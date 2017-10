Kolbermoor. Einen Saisonstart nach Maß verbuchten die Bayernliga-Gewichtheber des 1. AC Weiden. Bei der SV-DJK Kolbermoor gelang dem letztjährigen Vizemeister mit 417:248-Punkten ein souveräner Sieg.

Vorentscheidung

Luft nach oben

Der Heberverein aus Kolbermoor ist erstmals in der Bayernliga vertreten, nachdem er im vergangenen Jahr ohne eine Niederlage die Bezirksliga-Meisterschaft errungen hatte. Die SV-DJK erwies sich als hervorragender Gastgeber und schuf für den Wettkampf einen angemessenen Rahmen.Die Gäste gingen von Beginn an konzentriert zur Sache. Aber auch die Gastgeber fanden nach Startschwierigkeiten in den Wettkampf und steigerten ihre Hantellasten. Nachdem die erste Hebergruppe das Reißen beendet hatte, führten die Weidener mit einer Punktzahl von 72,0 Relativpunkten. Ganz abschütteln ließen sich die Sportler der SV-DJK Kolbermoor aber nicht. 58,8 Punkte konnten sie zu diesem Zeitpunkt auf ihrem Konto verbuchen. Nach dem kompletten Durchgang im Reißen lag der 1. AC Weiden dann aber bereits mit 152:80,2-Punkten vorne.Auch im Stoßen stellten die Weidener ihre Überlegenheit unter Beweis. Ein ums andere Mal brachten Johannes Popel und Co. Lasten von bis zu 152 kg zur Hochstrecke. Popel selbst erzielte erstmals über 100 Relativpunkte. Am Ende standen die Weidener Gewichtheber bei einem Endstand von 417:248 als souveräne Sieger da. Und es ist sicher noch Luft nach oben. Man darf sich also auf den nächsten Wettkampf in zwei Wochen freuen, wenn der Athletenclub den TSV Waldkirchen in Weiden empfängt.