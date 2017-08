Was für ein turbulentes Oberpfalzderby über die gesamten 90 Minuten: Überraschend entführt die SpVgg SV Weiden am Freitagabend die Punkte aus Ammerthal.

Ammerthal. "Uns war das Glück heute hold. Wir wussten, dass die DJK Ammerthal personelle Probleme hatte. Es hat nicht der Bessere dieses Derby gewonnen, wir waren zweifelsfrei der glückliche Sieger", gab Weidens Trainer Stefan Fink nach dem Schlusspfiff zu. Mit 3:2 (3:1) entschied die Elf vom Wasserwerk die emotional geführte Partie für sich. Zwei individuelle Fehler kosteten der DJK zumindest eine Punkteteilung, die wohl auch das gerechtere Ergebnis gewesen wäre. Ammerthal hatte deutlich mehr vom Spiel, konnte daraus aber kein Kapital schlagen.Die Platzherren waren zu Beginn das dominierende Team auf dem Platz. Sie hätten nach wenigen Sekunden durch Tom Abadjiew bereits mit 1:0 in Führung gehen müssen, doch Gästekeeper Domink Forster reagierte prächtig und klärte zur Ecke. Diesen Eckball setzte Max Zischler per Kopf an die Latte, im Nachsetzen scheiterte Mario Zitzmann erneut an Forster, der für seine Elf zum Mann des Tages werden sollte. Furios ging es weiter, nachdem Benjamin Werner einen Stellungsfehler von Johannes Kohl eiskalt zur schmeichelhaften Gästeführung nutzte.Die stark ersatzgeschwächten Ammerthaler zeigten sich davon unbeirrt und setzten weiter die Akzente auf dem Platz. In der 23. Minute folgte allerdings der nächste "Abwehrbock" der Einheimischen, als Torwart Marcel Schumacher einen harmlosen Schuss von Stefan Graf durch die Hände gleiten ließ - 0:2. Die Fink-Truppe war zu diesem Zeitpunkt unter kräftiger Mithilfe der Einheimischen ungemein effektiv. In der 33. Minute setzte Johannes Scherm sogar noch einen drauf und erzielte mit einem Sonntagsschuss das 0:3. Ammerthal bewies Moral, biss sich in die Partie zurück und kam durch Tom Abadjiew in der 38. Minute zum Anschlusstreffer. Bis zum Seitenwechsel hatte die DJK noch zwei Riesenchancen durch Jonczy und Ralf Egeter, am Ende fehlte das Quäntchen Glück.Ammerthal setzte im zweiten Durchgang zu einem Sturmlauf an, Weiden war nur noch auf Konter bedacht, verteidigte mit Mann und Maus. Die Press-Truppe erarbeitete sich eine Reihe von besten Torchancen, doch Jonczy (53./55.) und Ralf Egeter (65.) konnten ihre Topchancen nicht nutzen. Es war einiges geboten auf dem Platz und es ging ordentlich zur Sache. Benjamin Werner bettelte förmlich nach der Gelb-Roten Karte und bekam sie auch folgerichtig vom Unparteiischen unter die Nase gehalten (79.). Wenig später war es Andreas Wendl, der zum 2:3 abstaubte.Fortan kamen die Gäste kaum noch aus der eigenen Hälfte. Allerdings donnerte Stefan Graf den Ball bei einem der wenigen Konter an den Pfosten. Michael Jonczy scheiterte in der 90. Minute erneut an Forster. Weitere Großchancen in der Nachspielzeit blieben ungenutzt."Wir sind auf einen leidenschaftlich auftretenden Gegner getroffen und unglücklich in Rückstand geraten. Trotz des 0:3 kam meine Mannschaft eindrucksvoll zurück", sagte DJK-Trainer Jürgen Press. "Ich kann der Elf keinen Vorwurf machen. Am Ende hat es nicht mehr zu einem Punkt gereicht."

DJK Ammerthal: Schumacher, Stauber, Kohl (15. Egeter), Wendl, Burger, Zitzmann, Zischler, Fischer, Abadjiew, Jonczy, Mandula (86. Holfelder)

SpVgg SV Weiden: Forster, Polom, Wildnauer, Rupprecht, Scherm, Graf, Busch (46. Bächer), Graml, Werner, Hegenbart (87. Kießling), Rodler (60. Schimmerer)Tore: 0:1 (9.) Benjamin Werner, 0:2 (23.) Stefanm Graf, 0:3 33.) Johannes scherm, 1:3 (38.) Tom Abadjiew, 2:3 (81.) Andreas Wendl- SR: Wolfgang Haslberger (St. Wolfgang) - Zuschauer: 800 - Gelb-Rot: (79.) Benjamin Werner (SpVgg SV/Unsportlichkeit)