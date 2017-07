Die Talentförderung ist eine der elementaren Aufgaben des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV). Am Sonntag steht wieder der bayernweite Sichtungstag auf dem Programm, heuer für den Jahrgang 2006.

Am Sonntag, 16. Juli, Beginn um 10 Uhr, ist es wieder soweit: In allen bayerischen DFB-Stützpunkten stehen beim diesjährigen Talentsichtungstag die Nachwuchskicker des Jahrgangs 2006 im Fokus. Teilnehmen können alle talentierten und interessierten Mädchen und Jungen, die im Kalenderjahr 2006 geboren sind. In der Region wird in den Stützpunkten Poppenreuth, Weiden und Schwarzenfeld gesichtet.Eine Online-Anmeldung ist zwar nicht mehr möglich, allerdings können sich auch nicht angemeldete Spieler am Sonntag um 9 Uhr noch an einem der Stützpunkte melden. Sie werden dann vor Ort aufgenommen und dürfen teilnehmen.Ausgangspunkt der Talentförderung ist der jährlich, immer am dritten Sonntag im Juli, stattfindende Talentsichtungstag für den Jahrgang U11. Hier kann jeder Junge und jedes Mädchen kostenlos teilnehmen und für das DFB-Stützpunkttraining vorspielen. Reicht das Talent aus, wird ab der kommenden Saison neben dem regulären Training im Verein wöchentlich auch einmal unter Anleitung eines lizenzierten Trainers im DFB-Stützpunkt trainiert - der Einstieg in die professionelle Talentförderung.In den DFB-Stützpunkten haben die Spieler(innen) die Möglichkeit, sich für Nominierungen für die Regional- und später auch für die Bayernauswahlen zu qualifizieren. Hier warten dann weitere, auf die Talente zugeschnittene, regelmäßige Lehrgänge sowie nationale und sogar internationale Vergleichsspiele.