Die Bayernliga-Gewichtheber des 1. AC Weiden zeigen sich von der letzten Heimniederlage gut erholt. In Neumarkt gelingt ein klarer Sieg.

Neumarkt. Die Weidener freuten sich im Auswärtskampf beim ASV Neumarkt nicht nur über einen souveränen 424,2:186,2-Erfolg, sondern auch über die Rückeroberung der Tabellenführung. Der ESV München-Freimann, dem die Weidener vor zwei Wochen unterlegen waren, konnte seinem Konto diesmal nur zwei Tabellenpunkte gutschreiben. Gastgeber TSV Waldkirchen holte sich mit einer Differenz von 1,3 Punkten den Stoßpunkt und stürzte so die Oberbayern vom Thron. Damit setzte sich der 1. AC Weiden erneut an die Spitze der Bayernliga, gefolgt von der HG Landshut-Eichenau und dem ESV München-Freimann.Im Vorfeld der Begegnung in Neumarkt galt der 1. AC Weiden als eindeutiger Favorit. Jedoch lauerte die Gefahr, dass der Gastgeber mit etwas Glück den Nordoberpfälzern einen Punkt im Reißen oder Stoßen streitig machen könnte. Doch die Neumarkter Hoffnungen hatten nicht lange Bestand, auch weil der ASV krankheitsbedingt nur mit fünf Hebern an den Start ging. Weiden bot dagegen sechs Mann auf, die sich in Top-Form präsentierten.Roman Schemmel lieferte zwei gültige Reißversuche ab und brachte 90 kg zur Hochstrecke. Anna Pilz steuerte 22,5 Punkte zum Ergebnis bei. Zusammen mit den 34 Punkten von Kerstin Schemmel führte die Mannschaft nach der ersten Hälfte des Reißens bereits mit 147,6:49,6. Auch die zweite Gruppe hatte keine Probleme, um die Neumarkter in Schach zu halten. Lediglich Martin Riedl hatte an diesem Tag Probleme, in den Wettkampf zu finden.Im Stoßen setzte sich der 1. AC Weiden dann noch deutlicher ab. Einige Gästeheber beorderten neue Höchstlasten auf die Hantel. So brachte Johannes Popel im dritten Stoßversuch 138 kg zur Hochstrecke und erzielte beachtliche 104 Relativpunkte. Alexander Narr stach mit 87 Punkten um einen Punkt seine Mannschaftskameradin Kerstin Schemmel aus und ging als einziger Heber des Athletenclubs ohne Fehlversuche durch den Wettkampf.Einzelergebnisse: Kerstin Schemmel (Reißen 66kg / Stoßen 84kg/86 Punkte), Martin Riedl (85kg/105kg /51 Punkte), Johannes Popel (114kg/138kg/104 Punkte), Anna Pilz (65kg /74kg/54 Punkte), Roman Schemmel (90kg/120kg/42,2 Punkte), Alexander Narr (129kg/157kg/87 Punkte)