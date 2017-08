Erfolgreicher Auftakt der englischen Woche für die SpVgg SV Weiden. Nach dem Schlusspfiff steht ein 3:1-Sieg gegen die SpVgg Ansbach auf der Anzeigetafel im Sparda-Bank-Stadion.

Benjamin Werner mit einem Doppelpack binnen 36 Sekunden und Florian Rupprecht per verwandelten Foulelfmeter waren die Torschützen am Samstagnachmittag. Mit dem dritten Saisonsieg überholten die Schützlinge von Trainer Stefan Fink den Gegner und sprangen auf Platz fünf der Bayernliga Nord.Trotzdem war für den Weidener Coach nicht alles Gold, was glänzt: "Wir haben sehr viele Chancen zugelassen, weil wir gerade zu Beginn zu weit vom Gegner weg waren und nicht in die Zweikämpfe gekommen sind. Da war schon Glück dabei." Ein wenig Lob hatte Fink aber dann doch parat: "Die Jungs wissen, was sie wollen, und hauen sich voll rein. Das Engagement und der Wille sind bemerkenswert." Sein Gegenüber Marco Schülein sah den Grund für die Niederlage vor allem in der Chancenverwertung: "Im Endeffekt haben wir uns selber geschlagen. Vorne gehen wir zu fahrlässig mit zahlreichen Chancen um und hinten haben wir zwei Geschenke verteilt."Bei der SpVgg SV änderte Fink seine Startelf im Vergleich zum Derbyerfolg bei der DJK Ammerthal auf zwei Positionen. Er setzte auf Marco Kießling und Martin Bächer für Michael Busch und Josef Rodler. Bächer agierte in der Innenverteidigung, dafür rückte Florian Rupprecht in das defensive Mittelfeld. Vom Anpfiff weg kam die SpVgg SV überhaupt nicht in die Partie und hatte mit den quirligen und schnellen Gästeangreifern viele Probleme. So rollten druckvolle Angriffe auf das Tor von Dominik Forster, der bei guten Möglichkeiten von Patrick Kroiß (9.) und Sebastian Mechnik (12.) zur Stelle sein musste.Als die Führung der Mittelfranken in der Luft lag, schlug allerdings die Wasserwerkelf eiskalt zu. Eine weite Bogenlampe von dem an diesem Tag sehr laufstarken Andreas Graml setzte Benjamin Werner gekonnt per Kopf ins lange Eck (18.). Kaum war die Tormusik im Stadion verklungen, war Werner schon wieder zur Stelle. Genau 36 Sekunden später verspielte Ansbachs Innenverteidiger Marcel Fürsattel das Leder und Werner legte allein vor Torwart Andree Schwarm im zweiten Versuch nach (19.). Der Spielverlauf war auf den Kopf gestellt. Ansbach wirkte zunächst konsterniert, spielte dann aber weiter munter nach vorne, zeigte sich aber vor dem Tor nicht konsequent genug oder scheiterte an Forster (33./40.).Nach der Pause gestaltete die SpVgg SV das Spiel offener und schaffte es öfters, das bissige Presssing der Gäste zu überspielen. Rupprecht und Johannes Scherm (51./52.) hätten bei einer Doppelchance auf 3:0 erhöhen können. Just in dieser Phase nutzte Kroiß einen Weidener Ballverlust im Mittelfeld und hauchte seinem Team mit dem Anschlusstreffer wieder Hoffnung ein (60.).Beide Reihen agierten jetzt offensiv und es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Für schnelle Beruhigung sorgte Rupprecht mit dem Treffer zum 3:1, als er einen Foulelfmeter souverän verwandelte (73.). Zuvor war Werner nach energischem Einsatz im Strafraum unsanft von den Beinen geholt worden. In der Endphase versuchte Ansbach nochmal alles, zeigte sich aber vor allem in Strafraumnähe zu verspielt und umständlich.

SpVgg SV Weiden: Forster, Wildenauer, Polom, Bächer, Scherm, Graf, Rupprecht, Hegenbart (65. Lang), Graml, Kießling (68. Rodler), Werner (85. Busch)

Wir haben sehr viele Chancen zugelassen, weil wir gerade zu Beginn zu weit vom Gegner weg waren und nicht in die Zweikämpfe gekommen sind. Da war schon Glück dabei. Stefan Fink, Trainer der SpVgg SV Weiden

SpVgg Ansbach: Schwarm, Belzner (76. Bachbauer), Hasselmeier, Dietrich, Schmidt (82. Reutelhuber), Störzenhofecker, Kroiß, Fürsattel (46. Pfahler), Mechnik, Beck, LandshuterTore: 1:0 (18.) Benjamin Werner, 2:0 (19.) Benjamin Werner, 2:1 (60.) Patrick Kroiß, 3:1(73./Foulelfmeter) Florian Rupprecht - SR: Elias Tiedeken (Augsburg) - Zuschauer: 272