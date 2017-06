Das Reit- und Springturnier lockt die Reit-Elite der Region sowie internationale Sportler an den Weidener Schwedentisch. Herausragend tritt eine Stiftländerin auf.

Ergebnisse Stilspringpferdeprüfung Kl. A*: 1. Nina Bauer -RFV Sonnefeld - Cadiz - 8,00



Springpferdeprüfung Kl. L: 1. Nina Bauer - RFV Sonnefeld - Cadiz - 8,50



Stilspingprüfung Kl. A*: 1. Alexa Eismann - RV Bayreuth-Fürsetz - Ginela - 8,20



Springprüfung Kl. A**: 1. Tina Dotzler - RC Eckental - Amigo - 0/55.48



Stilspringprüfung Kl. L: 1. Antonia Thomas - RSG Stiftland Tirschenreuth - Cara - 8,20; 10. Katharina von Podewils - PSG Eichenhof Frauenricht - Calico Jack - 7,00



Springprüfung Kl. L: 1. Selina Hiltl - RC Amberg - Corrado - 0/58.38



Punktespringprüfung Kl. M*: 1. Stefan Daurer - RC Moritzberg - Zill Reef - 65/55,32; 4. Antonia Thomas - RSG Stiftland Tirschenreuth - Cara - 65/66.37



Springprüfung Kl. M*: 1. Sarka Schmaus - RFV Kemlas - Rascaldino - 0/56.10; 4. Pavel Cabak - RFV Hahnbach - Lois Vuitton - 0,5/68,24



Springpferdeprüfung Kl. A*: 1. Astrid Bauer - RFV Sonnfelde - Cor le Visto - 8,20



Springpferdeprüfung Kl. L: 1. Bogata Bali - RFV Straubing-Oberpiebing - Cosita - 7,50



Stilspringprüfung Kl. A*: 1. Janine Rotermundt - Horseteam Hölle - Quintana - 8,00



Springprüfung Kl. A**: 1. Teresa Leuschner - PSG Am Europaknal Mittelhembach - Curly Sue - 0/50,83; 4. Carolin Schrembs - RC Erlhammer - Sinfonie - 0/57,64; 6. Romina Müller - PSG Eichenhof Frauenricht - Alexa - 0/61,06; 7. Simone Stubenvoll - RFZG Moosbürg - Aida - 0/61,89



Punktespringprüfung Kl: L: 1. Daniela Wiesnet - Pffrd. Schwandorf - Rom - 65/56,02; 3. Antonia Thomas - RSG Stiftland Tirschenreuth - Hugo - 65/62,41



Springprüfung Kl. M* (Amateurförderpreis Ndb./Opf.): 1. Daniela Wiesnet - Pffrd. Schwandorf - C'est la vie - 0/51,22



Springprüfung Kl. M* m. Siegerrunde: 1. Roberto Spenger - RSG Klosterberg - Arca - 0/51,05; 2. Marco Gillich - RFV Grafenrheinfeld - Zidane - 0/51,82; 3. Antonia Thomas - RSG Stiftland Tirschenreuth - Cara - 0/52,83



Dressurprüfung Kl. M* (Amateurförderpreis Ndb./Opf.): 1. Nicole Seitz - RC Münchsgrün - Feriz - 7,50; 4. Christoph Schönherr - RSG Weiden - Quuno - 6,70



Dressurprüfung Kl. M**: 1. Nina Richter - Horseteam Hölle - Don Etoile - 67,366/626,5



Dressurprüfung Kl. S*: 1. Nicole Hinkelmann - RFV Casteller Land - Rocking Royal - 270



Amateur-Dressurprüfung Kl. S* (Qualifikation "Erster Großer Wintermühle FAB Amateur Cup"): 1. Sabine Ginglseder - Pffrd. Passau - Ruby - 260; 3. Susanne Hubrich - RC Münchsgrün - Daylight - 258; 6. Christian Hausner - RC Weiden - Casanova - 255

Der für die RSG Klosterberg startende Schweizer Roberto Spenger gewann mit der 9-jährigen Stute "Arca" beim 68. Weidener Reit- und Springturnier am Schwedentisch die abschließende Springprüfung der Klasse M*. Sieger in den Dressurprüfungen Klasse S* wurden Nicole Hinkelmann vom RFV Casteller Land und Sabine Ginglseder aus Passau.Obwohl das hochsommerliche Wetter eher an den Badesee oder ins Freibad lockte, fanden zahlreiche Besucher den Weg an den Schwedentisch und wurden mit bestem Pferdesport belohnt: Vier Dressurprüfungen bis zur schweren Klasse S*, 15 Springprüfungen von der Klasse A bis M* und im Rahmenprogramm ein Führzügelwettbewerb, in dem sich der Turniernachwuchs von übermorgen präsentierte. Turnierleiter Franz Winter und sein Organisationsteam sorgten für einen reibungslosen Ablauf aller Wertungsprüfungen mit 381 Starts.Internationalen Anstrich erhielt das Turnier durch Teilnehmer aus der Schweiz, Tschechien, Ungarn, Kroatien und Armenien. Auch Reiter aus Weiden und Umgebung nutzten die Gelegenheit, sich mit der Konkurrenz zu messen - und sie machten das durchaus erfolgreich. Christoph Schönherr von der Reitsportgemeinschaft Weiden führte seinen Hannoveranerwallach "Quuno" in der M-Dressur auf den vierten Rang. Susanne Hubrich (RC Münchsgrün) mit "Daylight" und Christiane Hausner (Reitclub Weiden) mit "Casanova" schafften es in der S-Dressur gar auf die Ränge drei und sechs. In die Platzierungsränge beim Springen schafften es Caroline Schrembs vom RC Erlhammer, Katharina von Podewils und Romina Müller (PSG Eichenhof Frauenricht) sowie Simone Stubenvoll (RFZG Moosbürg).Ausgesprochen erfolgreich war die Tirschenreuther Amazone Antonia Thomas. Nach einem Sieg in einer Springprüfung Klasse L und Rang vier im Punktespringen Klasse M wollte sie es im abschließenden M-Springen mit Siegerrunde wissen. Mit der in Westfalen gezogenen Schimmelstute "Cara" eröffnete sie nach einem fehlerfreien ersten Umlauf die Siegerrunde, in der vier Teilnehmer am Start waren. Aber schon der auf sie in der Startliste folgende Grafenrheinfelder Marco Gillich war mit "Zidane" einen Wimpernschlag von nicht einmal einer halben Sekunde bei einer Bahnlänge von 280 Metern mit sechs Hindernissen und sieben Sprüngen bis 1,25 Meter Höhe schneller.Dann kam "Altmeister" Roberto Spenger. Der mittlerweile im Nürnberger Land ansässige Schweizer spielte mit der 9-jährigen Stute "Arca" seine gesamte Routine aus und legte wie schon im Normalparcours die schnellste Zeit vor. Die ihm folgende Katharina Ramstöck aus Eckenthal zeigte mit "Contention" Nerven und leistete sich einen Abwurf. Damit stand mit Roberto Spenger auf "Arca" der Sieger fest.___Gesamtergebnisse unter: