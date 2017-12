Eine weitere Bewährungsprobe wartet auf die Gewichtheber des 1. AC Weiden. Der TSG Augsburg, der am Samstagabend ab 18 Uhr in der Turnhalle der Max-Reger-Schule zu Gast ist, darf nicht unterschätzt werden. Die Weidener Heber gehen aber zuversichtlich in den Bayernliga-Kampf. Zuletzt haben sie beim ASV Neumarkt einen Auswärtssieg eingefahren und ihre Tabellenführung verteidigt. Nun gilt es, sich im Kalenderjahr 2017 ein letztes Mal anzustrengen. Mit dem TSG Augsburg kommt ein Gegner nach Weiden, der ausreichend Potenzial besitzt, um dem Athletenclub gefährlich zu werden. Die Schwaben sind derzeit Tabellenvierter und können eine solide Durchschnittsleistung von 395,1 Punkten vorweisen. Mit einer Saisonbestmarke von 422,4 Punkten ist bei ihnen jedoch noch Luft nach oben.

Der 1. AC Weiden hat im Vergleich dazu bislang 433 Punkte abgeliefert. Der Gastgeber wird alles geben müssen, um sich zu behaupten. Trainer Fritz Bruckner ist aber zuversichtlich. "Wir gewinnen", lautet sein Tipp. Und das ist auch nötig. Denn zeitgleich tritt mit dem ESV München-Freimann einer der stärksten Weidener Kontrahenten gegen Schweinfurt an und ist klar favorisiert.