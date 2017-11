Noch einmal rollt das Leder im Freien. Dann geht der Fußballkreis Amberg/Weiden in die Winterpause. Ein Teil der Vereine wird die fußballlose Zeit aber mit Futsal überbrücken.

Seit der Winterrunde 2014/15 werden alle Meisterschaften im Bayerischen Fußballverband - egal welche Altersklasse - ausschließlich nach den Vorgaben des Weltverbands Fifa ausgetragen. Fehlende Bande, kleinerer Ball und Tore, modifiziertes Regelwerk - das ist Futsal. Einige mögen's, andere lehnen es ab. Im Fußballkreis Amberg/Weiden nehmen heuer 34 Mannschaften an der 36. Hallen-Kreismeisterschaft um den Lotto-Bayern-Hallencup teil. "Das sind ungefähr so viele Teams wie auch im letzten Jahr", sagt Spielleiter Berthold Kraus.Vom früheren Modus, dass höherklassigere Vereine erst in der Zwischenrunde einsteigen, ist man abgerückt. "Die machen ja meist mit ihren zweiten Mannschaften mit", weiß Kraus. "Jetzt müssen sich alle über die Vorrunde qualifizieren." Der Zeitplan steht: Zunächst sind drei Vorrundenspieltage in Weiden (3. Dezember), Vohenstrauß (10. Dezember) und Sulzbach-Rosenberg (17. Dezember) mit sechs Gruppen angesetzt. Die beiden Erstplatzierten qualifizieren sich für die Zwischenrunde am 7. Januar 2018 in Vilseck. Der Kreismeister wird am 14. Januar in Weiden ermittelt.Vorrunde: Gruppeneinteilung3. Dezember in WeidenGruppe 1 (ab 12.30 Uhr): DJK Weiden, SC Luhe-Wildenau, FC Weiden-Ost, VfB Mantel, SpVgg WindischeschenbachGruppe 2 (ab 15.30 Uhr): TSV Neunkirchen, TSV Pressath, FC Dießfurt, TSV Reuth, SV Anadoluspor, SpVgg SV Weiden10. Dezember in VohenstraußGruppe 3 (ab 12.30 Uhr): SpVgg Schirmitz, SpVgg Pirk, SV Grafenwöhr, DJK Neuhaus, SpVgg Vohenstrauß, TuS SchnaittenbachGruppe 4 (ab 16 Uhr): VfB Rothenstadt, DJK Neustadt, TSV Püchersreuth, TSV Eslarn, SV Altenstadt/Voh., DJK Irchenrieth17. Dezember in SulzbachGruppe 5 (ab 12.30 Uhr): SV Loderhof, SF Ursulapoppenricht, FSV Gärbershof, Inter Bergsteig Amberg, SV Luitpoldhöhe TraßlbergGruppe 6 (ab 15.30 Uhr): DJK SB Amberg, SVE Schmidmühlen, Germania Amberg, DJK Ammerthal, 1. FC Schlicht, TuS Kastl