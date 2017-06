München. Große Ehre für den SC Ettmannsdorf: Die Mannschaft von Trainer Thorsten Baierlein darf die Saison 2017/18 in der Landesliga Mitte eröffnen. Der Sportclub tritt dabei am Donnerstag, 13. Juli, um 19 Uhr beim SV Fortuna Regensburg an. Diese Partie ist zugleich die erste Landesligapartie der neuen Spielzeit überhaupt. Alle vier anderen Landesligen nehmen den Spielbetrieb erst am Freitagabend, 14. Juli, auf.

"Wir haben in allen fünf Ligen einen interessanten Mix aus etablierten Verbandsligisten, ambitionierten Klubs und auch Vereinen, die sich neu auf der Landesliga-Bühne präsentieren", sagte Michael Tittmann vom Verbandsspielausschuss am Dienstag bei der Veröffentlichung der Spielpläne. "Das wird eine spannende Landesliga-Saison."Am regulären ersten Landesliga-Spieltag haben neben dem SC Ettmannsdorf auch die anderen Mannschaften aus der Region knackige Aufgaben zu lösen. Der SV Etzenricht bestreitet am Samstag, 15. Juli, ein Heimspiel gegen den TSV Bad Abbach, Aufsteiger 1. FC Schwarzenfeld tritt am gleichen Tag beim TSV Kareth an. "Spielfrei" ist Mitaufsteiger SV Raigering, da seine Begegnung beim ASV Burglengenfeld auf Mittwoch, 9. August, verschoben wurde. In der Nordost-Staffel bekommt es der SV Mitterteich in seinem Auftaktmatch am Samstag, 15. Juli, mit dem SV Friesen zu tun.Die ersten 5 Spieltage der Landesliga Mitte und Nordost (nur Spiele des SV Mitterteich) im Überblick:Landesliga Mitte1. SpieltagDonnerstag, 13.7., 19 Uhr: SV Fortuna Regensburg - SC Ettmannsdorf. Freitag, 14.7., 19 Uhr: ASV Cham - 1. FC Bad Kötzting. Samstag, 15.7., 14 Uhr: TSV Waldkirchen - FC Sturm Hauzenberg. 15 Uhr: FC Tegernheim - SV Donaustauf. 16 Uhr: SV Etzenricht - TSV Bad Abbach. 18 Uhr: TSV Kareth - 1. FC Schwarzenfeld. Sonntag, 16.7., 17 Uhr: SV Neukirchen b.Hl. Blut - SV Hutthurm. Mittwoch, 9. August, 18.30 Uhr: ASV Burglengenfeld - SV Raigering. Dienstag, 31. 10., 14 Uhr: SSV Jahn Regensburg II - TSV Bogen2. SpieltagMittwoch, 19.7., 18.30 Uhr: Raigering - Neukirchen b.Hl. Blut, Hutthurm - Kareth, Schwarzenfeld - Tegernheim, Donaustauf - Cham, Bad Kötzting - SSV Jahn II, Ettmannsdorf - Etzenricht, Bad Abbach Waldkirchen, Hauzenberg - Burglengenfeld. Mittwoch, 23.8., 18.30 Uhr: Bogen - SV Fortuna3. SpieltagFreitag, 21.7., 19 Uhr: SV Fortuna - Bad Kötzting, Cham - Schwarzenfeld, Kareth - Raigering. Samstag, 22.7., 14 Uhr: Waldkirchen - Burglengenfeld. 15 Uhr: Tegernheim - Hutthurm, Bad Abbach - Ettmannsdorf. 16 Uhr: Etzenricht - Bogen. Sonntag, 23.7., 16 Uhr: SSV Jahn II - Donaustauf. 17 Uhr: Neukirchen b.Hl. Blut - Hauzenberg4. SpieltagFreitag, 28.7., 18.30 Uhr: Raigering - Tegernheim. 19 Uhr: Hutthurm - Cham. Samstag, 29.7., 15 Uhr: Donaustauf - SV Fortuna, Bad Kötzting - Etzenricht, Bogen - Bad Abbach, Hauzenberg - Kareth. 16 Uhr: Schwarzenfeld - SSV Jahn II. Sonntag, 30.7., 15 Uhr: Ettmannsdorf - Waldkirchen, Burglengenfeld - Neukirchen b.Hl. Blut5. SpieltagFreitag, 4.8., 19 Uhr: SV Fortuna - Schwarzenfeld, Cham - Raigering, Kareth - Burglengenfeld. Samstag, 5.8., 14 Uhr: Waldkirchen - Neukirchen b.Hl. Blut. 15 Uhr: Tegernheim - Hauzenberg. 16 Uhr: Bad Abbach - Bad Kötzting, Etzenricht - Donaustauf. Sonntag, 6.8., 15 Uhr: Ettmannsdorf - Bogen. 16 Uhr: SSV Jahn II - HutthurmLandesliga Nordost1. SpieltagSamstag, 15.7., 15 Uhr: SV Mitterteich - SV Friesen2. SpieltagMittwoch, 19.7., 18.30 Uhr: FSV Bayreuth - Mitterteich3. SpieltagSamstag, 22.7., 15 Uhr: Mitterteich - VfL Frohnlach4. SpieltagSamstag, 29.7., 15 Uhr: ATSV Erlangen - Mitterteich5. SpieltagMittwoch, 2.8., 18.30 Uhr: Mitterteich - 1. FC Lichtenfels