Zurück zu den Wurzeln: Florian Schrepel steigt bei der SpVgg SV Weiden ein. Als sportlicher Leiter soll er mithelfen, die Schwarz-Blauen ein Stück weit nach vorne zu bringen.

Ich bin ja schon immer fußballverrückt. Und mein Wunsch zuletzt war es, wieder höherklassig anzugreifen Florian Schrepel

Nur wenige Tage vor dem Trainingsauftakt am Montag, 15. Januar, hat Fußball-Bayernligist eine personelle Lücke geschlossen. Mit Florian Schrepel kehrt eine Persönlichkeit mit viel Fußball-Sachverstand ans Wasserwerk zurück. "Ich bin ja schon immer fußballverrückt. Und mein Wunsch zuletzt war es, wieder höherklassig anzugreifen", sagte der 36-Jährige am Donnerstagabend bei seiner Vorstellung. Die Aufgabe als sportlicher Leiter bei seinem Heimatverein bezeichnet Schrepel als überaus reizvoll: "Privat und beruflich passt alles zusammen. Das kann gut funktionieren."Eine Aussage, die auch Philipp Kaufmann teilt. "Florian denkt in die gleiche Richtung wie wir. Das haben unsere Gespräche im Vorfeld gezeigt", betont der Sportvorstand. Als ehemaliger SpVgg-SV-Spieler habe Schrepel den "nötigen Stallgeruch", um das Amt optimal auszufüllen: "Er ist prädestiniert für diese Aufgabe."Im Fußballerkreisen ist Schrepel in erster Linie als herausragender Offensivspieler und Torjäger bekannt. Diese Einschätzung greift aber zu kurz. Den TSV Bogen führte er als Spielertrainer binnen kurzer Zeit von der Bezirksoberliga in die Bayernliga. "Dort und später beim 1. FC Bad Kötzting habe ich mich auch um finanzielle Dinge und Spielerverträge gekümmert", berichtet von seinen Erfahrungen, die er nun an seiner alten Wirkungsstätte einbringen will. Schrepel setzt darauf, einen guten Draht zur Mannschaft zu finden. "Ich kann mich gut in Spieler hineinversetzen", beschreibt er eine seiner Stärken."Florian hat eine verantwortliche Position. Er wird im Tagesgeschäft auch selbstständig Entscheidungen treffen", so Kaufmann. Gleichzeitig betont der Sportvorstand, dass es innerhalb des SpVgg-SV-Führungsteams "keine Alleingänge" geben werde: "Wir wollen unsere Beschlüsse einstimmig treffen. Einen großen Zampano wird es auch künftig nicht geben." Die Einbindung von Schrepel will Kaufmann auch als "Signal an die Mannschaft" verstanden wissen: "Die Spieler sind nun gefordert, sich voll auf den Kampf um den Klassenerhalt zu konzentrieren." Der Mannschaft und dem Vereinsausschuss wurde Schrepel bereits am Donnerstagabend vorgestellt. Für die Vereinsmitglieder und Sponsoren soll die Präsentation beim Neujahrsempfang des Vereins am Sonntag, 14. Januar, folgen.Kurz vor dem Trainingsauftakt am Montag, 15. Januar, gab Kaufmann auch zwei Spielerabgänge bekannt. Stürmer Marco Kießling schließt sich ab sofort dem Landesligisten SV Mitterteich an. "Marco war mit seinen Einsatzzeiten unzufrieden", erklärt Kaufmann. "Er will mehr spielen." Ebenfalls in die Landesliga, zum SC Ettmannsdorf, wechselt Andreas Müller.Eine schlechte Nachricht gibt es bei Benjamin Werner. Der im Saisonverlauf mit neun Treffern torgefährlichste Weidener muss am Dienstag wegen einer Meniskusreizung operiert werden. "Benni fällt sechs bis acht Wochen aus", teilt Kaufmann mit. Da auch Kapitän Stefan Graf wegen einer Knieoperation bis Saisonende nicht einsatzfähig ist, besteht Handlungsbedarf. Beim Neujahrsempfang sollen zwei oder drei Neuverpflichtungen bekanntgegeben werden. "Wir wollen die Klasse halten und brauchen Qualität", betont Kaufmann. Dazu soll auch der tschechische Spielermarkt bis Transferende am 31. Januar sondiert werden.