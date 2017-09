Schon wieder Führungswechsel in der Kreisklasse West. Nun steht der FC Dießfurt am Platz an der Sonne. Doch wie lange? Beim heimstarken SC Eschenbach droht der Marschke-Truppe das gleiche Schicksal wie ihren Vorgängern. Nutznießer könnte einer der beiden Verfolger sein, jedoch treffen der TSV Reuth und der SV Kohlberg im direkten Vergleich aufeinander. Auch der FC Vorbach könnte mit einem Heimsieg gegen den SV Riglasreuth wieder an die Spitzenplätze anknüpfen.

TSV K'demenreuth So. 14.30 SV Kulmain IIIm dritten Heimspiel in Folge trifft der TSV auf einen Gegner, der vergangene Saison gegen den Abstieg spielte und aktuell einige Ränge vor den Haberländern liegt. Auch wenn die Heimelf gegen Pressath eine deftige Heimschlappe verdauen musste, ist sie trotzdem gewillt, den Dreier in Kirchendemenreuth zu behalten. Es fehlen einige Stammspieler. "Wir müssen uns für den hohen Aufwand, den wir Woche für Woche im Training betreiben, auch auswärts mal belohnen", so die Worte von SV-Spielertrainer Andreas Neumüller. Alexander Sollfrank und Berthold Lautner haben ihre Verletzungen auskuriert.ASV Haidenaab So. 15.00 TSV KrummennaabEinen Rückschritt machte der ASV Haidenaab durch die 1:2 Niederlage in Schwarzenbach. Er ist nun wieder Träger der "Roten Laterne". Gegen den nur um einen Punkt besser dastehenden Gast hat man aber die Gelegenheit, den Anschluss an das Mittelfeld herzustellen. Ein Lob für seine Jungs hatte zuletzt TSV-Trainer Markus Tusek parat: "Sie haben gekämpft wie die Ochsen." Er hofft, dass seine Elf, die personell gebeutelt ist, auch in Haidenaab eine solche Einstellung an den Tag legt. Neben Urlauber Stefan Rahn muss auch Kapitän Alexander Konz wegen muskulärer Probleme passen.TSV Pressath So.15.00 SC SchwarzenbachNach dem wichtigen Sieg am vergangenen Wochenende steht für den TSV nun das nächste Derby vor heimischer Kulisse an. Gegen die zuletzt stark aufspielenden Schwarzenbacher fordert Coach Fritz Betzl wieder hundertprozentige Einsatzbereitschaft, da es ansonsten schwer werden dürfte, einen Derbysieg zu landen. Gegen Haidenaab mussten die Kicker des SCS am Ende noch um die drei Punkte zittern. Gegen den TSV Pressath muss eine Leistungsteigerung her, um etwas Zählbares nach Hause zu nehmen. Fabian Dumler und Daniel Spachtholz kehren zurück, Michael Holzapfel wird im Derby fehlen.TSV Reuth So. 15.00 SV Kohlberg"Wer in der 88. Minute mit 2:0 führt, sollte so clever agieren, dass er nicht nur mit einem Punkt nach Hause fahren muss. Das ist wie eine gefühlte Niederlage", beschreibt Reuths Spielleiter Hansi Stangl seine Stimmung nach dem Spiel in Kulmain. Dennoch ist der TSV mit dem bisher Erreichten nicht unzufrieden. Gegen Kohlberg muss Reuth auf Fabian Mark (Dienst), Fabian Quast (Urlaub) und wahrscheinlich Christian Kraus (eingeklemmter Nerv) verzichten. Kohlbergs Trainer Achim Beck ist sauer: "Bis auf unseren schon seit Wochen in Bestform spielenden Torwart Rene Rohr laufen alle anderen Akteure ihrer Normalform hinterher. Es ist längst an der Zeit, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, auf den Spaß am Kicken."SV Parkstein So. 15.00 TSG WeiherhammerTrotz der guten Kritik fuhr der SV Parkstein letzten Sonntag mit leeren Händen aus Dießfurt nach Hause. "Es hat der letzte Pass in der Spitze gefehlt und das Umschaltspiel müssen wir verbessern", lautet die Analyse von Coach Christian Schwarz. Es fehlen gegen Weiherhammer aus verschiedenen Gründen fünf Mann, was die Aufgabe enorm erschwert. Hat die TSG letzten Sonntag auch mit etwas Glück unentschieden gespielt, so will sie nun auf jeden Fall nachlegen. Spielertrainer Klaus Herrmann gibt aber seiner Mannschaft zu bedenken, den Gegner aufgrund der Tabellensituation nicht zu unterschätzen.SC Eschenbach So. 15.00 FC DießfurtZwar holte der SCE letzten Sonntag den ersten Auswärtspunkt dieser Saison, dennoch war Trainer Peter Renner nicht ganz glücklich. Aufgrund der vielen klaren Torchancen hätte sein Team das Spiel gewinnen müssen. Der Coach verspricht dem Spitzenreiter einen "heißen Tanz". Schließlich war man in der Vorsaison eine der stärksten Heimmannschaften und hat dies auch heuer schon wieder unter Beweis gestellt. Mit dem Spiel in Eschenbach folgt für den FC Dießfurt das dritte Derby in Folge. Ein fataler Fehler wäre es, Eschenbach am derzeitigen Tabellenplatz zu messen. Die Einstellung seines Teams bezeichnet der Coach als vorbildlich, dies zeigte auch die Trainingswoche. Personell gibt es keine Probleme, Marcel Donhauser stößt wieder zum Kader.FC Vorbach So. 15.00 SV RiglasreuthPech, Unvermögen und ein guter gegnerischer Torwart verhinderten einen Sieg des FCV in Weiherhammer. Man belohnte sich wieder einmal nicht für ein sehr gutes Spiel. Nun kommt mit dem SV Riglasreuth ein Gegner, gegen den der FC im Vorjahr zu Hause unterlag. Dies dürfte der Ruder-Truppe Warnung genug sein. Mit den Urlaubern Nico Lautner, Christoph Fischer und Nico Biersack sowie den verletzten Daniel Radke fehlen vier Stammkräfte. Durch einen starken Auftritt konnte der SVR gegen den Tabellenführer aus Kohlberg punkten. Dieselbe mannschaftliche Geschlossenheit wird nötig sein, wenn man auch in Vorbach etwas Zählbares mitnehmen möchte. Neben Verteidiger Andreas Dürrschmidt fehlt Stefan Weiß.