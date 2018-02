Alles nach Plan läuft derzeit bei der SpVgg SV Weiden. Zum einen brachten die ersten beiden Testspiele positive Erkenntnisse und zum zweiten bekam der dünne Kader am Donnerstag mit drei weiteren Neuzugängen den erhofften personellen Zuwachs. Ab sofort verstärken neben Martin Kovac nun auch mit Patrik Kavalir, Adam Hajek und Ondrej Brusch drei weitere tschechische Spieler die SpVgg SV.

Auch deswegen hofft Trainer Stefan Fink am Samstag, 3. Februar, beim nächsten Auftritt im tschechischen Nachbarland auf eine erneute Formverbesserung. Um 11.30 Uhr gastiert die SpVgg SV bei der U23 des tschechischen Erstligisten SV Viktoria Pilsen. Eingebettet ist die Begegnung in ein dreitägiges Trainingslager in Pilsen. "Ich bin bisher wirklich zufrieden wie es läuft. Sowohl im Training als auch im Spiel ist Zug drin. Wir haben immer wieder den ein oder anderen Kranken, was aber völlig normal ist", blickt Fink auf die ersten drei Wochen Trainingsarbeit zurück.Im Mittelpunkt der nächsten Tage stehen mehr und mehr der spielerische Aspekt sowie - vor allem in den Testpartien - das Verinnerlichen von Automatismen und die Integration der Neuzugänge. Überhaupt verspricht sich Fink viel von seinen neuen Akteuren: "Sie bringen Qualität mit und können uns alle weiterhelfen. Wir müssen sie schnell ins Mannschaftsgefüge integrieren. Das geht aber nicht von heute auf morgen." Auch erwartet Fink einen härteren Konkurrenzkampf, "weil wir nach den Abgängen und Verletzten mehr Tiefe im Kader haben."Umso wichtiger sind die Testpartien auf Kunstrasen im Nachbarland. Erstmals in diesem Jahr treffen die Max-Reger-Städter auf einen nicht gänzlich unbekannten Gegner. Bereits in der Sommervorbereitung spielten die Schwarz-Blauen gegen den Nachwuchs des aktuellen Tabellenführers der ersten Liga und behielten mit 2:1 die Oberhand. "Das ist eine gute und junge Truppe aus einer starken Nachwuchsliga. Das Tempo wird sicherlich wieder hoch sein und wir müssen clever dagegenhalten. Es wird ein Härtetest", erwartet Fink lauf- und spielstarke Pilsener.Neben den Neuzugängen gibt es weitere positive Nachrichten, da auch die zuletzt beruflich fehlenden Martin Bächer und Christoph Hegenbart wieder im Kader stehen. Somit fehlen am Wochenende nur Stefan Graf und Benjamin Werner verletzt.