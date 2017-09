Von der Papierform her sollte dem ungeschlagenen Tabellenführer der Kreisklasse Ost, DJK Neustadt(19), bei der schwächelnden SpVgg Pirk (7) nicht die große Gefahr drohen. Auch der Zweite TuS Schnaittenbach (18) ist im Heimspiel gegen den SV Waldau (12) der klare Favorit.

Aber Überraschungen sind im Fußball nicht selten. Warum also nicht am Wochenende? Ein Sorgenkind ist die SpVgg Vohenstrauß II mit nur vier Punkten auf einem Abstiegsplatz. Die Bezirksliga-Reserve hofft, dass nach der Derbyniederlage in Waldau nun gegen die Ostler aus Weiden eine Trotzreaktion folgt.SpVgg Vohenstrauß II Sa. 16.00 FC Weiden-Ost IIDie SpVgg bleibt in der Krise gefangen, weil der erhoffte Befreiungsschlag im Derby in Waldau nicht gelang. Nach der schnellen Führung verpasste es das Team von Trainer Markus Grosser, die Überlegenheit in Tore umzuwandeln. Im Duell der zweiten Mannschaften stellt man sich auf einen spielstarken Gegner ein. Dennoch hat Vohenstrauß einen Heimsieg auf der Rechnung. Größtenteils überzeugend war laut Gästetrainer Martin Oppitz die Leistung beim 5:2 über den ASV Neustadt. "Wenn wir uns weiter steigern, dann ist auch in Vohenstrauß was drin", so Oppitz. "Wir wollen nicht als Aufbaugegner dienen", sagt er seinem Team.TuS Schnaittenbach Sa. 17.30 SV Waldau"Kategorie Arbeitssieg", so blickt TuS-Coach Turan Bafra auf das Match in Altenstadt/Voh. zurück. Gegen Waldau wird Bafra ein Augenmerk auf Guber und Wolfrath legen. Es gilt, den Heimnimbus zu bewahren, auch wenn zehn Mann, darunter die Stammspieler Kuchar, J. Bösl, Moucha und Reiss sowie die Jugendspieler, fehlen. Gästetrainer Daniel Wolfrath spricht von einer geschlossenen Mannschaftsleistung gegen Vohenstrauß. Ein Wermutstropfen ist, dass man mit Zitzmann (Innenbandriss) den nächsten Langzeitverletzten hat. "Wir müssen noch enger zusammenrücken", verlangt Wolfrath von seinem Team.SpVgg Pirk So. 15.00 DJK Neustadt"Das Gegentor von Luhe zum Ausgleich kurz vor Schluss tat weh", blickt SpVgg-Coach Stefan Kleber zurück. Jetzt gilt es aber, den Blick wieder nach vorne zu richten. Trotz der Außenseiterrolle gegen den Tabellenführer sieht Kleber sein Team nicht chancenlos. "Es muss aber alles passen, um zu punkten", sagt der Coach. Gästetrainer Bernd Häuber kritisiert das Zweikampfverhalten gegen Pleystein. An dieser Stellschraube hat er im Training gedreht. "Wenn wir die Zweikämpfe annehmen und das Tempo wieder anziehen, werden wir gewinnen", ist sich Häuber sicher. Verzichten muss er auf die Urlauber Basti Forster und Waldemar Beck.TSV Pleystein So. 15.00 SV StörnsteinTSV-Trainer Hans-Jürgen Mühling schwärmt auch nach einer Woche noch vom "tollen Spiel" seines Teams beim Tabellenführer DJK Neustadt. "Das beste Spiel, seit ich in Pleystein bin", so Mühling. Jedoch wurde die Leistung nicht belohnt. "Ich hoffe, dass wir diese Leistung stabilisieren und wiederholen können, dann werden wir weiter vorne bei der Musik sein", so Mühling. Gästetrainer Tobias Schiener stellt fest, dass die Partie gegen Waldthurn zerfahren war und dem SV bis auf die Tore nichts gelang. Nun kommen drei Auswärtsspiele. Da ist das erste gleich richtungsweisend. "Wir werden zielstrebig agieren", sagt Schiener.FSV Waldthurn So. 15.00 SV Altenstadt/Voh."Individuelle Fehler in Hälfte eins, vor dem Tor nicht konsequent", das waren laut FSV-Coach Markus Dagner die Ursachen für die Niederlage in Störnstein. Ein Manko ist aber auch, dass man jedes Spiel umstellen muss, weil immer vier bis fünf Leute fehlen. Das wird wohl auch gegen den SV so sein. Gästetrainer Markus Karl weiß, dass die Gastgeber bisher ihre Punkte ausschließlich daheim geholt und außer gegen die DJK Neustadt nicht verloren haben. Karl vermisst in letzter Zeit Cool- und Cleverness im Spiel. Gegen Waldau ist es gut gegangen, gegen Schnaittenbach wurde man mit vier Gegentreffern bestraft. Felix Federl ist in Urlaub, Rene Albrecht ist wieder dabei.TSV Flossenbürg So. 15.00 FC Luhe-MarktDas 2:2 bei der SG Ehenfeld/Hirschau mit dem spät erzielten Ausgleichstreffer war für den TSV weder Fisch noch Fleisch. Zuhause soll gegen einen sicherlich spielstarken Gegner schon bessere Kost serviert werden. Stefan Birker, Kaufmann und Wagner sind verletzt, Stahl und Neuber in Urlaub, Sigritz wieder dabei. Die Luher sind nun im achten Spiel das sechste Mal auswärts. Bisher holte der FC dabei zwei Unentschieden. Für Andreas Hammer war das 1:1 letzten Sonntag in Pirk zu wenig. Allerdings moniert er, dass sich das Team kaum zwingende Chancen erspielt und der Zug zum Tor fehlt. Die Langzeitverletzten fehlen weiter, ebenso Urlauber Schärtl.ASV Neustadt So. 15.00 Ehenfeld/Hirschau IIMit fünf Gegentreffer im Gepäck kehrte das Team von Trainer Krysztof Pianka vom Gastspiel beim FC Ost heim. Der ASV hat die zweitmeisten Tore der Liga erzielt und darauf setzt er auch am Sonntag. Man will unbedingt den guten vierten Tabellenplatz festigen. Den Gästen blieb der erste Sieg weiterhin versagt, weil sie gegen Flossenbürg kurz vor Schluss noch den Ausgleich kassierten. Aber Trainer Martin Winkler war trotzdem mit dem Auftritt zufrieden. Die personelle Lage wird besser, da nur noch Thomas Meißner fehlt.