Mit zwei Gewichthebern ist der 1. AC Weiden bei den deutschen Meisterschaften vertreten. Ein Podiumsplatz springt nicht heraus, dennoch schneidet das Duo respektabel ab.

Speyer. Seine zwei besten Heber, Kerstin Schemmel und Johannes Popel, schickte der 1. AC Weiden zu den Deutschen Meisterschaften in Speyer. 190 Sportler maßen dort ihr Können in den Disziplinen Reißen und Stoßen und kämpften um die Titel.Mit 66,4 kg Körpergewicht ging Kerstin Schemmel als zweitleichteste Starterin der 69-kg-Klasse an den Start. Sie brachte 62 kg im Reißen und 80 kg im Stoßen zur Hochstrecke. Damit ließ sie drei ihrer Konkurrentinnen hinter sich und erkämpfte sich den zweiten Platz und damit die deutsche Vizemeisterschaft in der Juniorenwertung. In der Wertung aller Starterinnen der Klasse bis 69 kg platzierte sich die Oberpfälzerin mit dem 9. Platz im Mittelfeld. Hier hatte Lisa Eble aus Laufenburg die Nase vorn mit 77 kg und 94 kg in den beiden Disziplinen. Auf dem zweiten Platz landete Lisa Rieß vom ESV München-Freimann, dem Verein, dem sich der 1. AC Weiden diesen Samstag in der Bayernliga stellen muss.Johannes Popel hatte es in seiner Klasse mit 15 Mitstreitern zu tun, die allesamt top in Form waren. Schwer zu schaffen machten dem Weidener Athleten zwei Fehlversuche im Reißen, die ihn früh außer Reichweite der Podestplätze brachte. Doch drei gültige Versuche mit Lasten bis 142kg sorgten am Ende für einen verdienten 8. Platz.Ein bayrischer Sportler schaffte es in der Klasse dennoch aufs Treppchen. Simon Brandhuber vom TB 03 Roding errang hinter Sportlern des Chemnitzer AC und des Berliner TSC die Bronzemedaille und erfüllte zugleich die Norm für die Weltmeisterschaft im Dezember in Anaheim (USA).In der Gesamtwertung nach Relativpunkten aller Starter schaffte es Kerstin Schemmel mit stolzen 74 Punkten auf Rang 105, Johannes Popel fand sich mit Platz 49 sogar unter den 50 besten Hebern Deutschlands wieder.