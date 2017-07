Kräftig durchatmen, Mund abputzen und dann den ersten Saisonsieg feiern: Die SpVgg SV Weiden ringt am Freitagabend nach umkämpften 90 Minuten den 1. FC Sand nieder.

Auf eine solche Zitterpartie kann Stefan Fink künftig gerne verzichten. "Das war nervenaufreibend", stöhnte der SpVgg-SV-Trainer, als Schiedsrichter Jürgen Steckermeier aus Landshut nach dreiminütiger Nachspielzeit die Partie endlich abpfiff. Nach einer Ampelkarte gegen Stefan Graf (70.) hatte seine Mannschaft zuvor Schwerstarbeit in der Defensive geleistet. "Wir haben die letzten 25 Minuten kein geordnetes Spiel mehr zustande gebracht und uns hinten reindrängen lassen", kritisierte Fink. Der kämpferische Einsatz machte sich dank Glück und Geschick aber bezahlt. Mit einem 1:0 (1:0) sicherten sich die Schwarz-Blauen den ersten Saisonsieg. "Wir sind überglücklich", freute sich Fink.Bei der SpVgg SV kehrte "Hochzeiter" Dominik Forster zwischen die Pfosten zurück. Dies war auch die einzige Änderung im Vergleich zur Auftaktpartie in Großbardorf (3:3). Forster bot sich schon bald die Gelegenheit, wieder auf Temperatur zu kommen. In der 12. Minute war er bei einer hochkarätigen Doppelchance von Adrian Reith und Tevin McCullough mit starken Reflexen zur Stelle. Nur eine Minute zuvor hätte Stefan Graf den ersten Treffer des Spieles erzielen können, doch sein Schuss verfehlte hauchdünn das Ziel (11.).Beide Teams legten ein hohes Tempo vor, wenn auch mit unterschiedlichen Spielanlagen. Während die Wasserwerkelf viel Ballbesitz hatte und ansehnliche Kombinationen zeigte, waren die Gäste meist über weite Diagonalbälle gefährlich. Die größte Chance zur Führung vergab Josef Rodler. Sein zu mittig geschossener Handelfmeter war kein Problem für Gästekeeper Lars Medem (26.). Zuvor war FC-Linksverteidiger Danny Schlereth der Ball nach einer Flanke von Christoph Hegenbart unglücklich an die Hand gesprungen.Nur wenig später stand erneut das Duell Rodler gegen Medem im Mittelpunkt. Ein Befreiungsschlag von Martin Polom aus dem eigenen Strafraum kullerte an Freund und Feind vorbei zu dem an der Mittellinie lauernden Rodler. Der Stürmer zog auf und davon, spielte Medem eiskalt aus und schob seelenruhig zum 1:0 ein (31.). Das Elfer-Malheur kurz zuvor blendete Rodler bei seinem zweiten Saisontor aus: "Davon darf man sich nicht beeindrucken lassen", gab sich der Schütze abgezockt. "So etwas hake ich ganz schnell ab." Die SpVgg SV blieb am Drücker und hätte durch Johannes Scherm für einen ruhigeren Abend sorgen können. Jedoch wurde der Mittelfeldspieler in letzter Minute einschussbereit aus elf Metern von Kevin Steinmann erfolgreich behindert (40.).Nach dem Seitenwechsel präsentierten sich die zuvor zeitweilig wackligen Abwehrreihen stabiler. Offensiv passierte allerdings wenig. Viele Zweikämpfe und Fehlpässe ließen kaum Spielfluss zu. Erst als Stefan Graf nach wiederholtem Foulspiel mit der Gelb-Roten Karte den Platz verlassen musste, blies der Gast vom Main zum Angriff. Die Schwarz-Blauen waren nur noch mit Verteidigen beschäftigt, Sand schnürte die SpVgg SV in deren Hälfte ein. Der Sicherheit ausstrahlende Forster musste zweimal beherzt eingreifen (78./80.), ehe der Dreier unter Dach und Fach war.Für die SpVgg SV Weiden steht nun eine englische Woche bevor. Am Mittwoch führt die Reise zum SC Eltersdorf, am Samstag gastiert der Würzburger FV am Wasserwerk.

SpVgg SV Weiden: Forster, Wildenauer, Rupprecht, Polom, Graml, Graf, Scherm, Hegenbart (89. Schimmerer), Busch (72. Reich), Werner, Rodler (72. Zeitler)

1.FC Sand: Medem, Bechmann (60. Karmann), D. Schlereth, Nöthling, McCullough, Krüger, Müller, Leim, Reith (72. T. Schlereth), Steinmann, Schmitt (65. Fischer)Tor: 1:0 (31.) Josef Rodler - SR: Jürgen Steckermeier (Landshut) - Zuschauer: 387 - Gelb-Rot: (70.) Stefan Graf (SpVgg SV) - Besonderes Vorkommnis: (27.)Rodler scheitert mit Handelfmeter an FC-Torwart Medem