Die Kreisliga-Schiedsrichter sind für die neue Fußballsaison gerüstet. Bei einem Lehrgang stellen sie ihre Fitness und Regelkunde unter Beweis.

Am Freitag trafen sich die Kreisliga-Referees der Gruppe Weiden zur Vorbereitung auf die Saison 2017/18. Bei großer Hitze ging es am Nachmittag zunächst auf die Laufbahn, wo eine Intervallstrecke mit sechs Runden und eine Strecke von 40 Metern sechsmal im Spurt absolviert werden mussten. Ohne Probleme meisterten alle Teilnehmer diese Aufgabe. Danach ging es nach Windischeschenbach zum zweitägigen Lehrgang.Nach einer Begrüßung durch Kreisschiedsrichterobmann Willi Hirsch übernahm Lehrwart Manfred Naber die Leitung des Lehrgangs. Zunächst stand der Regeltest an. 15 Fragen waren zu beantworten, die aber keine Schwierigkeiten bereiteten. Es folgte ein Rückblick auf die abgelaufene Saison durch den Obmann. Die Besprechung des Regeltestes sowie gemeinsame Regel- und Gruppenarbeit standen am nächsten Tag auf dem Plan. Die Kreisliga-Schiedsrichter sind: Stefan Betz (SV Etzenricht), Andreas Frieser (SV Kohlberg/Röthenbach), Andreas Kink sen. (SV Störnstein), Natalie Kink (SpVgg Vohenstrauß), Roman Mastalar (SV Wurz), Anna-Lena Mayer (neu, VfB Thanhausen), Stefan Nörl (SpVgg SV Weiden), Enes Özbay (Anadoluspor), Moritz Schieder (TSV Neunkirchen), Matthias Schubert (neu, SpVgg Neustadt/K.), Ulrike Schraml (TSV Neudorf), Klaus Seidl (TSV Flossenbürg), Sebastian Völkl (neu, SpVgg Moosbach) und Johannes Zintl (TSV Reuth).