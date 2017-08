Deutlicher Rückschlag für die SpVgg SV Weiden in der Bayernliga Nord. Im zweiten von drei Spielen binnen acht Tagen ziehen die Schwarz-Blauen bei der SpVgg Jahn Forchheim den Kürzeren.

Zwei Umstellungen

Wir sind wieder auf dem Boden der Tatsachen angelangt. Es ist einfach Fakt, dass wir gegen jeden Gegner in dieser Liga ans Limit gehen müssen. Stefan Fink, Trainer der SpVgg SV Weiden

Forchheim/Weiden. Der Aufsteiger behielt mit 4:1 klar die Oberhand über die Elf von Trainer Stefan Fink und stoppte damit deren Lauf von drei Spielen ohne Niederlage. "Wir sind wieder auf dem Boden der Tatsachen angelangt. Es ist einfach Fakt, dass wir gegen jeden Gegner in dieser Liga ans Limit gehen müssen", meinte Fink nach dem Schlusspfiff. "Aus irgendwelchen Gründen haben wir dies vor allem in der ersten Hälfte nicht geschafft, weswegen wir uns dann nicht wundern müssen, wenn wir das Spiel verlieren."Trotz des 3:1-Erfolges zuletzt gegen die SpVgg Ansbach änderte Fink seine Startelf erneut auf zwei Positionen und brachte Michael Busch und Josef Rodler für Marco Kießling und den verhinderten Christoph Hegenbart. Wie schon gegen Ansbach hatte die SpVgg SV erneut Probleme in der Startphase. Anders als im Heimspiel sollte sich diese Schläfrigkeit diesmal rächen. Denn bereits nach drei Minuten tauchte Forchheims rechter Flügelspieler Jens Wartenfelser mutterseelenallein im Strafraum auf und schob zum 1:0 ein.Danach entwickelte sich zunächst eine zerfahrene Partie. Lediglich Florian Rupprecht sorgte für einen Aufreger aufseiten der SpVgg SV, seine Einzelaktion war aber eine sichere Beute von Forchheims Keeper Tino Stahl (20.). Allmählich zogen die Gastgeber das Tempo an. Mit einem Doppelschlag binnen zwei Minuten durch Andre Jerundow (27.) und Firat Güngör (29.) legte der Gastgeber den Grundstock für den Heimsieg. "Ein oder vielleicht zwei Tore kann man schon mal aufholen, aber bei drei wird es schwierig", sagte Fink. "Vor allem der Konter zum 3:0 war ärgerlich und spielentscheidend."So war in der zweiten Hälfte für Weiden nicht mehr viel möglich. Die Gäste versuchten zwar, dem Spiel noch eine Wendung zu geben, allerdings war die heimische Abwehr bestens organisiert und die Wasserwerk-Elf offensiv zu harmlos. So konnte lediglich Rupprecht mit seinem zweiten Elfmetertor in dieser Woche, nach einem Foul an Andreas Graml, für den einzigen Weidener Treffer sorgen (69.). Drei Minuten vor dem Schlusspfiff sorgte Steffen Müller, ebenfalls per Foulelfmeter, nach einem Foul von Niklas Lang für den 4:1-Endstand. Alles in allem eine verdiente Niederlage für die SpVgg SV Weiden, der sich bereits am Freitagabend um 19.30 Uhr gegen Viktoria Aschaffenburg die Gelegenheit zur Rehabilitation bietet. "Mit einem Sieg wäre es trotzdem eine erfolgreiche Englische Woche", blickt Fink nach vorne.

SpVgg Jahn Forchheim: Stahl, Eisgrub, Müller, Gumbrecht, Schäferlein, Nagengast (27. Jerundow), Weiler, Steiner, Mai, Wartenfelser (88. Calinoiu), Güngor

SpVgg SV Weiden: Forster, Wildenauer, Polom, Bächer (74. Reich), Scherm, Graf, Rupprecht, Busch (54. Kießling), Graml (70. Lang), Rodler, WernerTore: 1:0 (3.) Jens Wartenfelser, 2:0 (27.) Andre Jerundow, 3:0 (29.) Firat Güngör, 3:1 (69./Foulelfmeter) Florian Rupprecht, 4:1 (87./Foulelfmeter) Steffen Müller - SR: Hannes Hemrich (Main-Spessart) - Zuschauer: 295