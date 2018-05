SpVgg SV verpflichtet Fabian Helleder - Dominik Huber ein weiterer Neuzugang - Florian Reich bleibt

Die SpVgg SV Weiden bastelt weiter am Kader für die kommende Saison. Neben einer Vertragsverlängerung meldete der Bayernligist am Mittwoch zwei Neuzugänge.Fabian Helleder kehrt von Bayernliga-Absteiger FC Amberg ans Weidener Wasserwerk zurück. Der 20-Jährige spielte zuletzt zwei Jahre in der ersten Mannschaft des FC Amberg auf der Innenverteidigerposition. 29 mal wurde Helleder in der Bayernliga eingesetzt, dabei gelang ihm ein Treffer. Vorher war er vier Jahre am Weidener Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) und spielte für die SpVgg SV."Nach dem Abstieg des FC Amberg will ich weiterhin hochklassigen Fußball spielen. Da lag es sehr nahe, zurück nach Weiden zu wechseln", erklärte Helleder. Bei der SpVgg SV ist er unter den Akteuren kein Unbekannter und wird sich daher sehr schnell wieder wohlfühlen.Der 24-jährige Dominik Huber wechselt vom Landesligisten SV Donaustauf ans Wasserwerk. Vorher war er vier Jahre beim TSV Bad Abbach. In der Jugend spielte er auch beim TSV 1860 München. "Dominik kann auf der Innenverteidigerposition und im Mittelfeld eingesetzt werden", so die Weidener Verantwortlichen, die enormen Wert darauf legen, unbedingt die Abwehr weiter zu verstärken. "Ich freue mich schon auf die ersten Spiele in einem der schönsten Stadien der Oberpfalz", sagte Huber.Mit dem 20-jährigen Florian Reich konnte ein weiterer junger Spieler am Wasserwerk gehalten werden. "Florian kann, trotz seines jungen Alters, schon 77 Bayernliga-Spiele vorweisen", weiß der neue Trainer der ersten Mannschaft der SpVgg SV Weiden, Andreas Scheler. Er und der designierte erste Vorsitzende Michael Kurz bauen weiter auf junge Spieler. "Bei Florian Reich ist ein sehr gutes Entwicklungspotenzial vorhanden. Ihm darf man sehr viel zutrauen. Seine Beidfüßigkeit und gute Technik sind bekannt", freut sich Scheler über die Weiterverpflichtung.