Riesenauftritt der SpVgg SV Weiden: Die Schwarz-Blauen zeigen am Freitagabend ihre beste Saisonleistung und fertigen den FSV Erlangen-Bruck mit 4:1 ab. Unter den vier blitzsauberen Treffern ist sogar ein "Tor des Monats".

Endlich hatte Stefan Fink einmal ein "Genussspiel". Nach spätestens einer Stunde war die Messe gelesen, seine Mannschaft führte mit 4:0 und der SpVgg-SV-Coach konnte sich entspannt auf der Trainerbank zurücklehnen. "Wir haben nach Schwierigkeiten in der Anfangsphase richtig gut kombiniert. Und die Tore haben uns zusätzlich Selbstsicherheit gegeben", freute sich Fink nicht nur über den klaren Sieg, sondern auch die starke Leistung seiner Spieler. "Wir sind heute hochzufrieden."Überhaupt keine Freude kam dagegen bei Normann Wagner auf. Der FSV-Trainer stellte seiner Mannschaft ein vernichtendes Zeugnis aus: "Ich bin schwer enttäuscht. Das war eine leblose Vorstellung. Ohne Willenskraft und die richtige Einstellung erntet man nichts in der Bayernliga." Lobende Worte fand er dagegen für den Gegner: "Weiden hat es uns vorgemacht, wie's geht."Der Aufsteiger aus Mittelfranken begann zwar aggressiv und war vom Anstoß weg auf Balleroberung aus. Aber Torgefährlichkeit entwickelte der Gast über 90 Minuten so gut wie überhaupt keine. Ganz anders die Gastgeber. Nach einer zehnminütigen Orientierungsphase nahm Weiden das Heft in die Hand. Mit schnellen Gegenstößen brachte die SpVgg SV die behäbig agierende FSV-Defensive einige Male ins Wanken. Christoph Hegenbart (12.) und Benjamin Werner (15.) vergaben erste Chancen zur Führung.Besser machte es Thomas Wildenauer. Einen abgeprallten Ball im gegnerischen Strafraum nahm der sträflich freistehende Mittelfeldspieler volley und drosch ihn aus zehn Metern zum 1:0 ins gegnerische Netz (22.). Eine Reaktion des FSV blieb aus. Dass die Brucker zuletzt in sechs Spielen fünfmal als Sieger hervorgingen, verwunderte angesichts der phlegmatischen Spielweise des Gegners an diesem Tag.Der SpVgg SV war's egal. Mit Zweikampfstärke, Laufbereitschaft und flüssigen Kombinationen setzte Weiden den Kontrahenten unter Druck. Und der zeigte Nerven. Für eine Tätlichkeit musste Emre Uluca frühzeitig vom Feld. Die Nummer 19 schlug dem Weidener Benjamin Scherm nach einem Zweikampf mit beiden Armen gegen das Gesicht - Rot. Die Platzherren nutzten die Gunst des Augenblicks. Nach einer Kopfballverlängerung von Benjamin Werner reagierte Niklas Lang am schnellsten. Mit einem Drehschuss aus acht Metern traf der Youngster noch vor der Pause zum 2:0 (44.).Nach dem Wechsel blieb Erlangen-Bruck weiterhin vieles schuldig. Weiden machte nicht den Fehler, das Ergebnis aufgrund der zahlenmäßigen Überlegenheit nur verwalten zu wollen. Für die muntere Spielweise wurde die Fink-Trupe dann auch belohnt. Mit einem Doppelpack binnen fünf Minuten schraubte Michael Busch das Resultat auf 4:0 (57./62) Sehenswert war vor allem sein erster Treffer: Der 20-Jährige nahm aus 25 Metern Maß und zirkelte die Kugel passgenau in den rechten, oberen Winkel - ein "Tor des Monats". "Das war Glückssache", sagte der Kunstschütze bescheiden. "Bei 100 Versuchen trifft man in solchen Situationen einmal."Die SpVgg SV hätte das Ergebnis noch höher stellen können. Einziger Schönheitsfehler in der Schlussminute: Nach einem Solo über das halbe Feld erzielte der eingewechselte Tim Basener den Brucker Ehrentreffer. Der war an diesem Abend aber leicht zu verschmerzen.

SpVgg SV Weiden: Forster, Scherm, Polom, Rupprecht, Wildenauer, Graf, Graml (72. Rodler), Busch, Lang (79. Bächer), Hegenbart, Werner

Das war Glückssache. Michael Busch über sein "Tor des Monats" zum 3:0

FSV Erlangen-Bruck: Beck, Bauernschmitt, Napolitano, Özdemir, Lunz (72. Hinrichs), Viereckl, Bojii, Uluca, Zenginer (57. Basener), Seybold, Drießlein (75. Roas)Tore: 1:0 (22.) Thomas Wildenauer, 2:0 (44.) Niklas Lang, 3:0 (57.) Michael Busch, 4:0 (62.) Michael Busch, 4:1 (90.) Tim Basener - SR: Sebastian Wieber (Ramsthal) - Zuschauer: 216 - Rot: (39.) Emre Uluca (FSV) wegen Tätlichkeit