Die Konzentration hoch halten: Das ist das Gebot der Stunde für die Weidener Gewichtheber. Im Kampf bei der HG Landshut-Eichenau geht es darum, die Tabellenführung zu verteidigen.

Sechs Wettkämpfe, fünf Siege und 16 Tabellenpunkte - so sieht die Zwischenbilanz der Bayernligasaison 2017/18 für die Gewichtheber des 1. AC Weiden bisher aus. Am Samstag, 3. Februar, wird dieser Liste ein weiterer Wettkampf hinzugefügt, wenn die Max-Reger-Städter bei der HG Landshut-Eichenau antreten. Und nicht nur einen Wettkampf, sondern auch einen weiteren Sieg wollen die Weidener Schwerathleten auf ihrem Konto verbuchen. Noch immer führen die Oberpfälzer knapp vor München-Freimann die Tabelle an.Die Chancen, die Spitzenposition zu verteidigen, stehen nicht schlecht. Denn die Weidener sind hervorragend in Form. Obwohl zuletzt Mannschaftskapitän Martin Riedl verletzungsbedingt pausieren und durch Paula Grillmayer ersetzt werden musste, erzielte die Truppe über 400 Punkte und siegte souverän gegen Schweinfurt. Auch die Trainer sind zuversichtlich, der eine oder andere träumt sogar schon vom Aufstieg.Vorerst allerdings muss der Fokus auf die anstehenden Kämpfe liegen, denn erreicht haben die Weidener noch nichts. Die HG Landshut-Eichenau schwankt in ihren Leistungen und hat bereits eine Höchstleistung von 395 Punkten erbracht. Auch wenn die eigene Saisonbestleistung knapp 40 Punkte höher liegt, können schon wenige Fehlversuche den Verlust eines Tabellenpunktes bedeuten.Auch die Bezirksligamannschaft muss am Samstag einen Auswärtskampf bestreiten. Sie gastiert beim favorisierten KSV Bavaria Regensburg.