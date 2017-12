Die Gewichtheber des 1. AC Weiden bleiben Tabellenführer in der Bayernliga. Dank einer starken Mannschaftsleistung bezwangen die Max-Reger-Städter die TSG Augsburg mit 427,8:341,6 Punkten und sicherten sich alle drei Tabellenpunkte.

Im Vorfeld waren die Weidener vor der TSG Augsburg gewarnt. Die Schwaben hatten zuletzt ihre Leistungen stetig verbessert. Zudem durfte man sich bezüglich der Spitzenposition keinen Ausrutscher erlauben, da die Weidener lediglich mit einem Punkt Vorsprung die Tabelle anführten. Dahinter lauerten die HG Landshut-Eichenau und der Angstgegner ESV München-Freimann.Schon früh stellte sich heraus, dass die top aufgestellten Weidener gegen die krankheitsbedingt geschwächten Gäste die Nase vorn haben würden. Nach dem ersten Viertel des Wettkampfs führte die Truppe von Trainer Fritz Bruckner bereits mit etwa 13 Punkten. Ein Vorsprung, der durch die weiteren guten Leistungen wie etwa von Martin Riedl, der fehlerfrei durchs Reißen ging, auf knapp 40 Punkte ausgebaut wurde.Auch im Stoßen konnten die Augsburger den Zuschauern nicht den spannenden Wettkampf liefern, den so mancher erwartet hatte. Trotz beachtlicher Leistungen, wie etwa den 83 Punkten von Carmen Spitzer, waren die Augsburger nicht in der Lage, zu den Gastgebern aufzuschließen. Weiden machte den Deckel zu, wobei besonders die tadellosen Durchläufe bei Johannes Popel und Alexander Narr mit Lasten von 133 kg und 159 kg zu erwähnen sind. Nun gehen die Athleten in die wohlverdiente Weihnachtspause, bevor am 20. Januar ein Doppel-Heimkampf ins Haus steht.EinzelergebnisseSimone Schemmel (Reißen 51kg/15 Punkte), Roman Schemmel (Stoßen 118kg/33,8 Punkte), Kerstin Schemmel (Reißen 65kg/83kg/86 Punkte), Martin Riedl (90kg/106kg/57 Punkte), Johannes Popel (109kg/133kg/94 Punkte), Anna Pilz (62kg/76kg/55 Punkte), Alexander Narr (125kg/159kg/87 Punkte).