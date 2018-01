Die SpVgg Vohenstrauß ist Futsal-Meister 2018 im Fußballkreis Amberg/Weiden. Bei der Endrunde am Sonntag in Weiden setzt sich der Bezirksligist die Krone auf. Aber auch eine zweite Mannschaft hat Grund zur Freude.

Wir haben Spieler aus jeder unserer drei Mannschaften dabei. Wer bei uns mitmacht, ist auch scharf darauf, Futsal zu spielen. Markus Grosser, Trainer der SpVgg Vohenstrauß

Die jungen Kicker der SpVgg SV Weiden II zeigten am Sonntag auf dem Weg ins Endspiel den technisch besten Futsal von allen acht teilnehmenden Mannschaften. Im Finale zog die SpVgg Vohenstrauß, die in der Gruppenphase dem Kreisligisten noch mit 0:2 unterlegen war, aber den Schwarz-Blauen den Zahn. Ein schneller Treffer von Fabian Ertl brachte die leicht favorisierte Bayernliga-Reserve ins Wanken. Vohenstrauß nutzte die Gunst der Stunde und legte nach: Marcel Pfab und Johannes Stahl schossen ihre Farben zum 3:0-Finalsieg."Wir waren nach dem ersten Gegentor einfach zu hektisch und nicht clever genug", meinte anschließend SpVgg-SV-Trainer Rainer Fachtan, der aber für die Bezirksendrunde am Sonntag, 21. Januar, in Regensburg guten Mutes ist: "Fußballerisch war das ganz gut. Wir brauchen uns vor niemandem verstecken."Frei von der Leber weg will in einer Woche auch der Kreismeister auftreten. " Warum sollen wir in Regensburg keine Überraschung schaffen", fragt Trainer Markus Grosser. Für ihn kommt der Gewinn des Kreistitels nicht überraschend: "Wir haben einige Male in der Halle trainiert und manche Dinge einstudiert." Grosser lobt die hohe Motivation seiner Schützlinge: "Wir haben Spieler aus jeder unserer drei Mannschaften dabei. Wer bei uns mitmacht, ist auch scharf darauf, Futsal zu spielen."Dass die Vohenstraußer vor rund 250 Zuschauern am Ende verdient triumphierten, daran gab es keinen Zweifel. Schließlich warf der Futsal-Kreismeister von 2014 im Turnierverlauf zwei der Mitfavoriten aus dem Rennen. Im einem von vielen Nickligkeiten begleiteten Gruppenspiel watschten die Vohenstraußer zunächst die SpVgg Schirmitz mit 3:0 ab, wobei der Schirmitzer Marcel Kargus wegen Tätlichkeit die einzige Rote Karte des Tages sah. Statt den Vorjahrestitel zu verteidigen landete Schirmitz lediglich auf Platz fünf. "Wir haben nicht unsere Leistung abgerufen. Es war gerecht, dass wir ausgeschieden sind", meinte Trainer Josef Dütsch und merkte an: "Vohenstrauß ist halt doch nicht so leicht zu schlagen, wie manch einer geglaubt hat." Diese Erfahrung machte auch der SC Luhe-Wildenau. Im Halbfinale biss sich die Truppe von Coach Roland Rittner an der sattelfesten Vohenstraußer Abwehr um Torwart Markus Knorr die Zähne aus und unterlag mit 0:1.Wacker schlug sich Ausrichter FC Weiden-Ost, auch wenn ihm die Finalteilnahme verwehrt blieb. Bis 30 Sekunden vor Schluss des zweiten Halbfinales durften die Ostler vom Endspiel träumen, als ein von SpVgg-SV-Akteur Moritz Zeitler zum 2:1 verwandelter Sechsmeter das Aus bedeutete Das Weidener Derby wurde von einem schlimmen Vorfall überschattet. David Hofmeister (FC Ost) zog sich ohne gegnerische Einwirkung eine schwere Sprunggelenksverletzung zu und musste von Rettungssanitätern ins Klinikum gebracht werden.Nicht in den Kampf um die vorderen Plätze konnten die restlichen drei Mannschaften eingreifen. Der 1. FC Schlicht, immerhin Kreissieger 2015, landete auf Platz sechs, die SG Ursulapoppenricht/DJK Gebenbach II als zweiter Vertreter des Teilkreises Amberg auf Rang sieben. Völlig chancenlos war Kreisklassist TSV Pressath, der nach mehreren klaren Niederlagen nur Letzter wurde.KreismeisterschaftEndrunde in WeidenGruppe A1. FC Schlicht - TSV Pressath 3:0 SC Luhe-Wildenau - FC Weiden-Ost 2:1 1. FC Schlicht - SC Luhe-Wildenau 1:2 FC Weiden-Ost - TSV Pressath 6:0 TSV Pressath - SC Luhe-Wildenau 1:3 FC Weiden-Ost - 1. FC Schlicht 3:1 1. SC Luhe-Wildenau 7:3 9 2. FC Weiden-Ost 10:3 6 3. 1. FC Schlicht 5:5 3 4. TSV Pressath 1:12 0Gruppe BSpVgg Vohenstrauß - SG Upo/Gebenbach II 3:1 SpVgg Schirmitz - SpVgg SV Weiden II 0:0 SpVgg Vohenstrauß - SpVgg Schirmitz 3:0 SpVgg SV Weiden II - SG Upo/Gebenbach II 3:1 SG Upo/Gebenbach II - SpVgg Schirmitz 1:5 SpVgg SV Weiden II - SpVgg Vohenstrauß 2:0 1. SpVgg SV Weiden II 5:1 7 2. SpVgg Vohenstrauß 6:3 6 3. SpVgg Schirmitz 5:4 4 4. SG Ursulapopp./Gebenbach II 3:11 0HalbfinaleSC Luhe-Wildenau - SpVgg Vohenstrauß 0:1 SpVgg SV Weiden II - FC Weiden-Ost 2:1 Um Platz 7Pressath - Upo/Gebenb. 1:5Um Platz 5Schirmitz - Schlicht 3:2Um Platz 3SC Luhe-Wild. - FC Weiden-Ost 5:4 nach Sechsm. (1:1)EndspielSpVgg SV Weiden II - SpVgg Vohenstrauß 0:3Siegprämien (von Lotto Bayern und Sportförderung Conrad): 1 Platz 350 Euro, 2. Platz 200 Euro, 3. Platz 100 Euro, 4. und 5. Platz 75 Euro, 6. bis 8. Platz je 50 Euro. Bester Torwart: Dominik Ruppert (SC Luhe-Wildenau). Treffsicherstes Team: FC Weiden-OstBezirksmeisterschaftSonntag, 21. Januar, ab 12 Uhr in RegensburgGruppe A: TV Hemau (3. Platz Regensburg), SpVgg Vohenstrauß (Kreismeister Amberg/Weiden), TV Oberisling (Vizemeister Regensburg), SV Burgweinting (Ausrichter), SpVgg Pfreimd (3. Platz Cham/Schwandorf)Gruppe B: TB Roding (Titelverteidiger), SV Schwarzhofen (Kreismeister Cham/SAD und Futsal-Bezirksligameister), FC Neunburg (Vizemeister Cham/Schwandorf), SpVgg SV Weiden II (Vizemeister Amberg/Weiden)