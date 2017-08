Franz, Gründungsmitglied des HC und Initiator der Hutschenreuther Sportförderung, habe sich um den Handballsport in Weiden außerordentlich verdient gemacht, fügte der BLSV-Kreisvorsitzende an. Bis 1992 war Franz zudem als erster Vorsitzender an der Spitze des HC Weiden gestanden, seit 1985 bis heute vertritt er die Interessen des Vereins beim Weidener Stadtverband für Leibesübungen."Er ist Ansprechpartner, Unterstützer und Förderer vieler sportlicher Aktivitäten und Aktionen des Handballsports in Weiden", sagte Werner in seiner kurzen Laudatio weiter. Er gab auch einen Rückblick über die lange sportliche Karriere Franz', dessen sportliche Heimat ab 1946 die SpVgg Weiden gewesen war. Mit der wurde er 1949/50 unter anderem Oberpfalzmeister, nahm an den Aufstiegsspielen zur bayerischen Oberliga teil und war zudem von 1950 bis 1953 Spieler in der Oberpfalzauswahl.Ab 1955 schloss sich Franz dem TB Weiden an, ab 1992 wurde er zum Ehrenvorsitzenden des HC ernannt. "In seinem Beruf war er Architekt - viele Häuser seiner ehemaligen Spieler tragen seine Handschrift", blickte Werner auch auf das außersportliche Leben zurück. "Er war und ist ein Freund und Helfer für viele Handballer in Weiden." So verzichtete Franz bei seinen Geburtstagen auf Geschenke und bat um Spenden für seine Handball-Jugend."Er hat sich durch ideelle und materielle Förderung des Handballsports besonders verdient gemacht. Ohne seinen unermüdlichen Einsatz zum Wohle der Sportvereine in Weiden wäre ein so vielfältiges Sporttreiben nicht möglich", so Werner abschließend.