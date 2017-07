Der Spielplan der Bayernliga Nord lässt kaum Verschnaufpausen zu. Für die SpVgg SV Weiden geht die Reise am Mittwoch-Spieltag nach Mittelfranken.

Wir müssen gegen einen robusten Gegner dagegenhalten. Verstecken werden wir uns nicht. Stefan Fink, Trainer der SpVgg SV Weiden

Ab 19.30 Uhr wollen die Schwarz-Blauen beim SC Eltersdorf weitere Punkte für das Saisonziel Klassenerhalt sammeln. Trainer Stefan Fink sieht die Belastung durch die englische Woche positiv. "Es ist sicherlich nicht schlecht für uns, auf diese Weise in einen Rhythmus zu kommen. Außerdem haben wir dann auch keine Zeit, uns über den guten Start Gedanken zu machen."In der Tat ist der Saisonstart für die SpVgg SV gelungen. Nach dem Remis zum Auftakt (3:3 in Großbardorf) feierten die Weidener am Freitagabend gegen den 1. FC Sand mit einem 1:0 eine erfolgreiche Heimpremiere. "Wichtig war, dass wir defensiv wenig zugelassen haben. Vor allem in der ersten Halbzeit hat das gut ausgesehen", analysiert Fink die Partie. "Im zweiten Durchgang haben wir nachgelassen. Deswegen war die Zitterpartie am Ende unnötig."Um auch in Eltersdorf etwas für das Punktekonto tun zu können, ist die Defensive vermutlich erneut der Schlüssel zum Erfolg. Der Gastgeber verfügt seit Jahren über eine gut geölte Offensivmaschinerie. Der SCE startete mit zwei Siegen aus den ersten beiden Partien. Für Trainer Bernd Eigner lautet auch heuer wieder das Ziel, vorne dabei zu sein. Dafür wurde der Kader mit fünf Neuzugängen verstärkt. Darunter ist mit Bastian Herzner vom SV Seligenporten ein absoluter Top-Torjäger. Zusammen mit Bruder Tobias, Patrick Schwesinger und Manuel Stark (drei Saisontore) soll er für die nötigen Treffer sorgen. "Wir müssen gegen einen robusten Gegner dagegenhalten. Verstecken werden wir uns nicht", gibt Fink Einblicke in seinen Matchplan. Zwei Dinge machen Mut: Zum einen haben sich die Max-Reger-Städter das notwendige Selbstvertrauen erarbeitet und zuletzt vom Spielerischen her gute Ansätze gezeigt. Außerdem hat die SpVgg SV gute und frische Erinnerungen an den Gegner. Gerade einmal zwei Monate ist es her, da setzte die SpVgg SV am 13. Mai mit einem 3:1-Heimsieg einen Meilenstein für den letztjährigen Klassenerhalt. In Sachen Personal gibt es kaum Probleme. Lediglich bei Florian Rupprecht (Sprunggelenksprobleme) muss noch abgewartet werden. Ansonsten können Fink und sein Trainerteam Martin Schuster und Matthias Winter wieder aus dem Vollen schöpfen.