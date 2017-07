50 Jahre alt ist er, der Postsportverein. Zehn seiner Gründungsmitglieder leben noch. Der Vorsitzende und Vertreter des Bayerischen Landesportverbandes ehren sie besonders.

Dank an langjährige Mitglieder und die der ersten Stunde Gründungsmitglieder sind Helga Baron, Georg Gäbelein, Erika Haimerl, Christa Koller, Karl Lang, Ludwig Lehner, Werner Rauchenecker, Johann Reger, Sepp Schuster und Franz Xaver Weickmann.



50 Jahre beim Postsportverein sind: Otto Fischer, Elmar Haimerl, Waltraut Haimerl, Richard Kinskofer, Irene Kopp, Hans Schäffler, Alexander Schatzkowski, Monika Tröger, Bernhard Weiß, Herrmann Wiese, Hela Willax und Ernst Zitzmann; 40 Jahre : Marianne Freytag, Georg Kammerer, Josef Keller, Peter Lachmann und Hilde Lang; 25 Jahre Ehrennadel Vollkranz: Reinhold Scheidler, Dominik Höcht, Eileen Wagner, Gertraud Pach; 15 Jahre Ehrennadel Halbkranz Silber passives Mitglied Renate Körber und Gold aktives Mitglied Martha Staeudle.



BLSV-Verdienstnadeln für aktive Mitarbeit in der Vereinsvorstandschaft: Gold mit großem Kranz: Für 50 Jahre Kassenprüfung Ludwig Lehner, 44 Jahre Elmar Haimerl, 37 Jahre Hermann Mahl, 36 Jahre Bernhard Kaldun; Gold mit Kranz: 32 Jahre Karl Zuber; Gold: 32 Jahre Manfred Höcht, 26 Jahre Georg Kammerer, 25 Jahre Heike Kaltenecker; Bronze mit Kranz 12 Jahre: Erika Haimerl, Christa Koller und Reinhard Maier. (rdo)

Die Jahreshauptversammlung begann traurig. Vorsitzender Karl Zuber erinnerte an das verstorbene Gründungsmitglied Anton Kasseckert. Er hatte lange die Abteilung Postgeschichte/Philatelie und Schwimmen beim Postsportverein geleitet. Genesungswünsche gingen an Gründungsmitglied und Aktivposten Franz Xaver Weickmann ins Krankenhaus. Positives aber gab es auch zu vermelden.Bernhard Kaldun freute sich über den weiteren Zuwachs auf über 70 Mitglieder bei den Bogenschützen. Sie gelten als aktivste Abteilung. Erika Haimerl erzählte von Trainingseinheiten mit Übungsleiterin Christa Koller mit zwei Gruppen, Wanderungen und der Weihnachtsfeier. Der Archivierung und Digitalisierung von Bildern widmete sich Bernhard Höcht mit der Fotoabteilung.Einen Altersdurchschnitt von 72 Jahren errechnete Georg Kammerer bei den Trainingseinheiten im Schwimmen sowie beim Aquajogging in der Sporthalle in Neustadt. Die Volleyballabteilung mit Hermann Mahl nahm erfolgreich an verschiedenen Turnieren teil. Zu einer siebentägigen Tour startete die Abteilung Wandern im Juli nach Prüm in der Eifel. Wanderwart Karl Zuber führte auch viele Touren in der heimischen Umgebung wie ins Waldnaabtal oder nach Kirchehrenbach.Der Präsident des Stadtverbandes für Leibesübungen Reinhard Meier dankte allen Funktionären und Trainern für ihren uneigennützigen Dienst für den Sport. Zu den Aktiven sagte er, sie leisten einen wertvollen gesellschaftlichen Beitrag in der Stadt. Vorsitzender Karl Zuber und BLSV-Kreisvorsitzender Ernst Werner ehrten die Gründungsmitglieder und die langjährigen Vereinstreuen.