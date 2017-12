Die ersten Teilnehmer an der Zwischenrunde der Futsal-Meisterschaft im Fußballkreis Amberg/Weiden stehen fest. Bei den beiden Vorrundenturnieren am Sonntag in der Weidener Mehrzweckhalle qualifizierten sich in der Gruppe 1 die beiden Kreisligisten SC Luhe-Wildenau und FC Weiden-Ost, während sich in der Gruppe 2 die SpVgg SV Weiden II, ebenfalls Kreisliga, und Kreisklassist TSV Pressath durchsetzten. Die Zwischenrunde steigt am 7. Januar 2018 in Vilseck.

Für einen reibungslosen Turnierverlauf sorgten Spielleiter Berthold Kraus (Kirchenthumbach) und seine Helfer. Sauer stieß Kraus allerdings auf, dass der SV Anadoluspor Weiden kurzfristig seine Startzusage zurückzog. Die Begründung: Zu viele verletzte Spieler. "Das ist in den letzten Jahren leider immer wieder passiert, dass ein Verein absagt", sagt Kellner. "Deshalb spielen wir nur noch mit Fünfer- und Sechser-Gruppen."In der Gruppe 1 zog der SC Luhe-Wildenau souverän seine Kreise. Der 1:0-Auftaktsieg gegen den härtesten Konkurrenten FC Weiden-Ost stellte die Weichen für Platz eins, den der Süd-Kreisligist nach vier Spielen ohne Gegentor belegte. Auch die Ostler ließen nichts anbrennen. Sie gewannen nach der Auftaktniederlage alle anderen Spiele und schafften als Zweiter den Sprung in die Zwischenrunde.Ihrer Favoritenrolle gerecht wurde auch die SpVgg SV Weiden II in der Gruppe II. Lediglich beim 0:0 in der abschließenden Partie gegen den TSV Pressath leisteten sich die Schwarz-Blauen einen Punktverlust. Mit dem Unentschieden gegen die Weidener hievte sich Kreisklassist Pressath trotz eines negativen Torverhältnisses noch vor dem Ligakonkurrenten TSV Reuth auf Platz zwei. Der TSV Pressath fährt damit wie die SpVgg SV Weiden II nach Vilseck.Die weiteren vier Vorrundenturniere gehen am 10. Dezember in Vohenstrauß und 17. Dezember in Sulzbach-Rosenberg über die Bühne.Futsal-VorrundeGruppe 1FC Weiden-Ost - Luhe-Wildenau 0:1 VfB Mantel - DJK Weiden 0:3 Weschenbach - FC Ost 1:4 SC Luhe-Wildenau - VfB Mantel 4:0 DJK Weiden - W'eschenbach 2:1 FC Ost - VfB Mantel 3:2 W'eschenbach - Luhe-Wildenau 0:3 DJK Weiden - FC Ost 0:3 VfB Mantel - W'eschenbach 1:2 Luhe-Wildenau - DJK Weiden 2:0 1. SC Luhe-Wildenau 4 10:0 12 2. FC Weiden-Ost 4 10:4 9 3. DJK Weiden 4 5:6 6 4. W'eschenbach 4 4:10 3 5. VfB Mantel 4 3:12 0Gruppe 2SpVgg SV Weiden - FC Dießfurt 2:0 TSV Reuth - TSV Neunkirchen 1:2 TSV Pressath - TSV Reuth 1:6 TSV Neunkirchen - SpVgg SV 1:4 TSV Reuth - FC Dießfurt 3:3 TSV Pressath - Neunkirchen 4:3 FC Dießfurt - TSV Pressath 3:3 TSV Reuth - SpVgg SV 1:3 FC Dießfurt - TSV Neunkirchen 1:1 SpVgg SV - TSV Pressath 0:0 1. SpVgg SV Weiden 4 9:2 10 2. TSV Pressath 4 8:12 5 3. TSV Reuth 4 11:9 4 4. TSV Neunkirchen 4 7:10 4 5. FC Dießfurt 4 7:9 3