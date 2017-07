Es geht Schlag auf Schlag bei der SpVgg SV Weiden. In Spiel drei binnen acht Tagen gastiert an diesem Samstag um 16 Uhr ein weiteres Topteam im Sparda-Bank-Stadion.

Würzburg hat einen ungemein starken und abgezockten Kader und wird uns vor eine große Herausforderung stellen. SpVgg-SV-Trainer Stefan Fink

Der Würzburger FV hat ebenso wie der SC Eltersdorf, bei dem die Weidener am Mittwochabend mit 0:4 unterlagen, eine blütenweiße Weste mit drei Siegen aus drei Spielen vorzuweisen. Trainer Stefan Fink weiß, was auf seine Mannschaft zukommt: "Würzburg hat einen ungemein starken und abgezockten Kader und wird uns vor eine große Herausforderung stellen. Wir wollen es aber besser lösen als in Eltersdorf."Auch wenn die Niederlage am Mittwoch klar und verdient ausfiel, stellt sich Fink schützend vor sein Team. "Es war klar, dass es Rückschläge geben wird", meint der SpVgg-SV-Coach. "Wir werden unsere Lehren aus dieser Partie ziehen und haben im Training an den Schwachpunkten gearbeitet. Ich hoffe, wir können davon einiges gegen Würzburg umsetzen."Mit den Unterfranken stellt sich der Tabellenzweite in Weiden vor. Der WFV hat als eines von drei Teams neben Eltersdorf und der DJK Ammerthal die Maximalausbeute von neun Zählern auf dem Konto und dabei nur ein einziges Gegentor kassiert. Trotzdem ist das Ziel von Trainer Marc Reitmaier einzig und allein der Klassenerhalt, um weiter - wie seit 2010 - der Bayernliga anzugehören. Dennoch darf bei den Unterfranken mit mehr gerechnet werden, da der ohnehin starke Kader mit namhaften Neuzugängen wie beispielsweise Sebastian Fries, der vom Lokalrivalen Kickers kam und gleich das Kapitänsamt übernommen hat, gezielt verstärkt werden konnte. Ein besonderes Augenmerk sollte der Weidener Abwehrverbund auf Christian Dan und Adrian Istrefi (je zwei Saisontreffer) legen.Fink möchte sich trotz der Außenseiterrolle nicht zu sehr nach dem Gegner richten. "Wir wollen schon unser Spiel durchziehen und wieder dagegenhalten. Ich hoffe, dass es diesmal länger klappt als in Eltersdorf." Optimistisch stimmt Fink, dass der Kader weiterhin komplett ist. Ob er allerdings zum vierten Mal in Folge die gleichen Feldspieler auf den Rasen schickt, ließ Fink offen: "Wir müssen sehen, wie die Jungs körperlich und mental drauf sind. Dann werden wir die besten Kandidaten für die Startelf aufstellen."