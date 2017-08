Der Terminplan der Kreisklasse Ost ist etwas verwirrend. Der SV Altenstadt/Voh. absolviert drei Heimspiele zum Auftakt, der FC Luhe-Markt hat nach dem ersten Heimspiel drei Auswärtsspiele. Dabei reagierte der Spielleiter aber auf Wünsche der betroffenen Vereine. Aber zurück zur Tagesordnung. Und da geht der Blick am Samstag nach Vohenstrauß, wenn die "Zweite" der SpVgg im Derby den Überraschungstabellenführer TSV Pleystein empfängt. Ein weiterer "Brandherd" ist das Derby der Neustädter DJK beim SV Störnstein.

SpVgg Vohenstrauß II Sa. 16.00 TSV PleysteinEin Punkt nach zwei Spielen, das ist nicht die Ausbeute, die sich SpVgg-Trainer Markus Grosser vorgestellt hat. Schwamm drüber, denn jetzt kommt eines der wichtigen Saisonspiele. Im Derby will man ein Zeichen setzen. Da die "Erste" bereits Freitag gespielt hat, wird es sicher personelle Alternativen geben. Zwei Schwalben machen noch keinen Sommer, das weiß TSV-Trainer Hans-Jürgen Mühling natürlich. Aber der Trainingseifer und die Kameradschaft waren die Grundlagen für die beiden Zu-Null-Siege zum Saisonauftakt. Die Hochzeit von Künzel dezimiert den TSV, denn fünf Akteure, darunter auch Keeper Giehl, wollen sich diese nicht entgehen lassen.TSV Flossenbürg Sa. 16.00 SV WaldauDer TSV musste in den beiden ersten Spielen Lehrgeld bezahlen. "Aus diesen Fehlern gilt es zu lernen", stellt Trainer Mario Neuber fest. Am Wochenende ist Kirwa und diese will man mit dem ersten Heimsieg feiern. Das Unterfangen gelingt aber nur, wenn das Team die Stellschraube in punkto Chancenauswertung anzieht. Der Kader ist komplett. "Wir haben zwar mit Kampf dagegengehalten, aber sonst hatten wir bei der DJK Neustadt keine Chance", analysiert SV-Coach Daniel Wolfrath. Weil ihm immer noch Volkmer, Striegl, Hausner, Klaszka und Woppmann (Urlaub) sowie Rewitzer, Walberer, Woppmann und Troppmann (verletzt) fehlen, wäre Wolfrath mit einem Punkt zufrieden.FC Weiden-Ost II Sa. 16.00 FSV WaldthurnBeim Blick zurück nach Schnaittenbach ist der FC angefressen. Ein Elfmeter nach einer Schwalbe und das Siegtor nach einem Foulspiel waren für Trainer Martin Oppitz des Guten zu viel. Es fahren nun einige Spieler gemeinsam in Urlaub, auch darüber ärgert sich Oppitz. Mit Bahr, Füssl, Gersing, Krichenbauer, Nimmerjahn, Shabani und Hofmeister fehlen ihm sieben Akteure. Gästetrainer Markus Dagner war mit dem Spiel des FSV gegen Vohenstrauß vor allem in der zweiten Hälfte zufrieden. Dagner beurteilt die Ostler als eines der spielstärksten Teams der Liga. Es werde eine schwierige Aufgabe, die richtigen Mittel zu finden, um die Qualität des Gegners einzuschränken, sagt Dagner.SV Altenstadt/Voh. So. 15.00 FC Luhe-MarktSV-Coach Markus Karl wertet das 1:1 der Gäste beim letztjährigen Heimprimus Störnstein als beachtenswert. Es gilt, noch mehr Laufbereitschaft als in den ersten beiden Spielen in die Waagschale zu werfen. Primäres Ziel ist, ohne Gegentor zu bleiben, was bei der starken Offensive der Gäste schon ein gewaltiges Stück Arbeit wird. Sax und Meyer sind wieder da, Schuller und Albrecht werden fehlen. Der FC ist erst mal mit dem Match in Störnstein in Anbetracht der Ausfallquote zufrieden. Mit Albrecht, Hammer, Ries und Schweighofer kommen vier Stammspieler aus dem Urlaub zurück. Schärtl und Kotek sind noch auf Erholung. Mit einem weiteren Unentschieden wäre man wohl zufrieden.SV Störnstein So. 15.00 DJK NeustadtTrotz des Remis war SV-Trainer Tobias Schiener mit dem Auftreten seines Teams gegen Luhe zufrieden, weil man sich taktisch und spielerisch verbessert habe. Nach dem verdienten Pokalerfolg unter der Woche erwartet der SV mit großem Selbstvertrauen den Ligaprimus. Es werden im Derby Kölbl und Schedl fehlen. DJK-Trainer Bernd Häuber analysiert, dass sein Team beim verdienten Sieg gegen Waldau in Hälfte zwei zu wenig aggressiv war und das ist die Stellschraube, an der er gedreht hat. Nach der Pokalniederlage diese Woche steht das Team in der Pflicht. "Wir wissen, was auf uns zukommt", sagt Häuber. Heiko Markl, Marco Schaupert und Ludwig Neumann werden wohl fehlen.SpVgg Pirk So. 15.00 ASV Neustadt"Vom Spielverlauf her war der Sieg gegen Flossenbürg zu hoch", stellt SpVgg-Trainer Stefan Kleber fest. Es gibt noch viel zu tun, was die Abstimmung in den einzelnen Mannschaftsteilen betrifft. Aber man habe gesehen, "dass wir 90 Minuten gehen und ein Spiel zum Schluss entscheiden können". Darauf vertraut Kleber auch am Sonntag. Beim ASV ist nach dem guten Start gegen Waldthurn mit dem 0:3 in Pleystein Ernüchterung eingekehrt. Verletzte und Urlauber haben andere auch und dahinter versteckt sich der Aufsteiger nicht. Der Optimismus ist mit der Niederlage nicht verlorengegangen. Der ASV fährt nach Pirk, um Zählbares mitzunehmen.Spiel vom FreitagSG Ehenfeld 1:2 (0:2) TuS SchnaittenbachTore: 0:1 (32.) Andreas Richter, 0:2 (38.) Alexander Ram - SR: Tim Schuller - Zuschauer: 125 - Gelb-Rot: (82.) Michael Kustner (SG)