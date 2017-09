Gut Holz SpVgg Weiden II will in Erlangen nachlegen

SVN-Frauen wollen nachlegen

Neusorg. Unerwartet, aber aufgrund der konzentrierten Leistungen der Vorwochen völlig verdient, belohnte sich der SV Neusorg am 3. Spieltag der Landesliga Nord mit der Tabellenführung. Noch ungeschlagen und voller Selbstbewusstsein reist die Steinwald-Elf am Samstag (Anstoß: 16 Uhr) an die Rhön und trifft dort auf das Tabellenschlusslicht aus Bischofsheim. Für Neusorg ist es wichtig, trotz Reisestrapazen und Tabellenkonstellation hellwach zu sein. Mit Verena Faulstich, die in den letzten drei Jahren stets eine beachtliche Torquote vorwies, befindet sich eine der Top-Torjägerinnen in Bischofsheims Reihen. Dennoch wird der SVN nicht den Fehler machen und sich lediglich auf sie konzentrieren. Vielmehr gilt es, die scheinbar nicht ganz sattelfeste Hintermannschaft der Heimelf in Bedrängnis zu bringen. Für dieses Unterfangen muss das Trainerteam weiterhin auf Siart, Sticht (beide gesperrt) und voraussichtlich Biebl (verletzt) verzichten. Zudem ist Nerlich privat verhindert. Dafür kehren Graser und Kohl wieder zurück.Kegeln"Zweite" muss nach MittelfrankenWeiden . (otr) Nachdem zum Saisonstart gegen Kümmersbruck der eingeplante Heimsieg gelang, geht der SKC Gut Holz SpVgg Weiden II am Samstag auf Reisen und tritt um 14.30 Uhr bei der Zweitliga-Reserve des FSV Erlangen Bruck an. Die Mittelfranken verpassten in der vergangenen Saison nur um Haaresbreite den Landesliga-Aufstieg. Die Erwartungen hinsichtlich der neuen Regionalliga-Saison erhielten aber gleich am ersten Spieltag einen herben Dämpfer, denn beim TV Altdorf setzte es eine deutliche 1:7-Niederlage. Ob nun das Endergebnis von 3075:3242 Holz nur ein Ausrutscher war oder ob Erlangen-Bruck heuer wirklich nicht stärker ist, wird sich im Heimspiel gegen Weiden zeigen. Die gegen Kümmersbruck erfolgreiche Formation mit Thomas Schmidt, Uwe Waldmann, Marco Gesierich, Simon Wilde, Dennis Greupner und Tobias Lobinger soll es auch in Erlangen richten.B-KlassenGruppe 1Sonntag, 24. September, 13.15 Uhr: ESV Amberg II - TSV Neunkirchen, FC Dießfurt II - SV Parkstein IIGruppe 3Samstag, 23. September, 14 Uhr: SG Waidhaus II/Pfrentsch II - SV Altenstadt/WN II; Sonntag, 24. September, 13.15 Uhr: SV Waldau II - SG Irchenrieth II/Pirk II, VfB Rothenstadt II - SG Letzau/Leuchtenberg, SV Altenstadt/Voh. II -TSV Pleystein II; 15 Uhr: SV Wildenau - SG Eslarn II/Moosbach II, SG Neudorf/Detag Wernberg II - SV Floß II; 16 Uhr: SV Plößberg II - FSV Waldthurn IIGruppe 4Sonntag, 24. September, 13 Uhr: SV Riglasreuth II - SV Waldeck; 13.15 Uhr: TSV Reuth II - FC Vorbach II, TSV Krummennaab II -TSV Pressath II, SG Tremmersdorf II/Trabitz II - TSV Kastl II; 15 Uhr: SV Immenreuth II - SV Neusorg II; SG Mehlmeisel/Fichtelberg - ASV Haidenaab II; spielfrei: SpVgg Windischeschenbach IILandesliga MitteStatistik1. FC Bad Kötzting - FC Sturm Hauzenberg 2:5 (0:3) Tore: 0:1 (6.) Manuel Mader, 0:2 (9.) Patrick Rott, 0:3 (18.) Felix Schäffner, 1:3 (48.) Miroslav Spirek, 2:3 (58.) Miroslav Spirek, 2:4 (72./Eigentor) Jakob Süsser, 2:5 (79.) Dominik Manzenberger - SR: Philipp Götz - Zuschauer: 250