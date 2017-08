In der A-Klasse Ost haben nach zwei Spielen nur der SV Floß und die SpVgg Moosbach die optimale Ausbeute von 6 Zählern auf dem Konto. Die Flosser, die am Sonntag beim SV Schönkirch (1) mit 3:0 gewannen, sind sogar noch ohne Gegentor. Am anderen Ende der Tabelle warten der FC Luhe-Markt II und überraschend Kreisklassen-Absteiger DJK Neukirchen St. Christoph auf den ersten Punktgewinn.

VfB Thanhausen 0:3 (0:1) FC RoggensteinTore: 0:1 (32.) Vitecslav Iwaschenkow, 0:2 (49.) Stefan Eiglmeier, 0:3 (73./Foulelfmeter) Patrick Meierhöfer - SR: Wolfgang Bäumler (FSV Waldthurn) - Zuschauer: 70 - Rot: (55.) Stefan Eiglmeier (Roggenstein) grobes Foulspiel(csc) Die Gäste nutzten ihre erste Chance durch Iwaschenkows Kopfball zur Halbzeitführung. Nach der Pause war der VfB bemüht, das Spiel zu drehen. Nach einem Lattenschuss von Hecht erhöhte der FC im direkten Gegenzug durch Eiglmeier auf 2:0. Dieser musste wenig später nach einem groben Foul an Schwamberger mit Rot vom Feld. Aber auch in Überzahl blieb die Heimelf ohne Tor. Dreimal Aluminium und eine Abwehr auf der Linie - mehr war für den VfB nicht drin. Meierhöfer sorgte per Elfmeter für die Entscheidung.Waidhaus/Pfrentsch 7:2 (5:0) FC Luhe-Markt IITore: 1:0 (2.) Christoph Schwarzmeier, 2:0 (5.) Tomas Florus, 3:0 (30.), 4:0 (40.), 5:0 (42.) Peter Tretter, 6:0 (50.) Jakub Krcal, 6:1 (57.) Daniel Villgrattner, 6:2 (70.) Jacob Drexler, 7:2 (80.) Tomas Florus - SR: Wilhelm Hirsch (SV Floß) - Zuschauer: 30(kaa) Nach fünf Minuten führte die SG durch Treffer von Christoph Schwarzmeier und Tomas Florus bereits mit 2:0. Die restlos überforderten Gäste kamen kaum über die Mittellinie. Bis zur Pause erhöhte Peter Tretter mit einem Hattrick auf 5:0. Kurz nach Wiederbeginn traf Jakub Krcal per Direktabnahme zum 6:0. In der Folgezeit wurde die SG-Abwehr leichtsinnig und musste zwei Gegentore durch Daniel Villgratner und Jacob Drexler hinnehmen. Zehn Minuten vor dem Ende setzte Tomas Florus mit dem 7:2 den Schlusspunkt.DJK Neustadt/WN II 3:3 (2:1) SpVgg Vohenstrauß IIITore: 1:0 (35.) Stefan Siegert, 1:1 (37.) Bernd Reil, 2:1 (44.) Stefan Siegert, 2:2 (49.) Bernd Reil, 3:2 (52.) Sandro Dotzler, 3:3 (60.) Bernd Reil - SR: Markus Burger (TSV Waldershof) - Zuschauer: 30(wsc) Der überragende Spielertrainer Bernd Reil, der Unsicherheiten der einheimischen Defensive eiskalt bestrafte, sorgte quasi im Alleingang für den Punktgewinn der Gäste. Nach einer über weite Strecken überlegen geführten ersten Halbzeit führte die DJK durch die beiden Siegert-Tore verdient mit 2:1, verlor nach dem Wechsel aber komplett den Faden. Nach dem 3:2 durch den fast zwei Jahre verletzten Sandro Dotzler verpassten es die Kreisstädter, den Sack zuzumachen. Den erneuten Gleichstand rettete die Reil-Elf mit aufopferungsvollem Kampf über die Zeit.SpVgg Schirmitz II 3:1 (1:1) DJK NeukirchenTore: 0:1 (20.) Johannes Haider, 1:1 (28.) Lucas Weiß, 2:1 (48.) Freddy Köppl, 3:1 (65.) Lucas Weiß - SR: Wolfgang Maier (TSV Pressath) - Zuschauer: 40(du) Erfolgreicher Einstand für den neuen Spielertrainer Alexander Herrmann beim ersten Heimspiel der Schirmitzer Reserve gegen die DJK Neukirchen St. Christoph: Gegen die Gäste von der Grenze gelang ein verdienter Sieg, der aufgrund einer guten kämpferischen Einstellung und schön herausgespielten Toren völlig in Ordnung geht und dem neuformierten Team Vertrauen für die nächsten Aufgaben geben sollte.SpVgg Moosbach 2:1 (1:1) SG Wurz/NeuhausTore: 1:0 (19.) Philipp Zielbauer, 1:1 (35.) Manuel Windschiegl, 2:1 (61.) Tomas Vitek - SR: Johann Grünauer (FSV Waldthurn) - Zuschauer: 100 - Gelb-Rot: (70.) Michael Bauer (Moosbach)SV Schönkirch 0:3 (0:2) SV FloßTore: 0:1 (16.) Nikolas Feiler, 0:2 (35.) Christopher Schaller, 0:3 (80.) Nikolas Feiler - SR: Ernst Eschenbecher (SV Pfrentsch) - Zuschauer: 50TSV Püchersreuth 3:1 (2:0) VfB RothenstadtTore: 1:0 (26.) Daniel Zahn, 2:0 (30.) Philipp Lindner, 2:1 (57.) Eduard Lenz, 3:1 (90.+2) Tobias Zenger - SR: Timo Burger (TSV Waldershof) - Zuschauer: 120