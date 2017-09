In der Kreisliga Nord steht am achten Spieltag das Verfolgertreffen zwischen dem Tabellendritten SV Plößberg (14) und dem Viertplatzierten FC Weiden-Ost (12) im Mittelpunkt des Geschehens. Um ganz vorne dabeizubleiben brauchen beide Teams alle drei Zähler.

Der verlustpunktfreie Spitzenreiter SV Grafenwöhr (18) möchte die Tabellenführung beim Vorletzten DJK Ebnath (4) verteidigen. Auch der Zweitplatzierte SpVgg SV Weiden II (15) will mit einem Heimdreier gegen den Zehnten DJK Irchenrieth (8) ganz vorne dabei bleiben.SV Neusorg Sa. 15.00 DJK WeidenDank einer kämpferisch starken Teamleistung landeten die Gastgeber in Irchenrieth den ersten Saisonsieg. Um in der Tabelle weiter nach oben zu klettern, soll gegen die DJK Weiden der nächste Sieg eingefahren werden. Allerdings wird dieses Unterfangen nicht einfach, da die Gäste die letzten drei Partien für sich entscheiden konnten. Holzinger und Sachs kehren in den Kader zurück, Kapitän Wedlich wird fehlen. Gästecoach Matthias Müller zollt seinem Team großen Respekt für die Leistung in der zweiten Halbzeit gegen Kemnath. "Meine Mannschaft strotzt nach drei Siegen in Folge vor Selbstvertrauen und möchte in Neusorg nachlegen." Urlauber Fehn wird fehlen und Ertl stößt wieder zum Kader.VfB Mantel So. 15.00 TSV Erbendorf"Die ersten Punkte auf fremden Terrain haben uns gut getan", freuen sich VfB-Coach Tobias Heindl und sein Team nach dem Sieg in Kirchenthumbach. "Den TSV Erbendorf aber an dessen Tabellenplatz zu messen, wäre mehr als fatal", warnt Heindl seine Mannschaft. Bis auf Urlauber Bierler steht ihm der gesamte Kader zur Verfügung. "Das Spiel ist abgehakt und wir blicken nach vorne", baut Gästetrainer Stefan Rupprecht seine Mannschaft nach der deutlichen Heimniederlage gegen Plößberg wieder auf. "Wir wollen aus den Fehlern lernen und es gegen Mantel besser machen."SV Plößberg So.15.00 FC Weiden-Ost"Mit der Leistung in Erbendorf können wir zufrieden sein", lobt SV-Coach Harald Walbert sein Team nach dem hochverdienten Sieg in Erbendorf. "Um gegen Weiden-Ost zu gewinnen, müssen wir uns aber noch steigern. Die Gäste gehören für mich zu den drei Topteams der Liga. Die Tagesform wird ein entscheidendes Kriterium sein." Lalenko und Frank sind verletzt und Kraus ist beruflich verhindert. Neuzugang Merth Tyriaki wird im Kader stehen. "Es war zwar keine überzeugende Leistung, aber wir haben zu Null gespielt und drei Punkte geholt", analysiert Gästetrainer Peter Kämpf den Heimsieg gegen Ebnath. Gegen Plößberg wird ein Augenmerk auf den aktuellen Toptorjäger Sonnberger gelegt.SVSW Kemnath So. 15.00 FC Tremmersdorf"Wir haben in der ersten Spielhälfte einfach zu viele Torchancen liegen gelassen und in Halbzeit zwei sehr schlechten Fußball gespielt", resümiert Spielertrainer Christian Ferstl die Niederlage am Flutkanal und ist absolut enttäuscht vom Auftreten seiner Mannschaft. Als Duell auf Augenhöhe bezeichnet er das Spiel gegen Tremmersdorf. Die Stärken beider Teams sieht er eindeutig in der Offensive. Personell sieht es wieder besser aus, da die Urlauber zurückkehren. FC-Spielertrainer Schäffer erhofft sich von seinem Team eine verbesserte Defensivleistung in allen Mannschaftsteilen. "Wenn wir dreifach punkten möchten, ist dies dringend erforderlich", lautet der Appell an seine Elf. L. Scherl wird verletzungsbedingt ausfallen.SpVgg SV Weiden II So. 15.00 DJK IrchenriethNach der unglücklichen Niederlage im Spitzenspiel in Grafenwöhr ist die junge Mannschaft der Gastgeber gegen Irchenrieth gefordert. Es gilt, den Abstand zum Tabellenführer nicht abreißen zu lassen. Dazu ist ein Sieg erforderlich. Das Gästeteam verfügt über sehr gute Einzelspieler und darf auf keinen Fall unterschätzt werden. Andreas Müller und Christian Langendorf fallen aus. "Der unbedingte Siegeswille hat gefehlt und wir hatten zu viele Ausfälle", analysiert Spielertrainer Benny Scheidler die Heimniederlage gegen Neusorg. Die Partie beim Tabellenzweiten bezeichnet er als Herkulesaufgabe. "Wenn aber jeder Einzelne an seine Grenzen geht, können wir was holen", motiviert er sein Team. Nicht dabei sind Hoch, Stolorz, Woldrich, Tiryaki und Gyan.SV Anadoluspor So. 15.00 SC Kirchenthumbach"Wenn du auswärts 3:0 führst, darfst du nicht mehr mit einem Unentschieden nach Hause fahren", ärgert sich SV-Coach Chousein Chousein nach dem Remis in Tremmersdorf. Zu allem Überfluss haben sich auch noch einige Spieler verletzt, so dass sich die Personalsituation weiter verschlechtert. Dennoch werden er und sein Team die Flinte nicht von vornherein ins Korn werfen. Die beiden verdienten Niederlagen in Folge gilt es für die Gäste zu verarbeiten. "Um den freien Fall zu stoppen, müssen wir gegen Anadoluspor ein anderes Gesicht zeigen", appelliert Spielertrainer Daniel Klempau an seine Mannschaft. Die personelle Lage wird sich nur leicht verbessern, da Patrick Eckert, Felix Schraml, Andreas Böhm und Thomas Freiberger weiter verletzt ausfallen.DJK Ebnath So.16.00 SV GrafenwöhrMit den Gästen kommt ein völlig unbekannter Gegner erstmals nach Ebnath. Da es sich dabei gleichzeitig um den unbesiegten Tabellenführer handelt, wird es in doppelter Hinsicht ein interessantes Aufeinandertreffen. Die Gastgeber mussten zwar zuletzt viermal als Verlierer den Platz verlassen, doch fürchtet sich die Sebald-Truppe auf eigenem Gelände vor niemanden. Wichtig ist, dass mit Daniel Walther und Bene Hoffmann zwei wichtige Defensivspieler wieder zum Kader stoßen und Torjäger Wolfgang Schinner nach seinem Urlaub wieder in die Gänge kommt. "Nach der Kür gegen die SpVgg SV Weiden II folgt nun die Pflicht in Ebnath", weist Gästecoach Roland Lang sein Team auf die bestimmt nicht einfache Aufgabe hin. "Wir müssen unsere volle Leistung über die gesamte Spielzeit abrufen, sonst gibt es ganz schnell ein böses Erwachen." Kraus wird urlaubsbedingt fehlen, Hammermann und Dippl sind angeschlagen.