stunde Spielzeit beinahe die Gästeführung. Einen Freistoß von der Strafraumgrenze schlenzte Fabian Magerl an den Pfosten. Zehn Minuten später musste VfB-Keeper Kevin Tafelmeier gegen Niklas Lang und Patryk Bytomski Kopf und Kragen riskieren. Acht Minuten vor Spielende fiel die Entscheidung. Der agile Niklas Lang wurde vom VfB-Schlussmann Tafelmayer am Eck des Fünfmeterraumes gefoult. Den fälligen Elfmeter verwandelte Andreas Müller. In der 91. Minute scheiterte VfB-Kapitän Stefan Prölß aus kürzester Distanz am Weidener Schlussmann Noah Schmidt. Fast mit dem Schlusspfiff vergab Michael Riester gegen Tafelmeier die endgültige Entscheidung.DJK Weiden 3:5 (0:1) DJK EbnathTore: 0:1 (8.) Thomas Schinner, 1:1 (47.) Pavel Karlicek, 2:1 (59.) Pavel Karlicek, 2:2 (60.) Wolfgang Schinner, 2:3 (64.) Florian Söllner, 2:4 (77.) Florian Söllner, 2:5 (89.) Markus Sebald, 3:5 (90.) Philipp Ertl - SR: Andreas Betzl - Zuschauer: 80(asm) Die Gästeelf hatte einen optimalen Start, denn Schinner brachte seine Farben per Freistoß bereits nach fünf Minuten in Front. Dabei machte Keeper Hecht keine gute Figur. Danach plätscherte das Spiel bis zur Halbzeit vor sich hin. In der zweite Hälfte startete die Heimelf furios und der agile Karlicek brachte seine Mannschaft per Doppelpack in Front. Aber nur kurze Zeit später waren wieder die Gäste zur Stelle und gingen binnen 15 Minuten mit 4:2 in Führung. Spielertrainer Markus Sebald erhöhte sogar per Freistoß auf 5:2. Der dritte Weidener Treffer durch Ertl war nur noch Ergebniskosmetik.DJK Irchenrieth 1:1 (1:1) SV PlößbergTore: 0:1 (12.) Michael Sonnberger, 1:1 (16.) Markus Szega - SR: Markus Neumeyer (Kümmersbruck) - Zuschauer: 150(jhä) Von vergebenen zwei Punkten muss die DJK sprechen, wenn man sich die Chancenverteilung und vor allem die Qualität der Möglichkeiten ansieht. Irchenrieth hatte bereits nach zwei Minuten die Chance zur Führung, als Franz-Josef Birawsky in höchstem Tempo den Ball an Torhüter Thomas Krapfl vorbeispitzelte, ihn aber auch neben den Pfosten setzte. Plößberg hatte anscheinend in Torwart-Oldie Wolfgang Bayerl einen Schwachpunkt ausgemacht und versuchte es immer wieder mit Schüssen aus der Distanz. Diese waren aber kaum gefährlich. Nach gut einer Viertelstunde fiel der überraschende Führungstreffer für die Gäste. Michael Sonnberger nutzte ein Missverständnis der DJK-Abwehr und staubte aus kurzer Distanz ab. Fast mit der nächsten Gelegenheit wuchtete Markus Szega eine Eckballflanke von Jan Sokora in die Plößberger Maschen. Nach dem Wechsel erspielte sich die DJK allmählich wieder ein deutliches Chancenübergewicht. Ein Treffer wollte jedoch nicht fallen.SC Kirchenthumbach 0:0 TSV ErbendorfSR: Andreas Herath (Bayreuth) - Zuschauer: 210(dfr) Mit der Punkteteilung dürfen die Gastgeber sich glücklich schätzen. Das Team aus Erbendorf war das bessere Team und hatte vor allem durch Sandro Hösl zahlreiche Möglichkeiten. In Hälfte eins kamen die Gäste besser in die Partie. Hösl hatte Mitte der ersten Hälfte die Riesenmöglichkeit, als er alleine vor Heimkeeper Wöhrl nur mehr einnetzen hätte müssen. Aber Wöhrl konnte den Ball mit einer Riesenparade entschärfen. Eine weitere gute Möglichkeit nagelte Hösl an die Latte. Ansonsten war es ein mäßiges Spiel mit wenigen Aktionen. Nach der Pause dann wurden die Hausherren aktiver und konnten ebenfalls einige gute Aktionen Richtung Gästegehäuse starten. Jedoch erfolglos. Viele lange Bälle waren für die Gästeabwehr um "Oldie" Kastner ein gefundenes Fressen und verpufften. Die Heimdefensive hatte auch in Hälfte zwei ihre Probleme mit den brandgefährlichen Angriffen von Sandro Hösl. Doch Wöhrl und dem Aluminium war es zu verdanken, dass sich die Punkte am Ende geteilt wurden.FC Tremmersdorf 0:6 (0:4) FC Weiden-OstTore: 0:1, 0:2 (8., 22.) Aurelien Vezard, 0:3 (32./Foulelfmeter) Christian Diener, 0:4, 0:5 (45./Foulelfmeter, 68.) Marco Lorenz, 0:6 (83.) Andreas Heller - SR: Marco Henschel (Eckersdorf) - Zuschauer: 120(rli) Bereits nach acht Minuten fiel das erste Tor für Weiden. Eine aufs kurze Toreck gezogene Ecke wurde von Spielern beider Seiten per Kopf verlängert und fiel in die Maschen. Die Heimelf spielte gefällig mit, doch nach einem perfekten Angriff über rechts köpfte Vezard per Flugkopfball zum 0:2 ein. Durch zwei unumstrittene Foulelfmeter war das Spiel zur Pause entschieden. Nach dem Seitenwechsel kam die Heimelf sogar zu einigen guten Möglichkeiten. Durch individuelle Fehler erhöhten Lorenz und Heller zum etwas zu hoch ausgefallenen Endstand.