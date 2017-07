Was für eine nervenaufreibende Saison 2016/17! Bis zum letzten Spieltag musste die SpVgg SV Weiden um den direkten Bayern- liga-Verbleib bangen. Die an diesem Wochenende beginnende neue Spielzeit könnte nicht weniger beschwerlich werden. Im Interview mit unserer Zeitung mahnt Cheftrainer Stefan Fink zu Realismus und Bescheidenheit.

Wir treten bescheiden auf, weil wir wissen, dass es ein hartes Jahr werden wird. Jeder Spieltag wird für uns so wichtig wie ein Finale. Stefan Fink, Trainer der SpVgg SV Weiden

Stefan Fink: Die Vorbereitung war wirklich sehr kurz. Wir hatten zu wenige Testspiele, um uns wie gewünscht als Mannschaft zu formieren und zu finden. Da werden wir noch ein, zwei Wochen in die Saison hinein brauchen.Es gibt noch einige Baustellen. Unser Umschaltspiel muss zum Beispiel schneller werden. Auch brauchen wir mehr Aggressivität. Die Spieler müssen auf dem Platz auch mal laut werden. Insgesamt wissen wir noch nicht genau, wo wir stehen.Dass der Verlust von wichtigen Spielern nicht so einfach ausgeglichen werden kann, ist klar. Wir sind zum Beispiel sehr zufrieden mit Florian Rupprecht und Martin Polom als neuem Duo in der Innenverteidigung. Aber beide haben jetzt lediglich dreimal miteinander gespielt, Wendl/Jobst dagegen 50 oder 60 Partien gemeinsam bestritten. Dass es da noch Abstimmungsprobleme gibt, ist normal.Wir haben durchaus Spieler, die eine Führungsrolle ausfüllen können. Christoph Hegenbart, Stefan Graf, Thomas Wildenauer oder unser Torwart Dominik Forster sind nur einige Namen. Sie wollen Verantwortung übernehmen und werden auch Führungsqualitäten zeigen. Da bin ich mir sicher.Durchaus, wenn ich zum Beispiel an einen Niklas Lang oder Moritz Zeitler denke. Wir haben aktuell 28 Spieler für zwei Mannschaften. Das ist eigentlich zu wenig. Wir sind zwar in der Vorbereitung ohne schwerere Verletzungen durchgekommen, aber im Saisonverlauf werden wir möglicherweise in Situationen geraten, in denen sich unsere Talente alleine schon personell bedingt beweisen müssen. Das ist ein vorgezeichneter Weg, den der Verein ja auch bewusst so eingeschlagen hat.Keineswegs. Wir schauen uns aufmerksam um, aber neue Spieler müssen in das finanzielle Budget passen.Meine Trainerkollegen Martin Schuster, Matthias Winter und ich haben eine Mannschaft übernommen, die sich in der vergangenen Saison am letzten Spieltag gerettet hat. Jetzt sind zudem mehrere wichtige Spieler weg, der Kader ist klein und die Vorbereitung war kurz. Das sind alles keine idealen Voraussetzungen, da muss man realistisch sein. Wir treten bescheiden auf, weil wir wissen, dass es ein hartes Jahr werden wird. Jeder Spieltag wird für uns so wichtig wie ein Finale. Wir wollen konkurrenzfähig sein und am Ende fünf Mannschaften hinter uns lassen. Wenn etwas mehr als der Klassenerhalt herausspringen würde, wäre dies ein Traum.Diese Einschätzung ist realistisch. Ammerthal und Gebenbach werden dieses Jahr wohl andere Ziele verfolgen können als wir oder Amberg. So ist nun mal die Situation.Sich nur hinten reinzustellen, wäre der falsche Weg. Wir wollen schon unsere Chance auch nach vorne suchen. Wir werden alles hineinwerfen und dann sehen, was dabei herauskommt. Eine Außenseiterrolle kann auch Vorteile bieten. Und falls es schief geht, wäre das kein Weltuntergang. Wir haben dann immer noch 33 Spiele.