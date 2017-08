Die Schiedsrichtergruppe Weiden führt einen Lehrgang zur Ausbildung zum Fußball-Schiedsrichter durch. Der Lehrgang beginnt am Freitag, 1. September, um 18.30 Uhr im Schützenhaus in Weiden. Alle Vereine im Bereich der Schiedsrichtergruppe Weiden sind aufgerufen, geeignete Sportler für diesen Lehrgang zu melden. Die Voraussetzungen: Mindestalter von 14 Jahren, Interesse am Fußball sowie Bereitschaft, neutral und entscheidungsfreudig Spiele zu leiten. Auch Mädchen und Frauen sind willkommen.

Die Schulung findet zu folgenden Zeiten statt: Freitag, 1. September, von 18.30 bis 22 Uhr; Samstag, 2. September, von 9.30 bis 16 Uhr; Sonntag, 3. September, von 9.30 bis 12 Uhr (schriftliche Prüfung).Inhalte des Schiedsrichter-Lehrgangs werden im Vorfeld auch zum Online-Selbststudium angeboten, weshalb empfohlen wird, sich mindestens eine Woche vor dem Lehrgang anzumelden. Weitere Informationen und Anmeldungen bei Schiedsrichterobmann Willi Hirsch, Äußere Plößbergerstr. 9, 92685 Floß, Telefon 09603/1827 und Handy 0171/3639610, oder bei Lehrwart Manfred Naber, Trautenberg 10, 92703 Krummennaab, Telefon 09682/3652 oder Handy 0171/5216602.