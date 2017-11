Die kleinen Heber einmal ganz groß: Beim Herbstturnier in Neumarkt finden sich nicht nur einige junge Weidener Kraftsportler ein, sondern es sind auch Nachwuchsathleten aus ganz Bayern am Start.

Weiden/Neumarkt. (ssm) Dass der 1. AC Weiden eine gute Nachwuchsarbeit betreibt, war in der Vergangenheit bereits mehrfach bei Wettkämpfen festzustellen. Nun lieferten die Sportler des Athletenclubs erneut den Beweis ab, dass es in ihrem Verein einen kontinuierlichen Nachschub an jungen Talenten gibt. Bei dem Turnier in Neumarkt galt es nicht nur, die richtige Technik beim Gewichtheben anzuwenden, auch vier Leichtathletikdisziplinen mussten absolviert werden.Als jüngste Weidener gingen Veronika Pilz und Max Uschakow im Jahrgang 2008 an den Start. Während Pilz sich konkurrenzlos durch die Disziplinen arbeitete, musste sich Uschakow mit vier Hebern aus anderen Vereinen messen. Trotz neuer persönlicher Rekorde musste er sich mit dem 5. Platz zufriedengeben.Im Jahrgang 2007 machten die Zwillinge Gregor und Konstantin Wolf den Sieg unter sich aus. Dabei zeigten beide gute Leistungen und machten damit auch den bayerischen Landestrainer auf sich aufmerksam. Am Ende machte Gregor Wolf das Rennen vor seinem Bruder und erreichte damit den dritten Platz in der Gesamtwertung der Jahrgänge 2005 bis 2008.Erstmals beim Herbstturnier dabei war Damon Saxton. Der Nachwuchssportler aus dem Jahrgang 2005 ist erst seit April beim 1. AC Weiden als Gewichtheber aktiv und hat in dieser Zeit einiges von seinem Trainer Fritz Bruckner lernen können. Er erkämpfte sich einen soliden dritten Platz in seiner Gruppe. Er wurde als Ersatzheber für das Bayern-Team beim Jugendländerpokal nominiert. Dort wird er als Einzelstarter Weiden vertreten.Lara Junkers musste sich im Jahrgang 2004 Katarina Fischer vom KSV Kitzingen geschlagen geben und erreichte den zweiten Platz. Kevin Niederhaus hatte es im Jahrgang 2004 gleich mit neun Konkurrenten zu tun. Er setzte sich gegen zwei seiner Gegner durch und erreichte den 8. Platz.In der Mannschaftswertung der Kinder und Schüler belegten die Weidener Nachwuchssportler den 3. Platz, während der gastgebende ASV Neumarkt hinter dem TB 03 Roding den zweiten Platz erreichte. In der Gesamtwertung der Vereine fand sich der 1. AC Weiden mit seiner stark aufgestellten Truppe bei 12 teilnehmenden Vereinen auf dem 2. Platz wieder.