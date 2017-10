Nach einigen Monaten Wettkampfpause kommt das Gewichtheben wieder zu seinem Recht. Der 1. AC Weiden bestreitet am Samstag in der Max-Reger-Schule seinen ersten Saisonheimwettkampf.

Nach dem starken Saisoneinstieg (417 Punkte) bei der SV-DJK Kolbermoor vor zwei Wochen müssen sich die Weidener Heber nun gegen den TSV Waldkirchen behaupten. Die junge Truppe mit Johannes Popel, Martin Riedl, Alexander Narr, Kerstin Schemmel, Simone Schemmel und Anna Pilz hat in Kolbermoor Spitzenleistungen abgerufen und damit klargestellt, wozu sie fähig ist.Doch auch die Konkurrenz aus Waldkirchen ist für Spitzenergebnisse gut. In der vergangenen Saison kam sie mit 391 Zählern an die 400-Punkte-Marke heran. Am ersten Wettkampftag der Saison 2017/18 konnte der Gegner aber nur 363,6 Punkte erzielen, da er viele Fehlversuche zu verzeichnen hatte. Hier ist also deutlich Luft nach oben.AC-Vorsitzender Silvio Tröger bewertet die Mannschaft aus Waldkirchen differenziert. So habe der Athletenclub zwar mehr Potenzial im Reißen, der TSV könne aber mit einer stärkeren Leistung im Stoßen aufwarten. Hier könnten vor allem Thomas Krieg mit über 100 Relativpunkten und der Seniorenweltmeister Michael Winkelbauer der Weidener Truppe gefährlich werden. Trotz durchgehend ungültiger Versuche im letzten Durchgang lag die Leistung des TSV im Stoßen nur gut acht Punkte hinter der des Weidener Teams am ersten Wettkampftag.Der Ausgang der Begegnung am Samstagabend ist also völlig offen. Beginn ist um 18 Uhr in der Max-Reger-Schule. Der Eintritt ist frei.