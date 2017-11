Die Heber des 1. AC Weiden müssen sich gleich zweimal bei Heimkämpfen in der Max-Reger-Schule beweisen. Um 15.30 Uhr wird es für die "Zweite" gegen TB Roding III in der Bezirksliga ernst. Um 18 Uhr steht die Bayernligabegegnung gegen den stark aufgestellten ESV München-Freimann auf dem Plan.

470,4 Punkte - so hoch ist die Saisonbestleistung der oberbayrischen Athleten, die am Samstag dem 1. AC Weiden das Leben schwer machen wollen. Mit dieser Punktzahl ist der ESV München-Freimann derzeit der Verein mit der höchsten erbrachten Leistung in der Bayernligasaison 2017/18. Das Team befindet sich auf dem dritten Tabellenplatz, wenn auch nur aufgrund eines verlorenen Punktes im Reißen am ersten Wettkampftag. Der 1. Athletenclub Weiden war bisher allen Gegnern klar überlegen und hält sich an der Tabellenspitze. Erst 417, dann kurz darauf 433 Punkte erzielten die sechs Gewichtheber an den ersten Wettkampftagen. Doch das dürfte nicht ausreichen, um die Gäste zu schlagen, die gut 37 Punkte stärker zu sein scheinen als die Weidener Heber.Doch in der Vergangenheit haben die Sportler von Trainer Silvio Tröger ein ums andere Mal bewiesen, dass sie nicht nur die Erwartungen des Gegners, sondern auch die der Trainer und sogar ihre eigenen übertreffen können. Man darf also gespannt sein, welche der beiden Spitzenmannschaften die Nase vorne hat.Der Eintritt zu beiden Kämpfen ist wie immer frei.