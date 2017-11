Ein Spielabbruch mit Folgen: Das Sportgericht wertet das in der A-Klasse West abgebrochene Spiel für beide beteiligten Mannschaften als verloren. Zudem hagelt es Geldstrafen und für die Platzherren einen schmerzlichen Punktabzug.

Zu wenige Platzordner

Nach einer mündlichen Verhandlung hat das Sportgericht im Fußballkreis Amberg/Weiden ein drastisches Urteil bezüglich der Vorkommnisse am 22. Oktober gefällt. Sowohl die SpVgg Windischeschenbach als auch den VfB Weiden strafte das Gremium mit einer 0:2-Wertung ab. Zudem wurden beide Klubs wegen Verschuldens eines Spielabbruchs mit einer Geldbuße von jeweils 300 Euro belegt. Für die Gastgeber kommt's noch dicker. Wegen Verletzung der Platzdisziplin müssen die Windischeschenbacher weitere 200 Euro an den Verband überweisen. Außerdem werden der SpVgg drei Punkte zusätzlich abgezogen - ein herber Rückschlag im Kampf um die Meisterschaft.Das Kreissportgericht sieht folgenden Sachverhalt nach Aussage von Zeugen und Tätern sowie aufgrund von Attesten als erwiesen an:Beim Stand von 3:1 für die Heimelf unterbrach der Schiedsrichter in der 87. Minute das Spiel nach einem Foul an einem Windischeschenbacher. Daraufhin rannte ein SpVgg-Spieler aus 40 Meter Entfernung zum Übeltäter, um ihn "Brust zu Brust, Nase zu Nase" zur Rede zu stellen. Der Windischeschenbacher versetzte dem VfB-Akteur einen Kopfstoß, worauf dieser mit einer "Watschn" antwortete, den Angreifer in den Schwitzkasten nahm und mit Faustschlägen ins Gesicht malträtierte.Die Prügelei rief die Mitspieler beider Mannschaften auf den Plan. Was folgte, war eine Massenschlägerei, an der sich laut Aussage des Schiedsrichters 12 bis 14 Spieler beteiligten. Es gab rund eine Minute lang gegenseitig "Faustschläge, Fußtritte und Kopfstöße in einem unübersichtlichen Handgemenge" - ehe Mitspieler sowie herbeigeeilte Betreuer die Kampfhähne wieder trennten."Dem Schiedsrichter", so befindet das Gericht, "blieb nichts anderes übrig, als das Spiel abzubrechen." Er habe Übergriffe auf sich selbst und eine Eskalation befürchten müssen. "Die gehässige Aggressivität der beteiligten Spieler" hätte beim weiteren Spielverlauf "sofort wieder aufflammen" können. "Letztlich haben Spieler beider Mannschaften in jeweils nicht festzustellender Anzahl mit ihren tätlichen Auseinandersetzungen gegeneinander schuldhaft den Spielabbruch heraufbeschworen", stellt das Gericht fest. "Somit mussten beide Vereine zu gleichen Teilen in Strafe genommen werden."Teuer zu stehen kommt der SpVgg Windischeschenbach obendrein die Verletzung der Platzdisziplin. Laut Sportgericht fielen Windischeschenbacher Zuschauer trotz eines zwischenzeitlichen Spielstands von 3:0 für die Heimelf durch Zurufe und Pöbeleien an die Gästespieler und den Schiedsrichter auf. Der Referee unterbrach in der 70. Minute das Spiel und teilte den Spielführern mit, dass er bei weiteren Provokationen das Spiel abbrechen werde. Die Negativstimmung schaukelte sich hoch, als ein Gästespieler mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen wurde, von Zuschauern "beleidigt und beschimpft" wurde und "mit provozierenden Armbewegungen" reagierte.Nach dem Spielabbruch, so stellte das Gericht fest, "wurde für die Gästespieler der Gang in die Kabine zu einem wahren Spießrutenlauf." Demnach wartete "ein gewaltbereiter und äußerst aggressiver Zuschauerpulk auf die die Aufgangstreppe hochsteigenden Gästespieler. Kein einziger Platzordner begleitete und schützte die gegnerischen Spieler", bemängelt das Gericht. "Ein besonders gewaltbereiter Zuschauer musste von 5 bis 6 Leuten festgehalten werden, damit er nicht tätliche Angriffe ausführen und die Gästekabine stürmen konnte." Aus Angst vor weiteren Übergriffen riefen die Weidener von ihrer Kabine aus die Polizei herbei, die mit zwei Streifen anrückten und die Sicherheit der Gäste gewährleisten musste.Der Schiedsrichter konnte laut Urteilsbegründung während des gesamten Spiels nur drei gekennzeichnete Platzordner feststellen. Das Sportgericht sah diese "absolut unzureichende Zahl und deren Einsatzbereitschaft zum Schutz der Gästespieler" als "schuldhaft schweren Fall" in Bezug auf Platzordnung und Platzdisziplin an. Das Urteil: 200 Euro Geldstrafe und ein Abzug von drei Punkten.Straferschwerend wirkt sich aus, dass der SpVgg Windischeschenbach vor zwei Jahren bei einem ähnlich gelagerten Fall bereits eine Geldbuße und ein Anti-Gewalt-Kurs des BFV auferlegt wurde. Das Urteil will das Gericht "als letzte Warnung" vor einer Platzsperre und "einer Spielaustragung unter Ausschluss der Öffentlichkeit" verstanden wissen.